İBB duyurdu: 9 Eylül'de İstanbul'da ulaşım ücretsiz mi olacak?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Homeros kimdir?
07:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
CANLI YAYIN
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 9. Doğu Ekonomi Forumu'nda konuşuyor
08:46
62 dk
YERİ VE ZAMANI
Ağustos’ta 179 işçi hayatını kaybetti: ‘Türkiye iş güvenliği konusunda olumlu bir tablo sergilemiyor’
10:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
YAZI - YORUM
İŞKUR'un yeni çalışma planı tartışma çıkardı
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Masada bırakılan çöpe kişi başı 40 bin lira ceza
12:06
84 dk
HABER MASASI
Bugün ilköğretimin tarihçesi ile başlayıp, dünyadan eğitim sistemi örnekleri ile devam edeceğiz.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
TGB Genel Sekreteri anlatıyor: ABD askerinin başına nasıl çuval geçirildi?
15:00
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ROCK’IN TANRISI
Yapay zeka ile Türkçe şarkı söyletilmişti
16:10
12 dk
SESLİ HABER
Biden: Gizli Servis gitmeme izin vermiyor
16:38
1 dk
SESLİ HABER
Amerika'da 14 yaşındaki saldırgan lisede katliam yaptı
16:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Dışişleri Bakanı'nın istifası kabul edildi
17:11
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’de korkutan silahlı şiddet artışı
17:23
8 dk
SESLİ HABER
Alman polisi silahlı şüpheliyi vurdu
17:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Yapay zekadaki son gelişmeler
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
DÜNYACA ÜNLÜ OPERA SANATÇISI
Kaleci olmak isterken operacı oldu
15:10
9 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
JAPONYA’NIN HITCHCOCK’U
Samuray ailesinden geliyordu
15:40
6 dk
SESLİ HABER
Japon casus Belarus'ta yakalandı: Bilgileri ABD'ye ve Ukrayna'ya verdi
15:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
İlk Tunç Çağı'na ait yapılar bulundu
17:41
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/ibb-duyurdu-9-eylulde-istanbulda-ulasim-ucretsiz-mi-olacak-1087730069.html
İBB duyurdu: 9 Eylül'de İstanbul'da ulaşım ücretsiz mi olacak?
İBB duyurdu: 9 Eylül'de İstanbul'da ulaşım ücretsiz mi olacak?
Sputnik Türkiye
Okulların pazartesi günü açılması beklenirken, gündeme sıkça '9 Eylül ulaşım ücretsiz mi' sorusu da gelmişti. İBB'nin açıklamasına göre, 06.00-16.00 saatleri... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T12:45+0300
2024-09-06T12:45+0300
ekonomi
ulaşım
ücretsiz ulaşım
toplu ulaşım
ulaşım aracı
okul
okul servisi
ücretsiz
bedava
ispark
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/10/1083871503_0:52:999:614_1920x0_80_0_0_67a5cea0191e557b42dd3604ca6da640.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 9 Eylül Pazartesi günü okulların açılmasıyla birlikte, 06.00-16.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. İBB'den yapılan açıklamada, kentte 17 bin okul servisinin trafiğe çıkacağı ve bu süreçte trafik akışının düzenlenmesi için çeşitli önlemler alındığı belirtildi.İSPARK okul servis araçlarına ilk gün ücretsizAçıklamaya göre, İBB'ye bağlı birimler, okulların açıldığı ilk üç gün boyunca nöbet tutacak ve kent içi kameralarla İstanbul trafiği izlenecek. Trafikte tıkanan noktalar anında ilgili birimlere bildirilecek ve müdahale edilecek. Ayrıca, İSPARK'ın okul servis araçlarına ilk gün ücretsiz hizmet vereceği ifade edildi.Ek seferler yapılacakİETT'nin her gün bin 716 ek sefer yapacağı, Metro İstanbul'un ise 435 ilave sefer planladığı kaydedildi. İlk iki gün okul servis araçları, arabalı vapurlardan öncelikli olarak yararlanacak, İDO'nun Sirkeci-Harem hattında ise yaya yolcular ücretsiz seyahat edecek.Açıklamada ayrıca, Şehir Hatları'nın kış tarifesine geçeceği ve 113 ekipten oluşan 259 zabıta personelinin trafik denetimi ve yönlendirmesi amacıyla görev yapacağı bilgisi paylaşıldı.Bu kapsamda, İstanbul'da okulların açılacağı gün şehir genelinde trafiğin aksamaması için yoğun önlemler alınacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/istanbul-valiligi-duyurdu-okul-saatleri-ilk-gun-icin-degisti-1087680275.html
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/10/1083871503_56:0:944:666_1920x0_80_0_0_35dacbd97bef5d63689663855d3001db.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
9 eylül ulaşım ücretsiz mi istanbul, 9 eylül ulaşım ücretsiz mi izmir, bugün ulaşım ücretsiz mi, bugün neden otobüs ücretsiz, bugün neden medya ücretsiz, bugün otobüs ücretsiz mi, bugün metro ücretsiz mi, bugün vapur bedava mı, metro bedava, otobüs bedava, metrobüs bedava, metrobüs ücretsiz mi, 9 eylül vapur ücretsiz mi, bugün marmaray ücretsiz mi
9 eylül ulaşım ücretsiz mi istanbul, 9 eylül ulaşım ücretsiz mi izmir, bugün ulaşım ücretsiz mi, bugün neden otobüs ücretsiz, bugün neden medya ücretsiz, bugün otobüs ücretsiz mi, bugün metro ücretsiz mi, bugün vapur bedava mı, metro bedava, otobüs bedava, metrobüs bedava, metrobüs ücretsiz mi, 9 eylül vapur ücretsiz mi, bugün marmaray ücretsiz mi

İBB duyurdu: 9 Eylül'de İstanbul'da ulaşım ücretsiz mi olacak?

12:45 06.09.2024
© İHA / RAMAZAN BOZCA-Antalya'da ulaşım
Antalya'da ulaşım - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
© İHA / RAMAZAN BOZCA-
Abone ol
Okulların pazartesi günü açılması beklenirken, gündeme sıkça '9 Eylül ulaşım ücretsiz mi' sorusu da gelmişti. İBB'nin açıklamasına göre, 06.00-16.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçları herkese bedava olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 9 Eylül Pazartesi günü okulların açılmasıyla birlikte, 06.00-16.00 saatleri arasında toplu ulaşım araçlarının ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. İBB'den yapılan açıklamada, kentte 17 bin okul servisinin trafiğe çıkacağı ve bu süreçte trafik akışının düzenlenmesi için çeşitli önlemler alındığı belirtildi.

İSPARK okul servis araçlarına ilk gün ücretsiz

Açıklamaya göre, İBB'ye bağlı birimler, okulların açıldığı ilk üç gün boyunca nöbet tutacak ve kent içi kameralarla İstanbul trafiği izlenecek. Trafikte tıkanan noktalar anında ilgili birimlere bildirilecek ve müdahale edilecek. Ayrıca, İSPARK'ın okul servis araçlarına ilk gün ücretsiz hizmet vereceği ifade edildi.

Ek seferler yapılacak

İETT'nin her gün bin 716 ek sefer yapacağı, Metro İstanbul'un ise 435 ilave sefer planladığı kaydedildi. İlk iki gün okul servis araçları, arabalı vapurlardan öncelikli olarak yararlanacak, İDO'nun Sirkeci-Harem hattında ise yaya yolcular ücretsiz seyahat edecek.
Açıklamada ayrıca, Şehir Hatları'nın kış tarifesine geçeceği ve 113 ekipten oluşan 259 zabıta personelinin trafik denetimi ve yönlendirmesi amacıyla görev yapacağı bilgisi paylaşıldı.
Bu kapsamda, İstanbul'da okulların açılacağı gün şehir genelinde trafiğin aksamaması için yoğun önlemler alınacak.
lise - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2024
TÜRKİYE
İstanbul Valiliği duyurdu: Okul saatleri ilk gün için değişti
Dün, 13:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала