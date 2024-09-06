https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/istanbulda-kuyu-22-operasyonunda-23-supheli-yakalandi-1087713046.html

İstanbul'da 'Kuyu-22' operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

İstanbul'da 'Kuyu-22' operasyonunda 23 şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medyada yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ve... 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T09:38+0300

2024-09-06T09:38+0300

2024-09-06T09:43+0300

türkiye

ali yerlikaya

operasyon

kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele

istanbul il emniyet müdürlüğü

istanbul

organize suç örgütü

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İstanbul'un genelinde yapılan 'Kuyu-22' operasyonu ile yerel organize suç örgütü şüphelisi 23 kişinin yakalandığı duyuruldu.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı sosyal medya paylaşımında, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu, şüphelilerin tamamının yakalandığı duyuruldu.Şüpheliler dışında, 2 savunma tipi el bombası, 7 ruhsatsız tabanca, bir otomatik silah, bir GPS takip cihazı, uyuşturucu madde ve eylemlerde kullanıldığı tespit edilen bir çalıntı otomobil ele geçirildiği bildirildi.Şüphelilerin İstanbul'un farklı ilçelerinde farklı tarihlerde iş yeri, ikamet ve araç kurşunlaması, iş yerine el bombası ve ses bombası atılması gibi suçlardan dolayı arandığı bildirildi.Bakan Yerlikaya, operasyonların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşırken, 'organize suç örgütleri sokaklarda barınamayacaklar' mesajını iletti.

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ali yerlikaya, operasyon, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, istanbul il emniyet müdürlüğü, istanbul, organize suç örgütü