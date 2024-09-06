https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/ibb-duyurdu-9-eylulde-istanbulda-ulasim-ucretsiz-mi-olacak-1087730069.html

İBB duyurdu: 9 Eylül'de İstanbul'da ulaşım ücretsiz mi olacak?

İBB duyurdu: 9 Eylül'de İstanbul'da ulaşım ücretsiz mi olacak?

Sputnik Türkiye

Okulların pazartesi günü açılması beklenirken, gündeme sıkça '9 Eylül ulaşım ücretsiz mi' sorusu da gelmişti. İBB'nin açıklamasına göre, 06.00-16.00 saatleri... 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T12:45+0300

2024-09-06T12:45+0300

2024-09-06T12:45+0300

ekonomi

ulaşım

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toplu ulaşım

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 9 Eylül Pazartesi günü okulların açılmasıyla birlikte, 06.00-16.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. İBB'den yapılan açıklamada, kentte 17 bin okul servisinin trafiğe çıkacağı ve bu süreçte trafik akışının düzenlenmesi için çeşitli önlemler alındığı belirtildi.İSPARK okul servis araçlarına ilk gün ücretsizAçıklamaya göre, İBB'ye bağlı birimler, okulların açıldığı ilk üç gün boyunca nöbet tutacak ve kent içi kameralarla İstanbul trafiği izlenecek. Trafikte tıkanan noktalar anında ilgili birimlere bildirilecek ve müdahale edilecek. Ayrıca, İSPARK'ın okul servis araçlarına ilk gün ücretsiz hizmet vereceği ifade edildi.Ek seferler yapılacakİETT'nin her gün bin 716 ek sefer yapacağı, Metro İstanbul'un ise 435 ilave sefer planladığı kaydedildi. İlk iki gün okul servis araçları, arabalı vapurlardan öncelikli olarak yararlanacak, İDO'nun Sirkeci-Harem hattında ise yaya yolcular ücretsiz seyahat edecek.Açıklamada ayrıca, Şehir Hatları'nın kış tarifesine geçeceği ve 113 ekipten oluşan 259 zabıta personelinin trafik denetimi ve yönlendirmesi amacıyla görev yapacağı bilgisi paylaşıldı.Bu kapsamda, İstanbul'da okulların açılacağı gün şehir genelinde trafiğin aksamaması için yoğun önlemler alınacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/istanbul-valiligi-duyurdu-okul-saatleri-ilk-gun-icin-degisti-1087680275.html

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