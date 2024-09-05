https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/istanbul-valiligi-duyurdu-okul-saatleri-ilk-gun-icin-degisti-1087680275.html
İstanbul Valiliği duyurdu: Okul saatleri ilk gün için değişti
İstanbul Valiliği duyurdu: Okul saatleri ilk gün için değişti
Sputnik Türkiye
İstanbul Valiliği, 9 Eylül günü, okulların saat 10.00'da açılacağını duyurdu. 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T13:13+0300
2024-09-05T13:13+0300
2024-09-05T13:16+0300
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istanbul valiliği
İstanbul Valiliği duyurdu: Okul saatleri ilk gün için değişti
13:13 05.09.2024 (güncellendi: 13:16 05.09.2024)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Valiliği, 9 Eylül günü, okulların saat 10.00'da açılacağını duyurdu.