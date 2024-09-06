https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/galler-turkiye-maci-ilk-11leri-aciklandi-yildiz-oyuncu-macta-olmayacak-1087752699.html

Galler-Türkiye maçı ilk 11'leri açıklandı: Yıldız oyuncu maçta olmayacak

Galler-Türkiye maçı ilk 11'leri açıklandı: Yıldız oyuncu maçta olmayacak

Sputnik Türkiye

A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4.Grup'taki ilk maçında Galler'e konuk oluyor. Cardiff City Stadı'nda oynanacak maç 21.45'te başlayacak... 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T21:27+0300

2024-09-06T21:27+0300

2024-09-06T21:27+0300

spor

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türkiye

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UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye, B Ligi 4'üncü Grup'ta Galler ile 6 Eylül (bu akşam) saat 21.45'te karşılaşacak.Türkiye, Galler ile tarihindeki 10. maçına çıkacak. Geride kalan 9 maçta milliler 3 galibiyet, 4 yenilgi ve 2 beraberlik aldı. Son olarak 2023'te EURO 2024 elemelerinde Galler ile 1-1 berabere kalan Türkiye, bu karşılaşmada galibiyet arayacak.Galler-Türkiye ilk 11'leri kim?Galler: Ward, Ampadu, Rodon, Davies, Roberts, James, Ramsey, Williams, Thomas, Johnson, WilsonTürkiye: Mert Günok; Zeki Çelik, Çağlar, Abdülkerim, Mert Müldür; İsmail, Kaan Ayhan, Orkun kökçü; Arda, Kenan ve Barış AlperTürkiye Galler maçı hangi kanalda? Saat kaçta?Türkiye - Galler maçı TV8,5 ve Exxen platformlarından canlı yayınlanacak.Arda Güler maç kadrosunda mı?Real Madrid'in yıldız oyuncusu Arda Güler milli maçta ilk 11 şansı buldu.Hakan Çalhanoğlu maç kadrosunda mı?Hakan Çalhanoğlu maç kadrosuna sakatlığı nedeniyle alınmadı. Yıldız oyuncu ilk 11'de kendisine yer bulamadı.

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