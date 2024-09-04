https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/destici-ilgili-calismalar-var-diyerek-duyurdu-talebe-gore-oradan-isciler-ya-da-cobanlar-getirilecek-1087658415.html
Destici 'ilgili çalışmalar var' diyerek duyurdu: 'Talebe göre oradan işçiler ya da çobanlar getirilecek'
Destici 'ilgili çalışmalar var' diyerek duyurdu: 'Talebe göre oradan işçiler ya da çobanlar getirilecek'
Sputnik Türkiye
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl dönümü kapsamında Sivas'ta temaslarda bulundu. 9. Tarım Hayvancılık ve Gıda... 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T23:03+0300
2024-09-04T23:03+0300
2024-09-04T23:05+0300
politika
mustafa destici
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büyük birlik partisi (bbp)
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl dönümünde Sivas'ta fuar açılışına katıldı.Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl dönümü kapsamında Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Sivas'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bu kapsamda ziyaret ettiği 9. Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nda çiftçi ve üreticilerin sorunları hakkında konuşan BBP lideri Destici kendisinin de köylü çocuğu ve çiftçilik yapan birisi olduğunu belirterek "Eğer kendiniz üretemiyorsanız paranızla dahi dışarıdan alamazsınız. Ne gibi savunma sanayi gibi. İşte Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaşadık, bomba vermediler uçaklarımızın bombası bitti. Kendimiz üretmek zorundayız ve üretiyoruz şu anda" dedi.'Üreticileri sonuna kadar desteklemeliyiz'Pandemi döneminde dünyada gıda sorunu yaşandığını aktaran BBP lideri Destici "Pandemide gördük, bir anda buğday fiyatları fırladı, paran olsa bile temin edemiyorsun. Çünkü her ülke önce kendisini ve vatandaşını düşünüyor. Bunun için biz tarımı, hayvancılığı, gıda üreticilerini sonuna kadar desteklemeliyiz" ifadesinde bulundu.Türkiye'de tarım ve hayvancılığa verilen desteklerin arttığını belirten Genel Başkan Destici, talebe göre işçi getirilebileceğini duyurdu. BBP lideri şöyle konuştu:'Ali Yerlikaya ile gündemimizdeydi'Bu konuda hükümetin çalışmaları olduğunu aktaran Mustafa Destici geçen hafta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın kendilerini ziyaret ettiğinde görüştüklerini belirterek ''Dolayısıyla devletimizin, bakanlıklarımızın, hükümetin bu konuda bir çalışması var. Talep karşılamak için talep alınacak daha sonra o talebe göre oradan işçiler ya da çobanlar getirilecek. Nerede çalışacağı belli olacak, sadece orada çalışabilecek. Oranın dışına çıkmayacak, hepsi süreli olacak bunlarla ilgili çalışmalar var'' dedi.
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mustafa destici, bbp, büyük birlik partisi (bbp), işçi, çoban, tarım, tarım işçisi, çiftçi, sivas, sivas kongresi
mustafa destici, bbp, büyük birlik partisi (bbp), işçi, çoban, tarım, tarım işçisi, çiftçi, sivas, sivas kongresi
Destici 'ilgili çalışmalar var' diyerek duyurdu: 'Talebe göre oradan işçiler ya da çobanlar getirilecek'
23:03 04.09.2024 (güncellendi: 23:05 04.09.2024)
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl dönümü kapsamında Sivas'ta temaslarda bulundu. 9. Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı ziyaretinde bulunan BBP Başkanı Destici, çiftçinin ve üreticinin desteklenmesi için talebe göre işçi alınması için çalışma yürüttüklerini açıkladı.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl dönümünde Sivas'ta fuar açılışına katıldı.
Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl dönümü kapsamında Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Sivas'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bu kapsamda ziyaret ettiği 9. Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nda çiftçi ve üreticilerin sorunları hakkında konuşan BBP lideri Destici kendisinin de köylü çocuğu ve çiftçilik yapan birisi olduğunu belirterek "Eğer kendiniz üretemiyorsanız paranızla dahi dışarıdan alamazsınız. Ne gibi savunma sanayi gibi. İşte Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaşadık, bomba vermediler uçaklarımızın bombası bitti. Kendimiz üretmek zorundayız ve üretiyoruz şu anda" dedi.
'Üreticileri sonuna kadar desteklemeliyiz'
Pandemi döneminde dünyada gıda sorunu yaşandığını aktaran BBP lideri Destici "Pandemide gördük, bir anda buğday fiyatları fırladı, paran olsa bile temin edemiyorsun. Çünkü her ülke önce kendisini ve vatandaşını düşünüyor. Bunun için biz tarımı, hayvancılığı, gıda üreticilerini sonuna kadar desteklemeliyiz" ifadesinde bulundu.
Türkiye'de tarım ve hayvancılığa verilen desteklerin arttığını belirten Genel Başkan Destici, talebe göre işçi getirilebileceğini duyurdu. BBP lideri şöyle konuştu:
Çoban meselesi, emek işçisi problemimiz var. Karadeniz'de fındık toplayanlar da işçi ücretlerinin çok yüksekliğinden şikayetçi. Burada pancar söktürenler de soğan söktürenler de aynı. Önceden işçi gideri diye bir kalem yoktu çünkü her aile kendi işini görürdü. Kendi tarlasını eker, biçimini yapar ve kendi pancarını sökerdi. Ama bugün öyle değil, işçi maliyetleri çok yüksek bir seviyede. Buna da bir çözüm bulunması gerekiyor. Çoban ihtiyacıyla ilgili biz de sığınmacılarla ilgili, düzensiz göç, mülteciler, bunların insani ve İslami şartlarla, hukukuna uygun olarak geri gönderilmesini hep dile getirdik. Hatta ilk gelirken bir takım tekliflerimiz olmuştu. Ama bir çoban ihtiyacı varsa beden işçisi, tarım işçisi ihtiyacı varsa 1950-1960'larda Almanya bizden hangi şartlarla almışsa diğer Avrupa ülkeleri hangi şartlarla almışsa biz de o şartlarla nerede işçi ihtiyacımız varsa bunları alabilmeliyiz.
'Ali Yerlikaya ile gündemimizdeydi'
Bu konuda hükümetin çalışmaları olduğunu aktaran Mustafa Destici geçen hafta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın kendilerini ziyaret ettiğinde görüştüklerini belirterek ''Dolayısıyla devletimizin, bakanlıklarımızın, hükümetin bu konuda bir çalışması var. Talep karşılamak için talep alınacak daha sonra o talebe göre oradan işçiler ya da çobanlar getirilecek. Nerede çalışacağı belli olacak, sadece orada çalışabilecek. Oranın dışına çıkmayacak, hepsi süreli olacak bunlarla ilgili çalışmalar var'' dedi.