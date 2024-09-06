https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/istanbulda-kuyu-22-operasyonunda-23-supheli-yakalandi-1087713046.html
İstanbul'da 'Kuyu-22' operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
İstanbul'da 'Kuyu-22' operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medyada yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ve... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T09:38+0300
2024-09-06T09:38+0300
2024-09-06T09:43+0300
türkiye
ali yerlikaya
operasyon
kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele
istanbul il emniyet müdürlüğü
istanbul
organize suç örgütü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/06/1087713372_0:0:489:275_1920x0_80_0_0_0e423ad7ddab83533dea139aeb08f4fa.png
İstanbul'un genelinde yapılan 'Kuyu-22' operasyonu ile yerel organize suç örgütü şüphelisi 23 kişinin yakalandığı duyuruldu.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı sosyal medya paylaşımında, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu, şüphelilerin tamamının yakalandığı duyuruldu.Şüpheliler dışında, 2 savunma tipi el bombası, 7 ruhsatsız tabanca, bir otomatik silah, bir GPS takip cihazı, uyuşturucu madde ve eylemlerde kullanıldığı tespit edilen bir çalıntı otomobil ele geçirildiği bildirildi.Şüphelilerin İstanbul'un farklı ilçelerinde farklı tarihlerde iş yeri, ikamet ve araç kurşunlaması, iş yerine el bombası ve ses bombası atılması gibi suçlardan dolayı arandığı bildirildi.Bakan Yerlikaya, operasyonların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşırken, 'organize suç örgütleri sokaklarda barınamayacaklar' mesajını iletti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/destici-ilgili-calismalar-var-diyerek-duyurdu-talebe-gore-oradan-isciler-ya-da-cobanlar-getirilecek-1087658415.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/06/1087713372_36:0:403:275_1920x0_80_0_0_ef72e654ff838171c78ba77c8f5dd9e1.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ali yerlikaya, operasyon, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, istanbul il emniyet müdürlüğü, istanbul, organize suç örgütü
ali yerlikaya, operasyon, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, istanbul il emniyet müdürlüğü, istanbul, organize suç örgütü
İstanbul'da 'Kuyu-22' operasyonunda 23 şüpheli yakalandı
09:38 06.09.2024 (güncellendi: 09:43 06.09.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medyada yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalışmalarla, İstanbul genelinde 23 şüpheli 'Kuyu-22' operasyonu ile yakalandı.
İstanbul'un genelinde yapılan 'Kuyu-22' operasyonu ile yerel organize suç örgütü şüphelisi 23 kişinin yakalandığı duyuruldu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaptığı sosyal medya paylaşımında, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu, şüphelilerin tamamının yakalandığı duyuruldu.
Şüpheliler dışında, 2 savunma tipi el bombası, 7 ruhsatsız tabanca, bir otomatik silah, bir GPS takip cihazı, uyuşturucu madde ve eylemlerde kullanıldığı tespit edilen bir çalıntı otomobil ele geçirildiği bildirildi.
Şüphelilerin İstanbul'un farklı ilçelerinde farklı tarihlerde iş yeri, ikamet ve araç kurşunlaması, iş yerine el bombası ve ses bombası atılması gibi suçlardan dolayı arandığı bildirildi.
Bakan Yerlikaya, operasyonların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşırken, 'organize suç örgütleri sokaklarda barınamayacaklar' mesajını iletti.