https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/bakan-abdulkadir-uraloglu-yeni-yht-hatti-icin-tarih-belirlendi-1087205425.html

Bakan Abdulkadir Uraloğlu: Yeni YHT hattı için tarih belirlendi

Bakan Abdulkadir Uraloğlu: Yeni YHT hattı için tarih belirlendi

Sputnik Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile entegre olacak Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'na ilişkin, "Projemizi... 24.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-24T10:22+0300

2024-08-24T10:22+0300

2024-08-24T10:22+0300

türkiye

yht

yüksek hızlı tren (yht)

abdulkadir uraloğlu

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

ulaştırma

ankara

istanbul

turizm

ticaret

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/18/1087205065_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f903141ce44b5449f60d999225979240.jpg

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile entegre olacak Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı için tarih verdi.Tamamlandığında Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile entegre olacak uzunluğu 142 kilometre olan Yerköy- Kayseri Hızlı Tren Hattı ile İstanbul'a seyahat süresini 5,5 saate düşürecek. Yapım aşamasında olan projeyi 2028 yılında bitirmeyi hedeflediklerini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'hattın Yerköy istasyonunun cuma günü vatandaşların kullanımına açıldığını ve resmi açılışı da ilerleyen günlerde gerçekleştireceklerini' bildirdi.Uraloğlu, projede gelinen son durumu yerinde görmek için bir saha programı düzenlediklerini, güzergah boyunca incelemelerde bulunduklarını ve projeyle ilgili bilgi aldıklarını bildirdi.'Projeyi 2028 yılında bitirmeyi hedefliyoruz'Bakan Uraloğlu, "Yerköy bölgesinde toprak işleri, sanat yapıları ve tünel portallarında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. GT-2 Tüneli'nde kazı destekleme çalışmalarını tamamladık. Kayseri bölgesinde de tünel portalı kazı destekleme çalışmaları devam ediyor. Projemizi 2028 yılının ilk yarısında bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.'Ankara-Kayseri arası sadece 1 saat 45 dakikaya düşecek'Proje kapsamında, 20,3 kilometre uzunluğunda 21 tünel, 2 bin 572 metre uzunluğunda 18 demir yolu köprüsü, 224 menfez ve 27 üstgeçit ile 92 altgeçit de inşa edileceğini aktaran Bakan Uraloğlu, şunları söyledi:Her iki şehrin turizm ve ticaret faaliyetleri üzerinde olumlu etki yaratacağını söyleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, projenin tamamlanmasının ülke ekonomisi üzerinde de büyük katkıları olacağını 'yılda yaklaşık 242 milyon euro kazanç sağlamış olacaklarını' vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/tcdd-duyurdu-sehit-yakinlari-ve-gaziler-icin--bilet-aliminda-seyahat-kolayligi-1087064489.html

türkiye

ankara

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yht, yüksek hızlı tren (yht), abdulkadir uraloğlu, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, ulaştırma, ankara, istanbul, turizm, ticaret