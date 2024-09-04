https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/destici-ilgili-calismalar-var-diyerek-duyurdu-talebe-gore-oradan-isciler-ya-da-cobanlar-getirilecek-1087658415.html

Destici 'ilgili çalışmalar var' diyerek duyurdu: 'Talebe göre oradan işçiler ya da çobanlar getirilecek'

Destici 'ilgili çalışmalar var' diyerek duyurdu: 'Talebe göre oradan işçiler ya da çobanlar getirilecek'

Sputnik Türkiye

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl dönümü kapsamında Sivas'ta temaslarda bulundu. 9. Tarım Hayvancılık ve Gıda... 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T23:03+0300

2024-09-04T23:03+0300

2024-09-04T23:05+0300

politika

mustafa destici

bbp

büyük birlik partisi (bbp)

işçi

çoban

tarım

tarım işçisi

çiftçi

sivas

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/04/1087657954_0:262:2814:1845_1920x0_80_0_0_ff7f50982bcf4b57390b327b9ec90cb4.jpg

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl dönümünde Sivas'ta fuar açılışına katıldı.Sivas Kongresi'nin 105'inci yıl dönümü kapsamında Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Sivas'ta çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bu kapsamda ziyaret ettiği 9. Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı'nda çiftçi ve üreticilerin sorunları hakkında konuşan BBP lideri Destici kendisinin de köylü çocuğu ve çiftçilik yapan birisi olduğunu belirterek "Eğer kendiniz üretemiyorsanız paranızla dahi dışarıdan alamazsınız. Ne gibi savunma sanayi gibi. İşte Fırat Kalkanı Harekatı'nda yaşadık, bomba vermediler uçaklarımızın bombası bitti. Kendimiz üretmek zorundayız ve üretiyoruz şu anda" dedi.'Üreticileri sonuna kadar desteklemeliyiz'Pandemi döneminde dünyada gıda sorunu yaşandığını aktaran BBP lideri Destici "Pandemide gördük, bir anda buğday fiyatları fırladı, paran olsa bile temin edemiyorsun. Çünkü her ülke önce kendisini ve vatandaşını düşünüyor. Bunun için biz tarımı, hayvancılığı, gıda üreticilerini sonuna kadar desteklemeliyiz" ifadesinde bulundu.Türkiye'de tarım ve hayvancılığa verilen desteklerin arttığını belirten Genel Başkan Destici, talebe göre işçi getirilebileceğini duyurdu. BBP lideri şöyle konuştu:'Ali Yerlikaya ile gündemimizdeydi'Bu konuda hükümetin çalışmaları olduğunu aktaran Mustafa Destici geçen hafta İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın kendilerini ziyaret ettiğinde görüştüklerini belirterek ''Dolayısıyla devletimizin, bakanlıklarımızın, hükümetin bu konuda bir çalışması var. Talep karşılamak için talep alınacak daha sonra o talebe göre oradan işçiler ya da çobanlar getirilecek. Nerede çalışacağı belli olacak, sadece orada çalışabilecek. Oranın dışına çıkmayacak, hepsi süreli olacak bunlarla ilgili çalışmalar var'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/isvec-disisleri-bakani-tobias-billstrom-istifa-etti-1087656299.html

sivas

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mustafa destici, bbp, büyük birlik partisi (bbp), işçi, çoban, tarım, tarım işçisi, çiftçi, sivas, sivas kongresi