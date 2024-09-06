https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/galler-turkiye-maci-ilk-11leri-aciklandi-yildiz-oyuncu-macta-olmayacak-1087752699.html
Galler-Türkiye maçı ilk 11'leri açıklandı: Yıldız oyuncu maçta olmayacak
Galler-Türkiye maçı ilk 11'leri açıklandı: Yıldız oyuncu maçta olmayacak
Sputnik Türkiye
A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4.Grup'taki ilk maçında Galler'e konuk oluyor. Cardiff City Stadı'nda oynanacak maç 21.45'te başlayacak... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T21:27+0300
2024-09-06T21:27+0300
2024-09-06T21:27+0300
spor
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a milli futbol takımı
hakan çalhanoğlu
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UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye, B Ligi 4'üncü Grup'ta Galler ile 6 Eylül (bu akşam) saat 21.45'te karşılaşacak.Türkiye, Galler ile tarihindeki 10. maçına çıkacak. Geride kalan 9 maçta milliler 3 galibiyet, 4 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Son olarak 2023'te EURO 2024 elemelerinde Galler ile 1-1 berabere kalan Türkiye, bu karşılaşmada galibiyet arayacak.Galler-Türkiye ilk 11'leri kim?Galler: Ward, Ampadu, Rodon, Davies, Roberts, James, Ramsey, Williams, Thomas, Johnson, WilsonTürkiye: Mert Günok; Zeki Çelik, Çağlar, Abdülkerim, Mert Müldür; İsmail, Kaan Ayhan, Orkun kökçü; Arda, Kenan ve Barış AlperTürkiye Galler maçı hangi kanalda? Saat kaçta?Türkiye - Galler maçı TV8,5 ve Exxen platformlarından canlı yayınlanacak.Arda Güler maç kadrosunda mı?Real Madrid'in yıldız oyuncusu Arda Güler milli maçta ilk 11 şansı buldu.Hakan Çalhanoğlu maç kadrosunda mı?Hakan Çalhanoğlu maç kadrosuna sakatlığı nedeniyle alınmadı. Yıldız oyuncu ilk 11'de kendisine yer bulamadı.
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milli takım, milli takım, a milli futbol takımı, hakan çalhanoğlu, arda güler, ilk 11'ler, maç, maç yayını, türkiye, galler, uefa, uefa uluslar ligi, mert müldür
Galler-Türkiye maçı ilk 11'leri açıklandı: Yıldız oyuncu maçta olmayacak
A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4.Grup'taki ilk maçında Galler'e konuk oluyor. Cardiff City Stadı'nda oynanacak maç 21.45'te başlayacak. Norveçli hakem Rahit Saggi tarafından yönetilecek maçın ilk 11'leri açıklandı.
UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye, B Ligi 4'üncü Grup'ta Galler ile 6 Eylül (bu akşam) saat 21.45'te karşılaşacak.
Türkiye, Galler ile tarihindeki 10. maçına çıkacak. Geride kalan 9 maçta milliler 3 galibiyet, 4 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Son olarak 2023'te EURO 2024 elemelerinde Galler ile 1-1 berabere kalan Türkiye, bu karşılaşmada galibiyet arayacak.
Galler-Türkiye ilk 11'leri kim?
Galler: Ward, Ampadu, Rodon, Davies, Roberts, James, Ramsey, Williams, Thomas, Johnson, Wilson
Türkiye: Mert Günok; Zeki Çelik, Çağlar, Abdülkerim, Mert Müldür; İsmail, Kaan Ayhan, Orkun kökçü; Arda, Kenan ve Barış Alper
Türkiye Galler maçı hangi kanalda? Saat kaçta?
Türkiye - Galler maçı TV8,5 ve Exxen platformlarından canlı yayınlanacak.
Arda Güler maç kadrosunda mı?
Real Madrid'in yıldız oyuncusu Arda Güler milli maçta ilk 11 şansı buldu.
Hakan Çalhanoğlu maç kadrosunda mı?
Hakan Çalhanoğlu maç kadrosuna sakatlığı nedeniyle alınmadı. Yıldız oyuncu ilk 11'de kendisine yer bulamadı.