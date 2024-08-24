https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/bakan-abdulkadir-uraloglu-yeni-yht-hatti-icin-tarih-belirlendi-1087205425.html
Bakan Abdulkadir Uraloğlu: Yeni YHT hattı için tarih belirlendi
Bakan Abdulkadir Uraloğlu: Yeni YHT hattı için tarih belirlendi
Sputnik Türkiye
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile entegre olacak Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'na ilişkin, "Projemizi... 24.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-24T10:22+0300
2024-08-24T10:22+0300
2024-08-24T10:22+0300
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yüksek hızlı tren (yht)
abdulkadir uraloğlu
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile entegre olacak Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı için tarih verdi.Tamamlandığında Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile entegre olacak uzunluğu 142 kilometre olan Yerköy- Kayseri Hızlı Tren Hattı ile İstanbul'a seyahat süresini 5,5 saate düşürecek. Yapım aşamasında olan projeyi 2028 yılında bitirmeyi hedeflediklerini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'hattın Yerköy istasyonunun cuma günü vatandaşların kullanımına açıldığını ve resmi açılışı da ilerleyen günlerde gerçekleştireceklerini' bildirdi.Uraloğlu, projede gelinen son durumu yerinde görmek için bir saha programı düzenlediklerini, güzergah boyunca incelemelerde bulunduklarını ve projeyle ilgili bilgi aldıklarını bildirdi.'Projeyi 2028 yılında bitirmeyi hedefliyoruz'Bakan Uraloğlu, "Yerköy bölgesinde toprak işleri, sanat yapıları ve tünel portallarında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. GT-2 Tüneli'nde kazı destekleme çalışmalarını tamamladık. Kayseri bölgesinde de tünel portalı kazı destekleme çalışmaları devam ediyor. Projemizi 2028 yılının ilk yarısında bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.'Ankara-Kayseri arası sadece 1 saat 45 dakikaya düşecek'Proje kapsamında, 20,3 kilometre uzunluğunda 21 tünel, 2 bin 572 metre uzunluğunda 18 demir yolu köprüsü, 224 menfez ve 27 üstgeçit ile 92 altgeçit de inşa edileceğini aktaran Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:Her iki şehrin turizm ve ticaret faaliyetleri üzerinde olumlu etki yaratacağını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, projenin tamamlanmasının ülke ekonomisi üzerinde de büyük katkıları olacağını 'yılda yaklaşık 242 milyon euro kazanç sağlamış olacaklarını' vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/tcdd-duyurdu-sehit-yakinlari-ve-gaziler-icin--bilet-aliminda-seyahat-kolayligi-1087064489.html
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yht, yüksek hızlı tren (yht), abdulkadir uraloğlu, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, ulaştırma, ankara, istanbul, turizm, ticaret
yht, yüksek hızlı tren (yht), abdulkadir uraloğlu, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, ulaştırma, ankara, istanbul, turizm, ticaret
Bakan Abdulkadir Uraloğlu: Yeni YHT hattı için tarih belirlendi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile entegre olacak Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'na ilişkin, "Projemizi 2028 yılının ilk yarısında bitirmeyi hedefliyoruz" bilgisini verdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile entegre olacak Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı için tarih verdi.
Tamamlandığında Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile entegre olacak uzunluğu 142 kilometre olan Yerköy- Kayseri Hızlı Tren Hattı ile İstanbul'a seyahat süresini 5,5 saate düşürecek.
Yapım aşamasında olan projeyi 2028 yılında bitirmeyi hedeflediklerini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'hattın Yerköy istasyonunun cuma günü vatandaşların kullanımına açıldığını ve resmi açılışı da ilerleyen günlerde gerçekleştireceklerini' bildirdi.
Uraloğlu, projede gelinen son durumu yerinde görmek için bir saha programı düzenlediklerini, güzergah boyunca incelemelerde bulunduklarını ve projeyle ilgili bilgi aldıklarını bildirdi.
'Projeyi 2028 yılında bitirmeyi hedefliyoruz'
Bakan Uraloğlu, "Yerköy bölgesinde toprak işleri, sanat yapıları ve tünel portallarında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. GT-2 Tüneli'nde kazı destekleme çalışmalarını tamamladık. Kayseri bölgesinde de tünel portalı kazı destekleme çalışmaları devam ediyor. Projemizi 2028 yılının ilk yarısında bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.
'Ankara-Kayseri arası sadece 1 saat 45 dakikaya düşecek'
Proje kapsamında, 20,3 kilometre uzunluğunda 21 tünel, 2 bin 572 metre uzunluğunda 18 demir yolu köprüsü, 224 menfez ve 27 üstgeçit ile 92 altgeçit de inşa edileceğini aktaran Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:
"Ülkemizin Trans-Asya orta koridorunu destekleyecek şekilde doğu-batı ve kuzey-güney ekseninde çift hatlı demir yolu koridorunu oluşturma hedefine uygun olarak hayata geçirdiğimiz projemizi tamamladığımızda Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile entegre olacak ve böylece Kayseri de doğrudan hızlı tren konforuyla tanışacak. Yılda 11 milyon yolcu ve 650 bin ton yük taşıma imkanına kavuşacağız. Mevcut konvansiyonel demir yolu bağlantısıyla 7 saat süren Ankara-Kayseri arası sadece 1 saat 45 dakikaya düşecek. 5,5 saatte İstanbul'a hızlı, güvenli ve ekonomik ulaşım imkanı sağlanacak. Şöyle düşünün, ailesi Kayseri'de yaşayan ve Ankara'da okuyan üniversite öğrencilerimiz isterlerse cuma akşamları okuldan çıktıktan sonra 1 saat 45 dakika gibi kısa ve konforlu bir yolculukla hafta sonlarını ailelerinin yanında geçirebilirler ya da hafta sonlarında farklı bir etkinlik yapıp yeni yerler keşfetmek isteyen vatandaşlarımız Ankara'dan Kayseri'ye ya da Kayseri'den Ankara'ya gitmek istediklerinde bu yol gözlerinde büyümeyecek. Düşünün 7 saat nere, 1 saat 45 dakika nere?"
Her iki şehrin turizm ve ticaret faaliyetleri üzerinde olumlu etki yaratacağını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, projenin tamamlanmasının ülke ekonomisi üzerinde de büyük katkıları olacağını 'yılda yaklaşık 242 milyon euro kazanç sağlamış olacaklarını' vurguladı.