Brent petrolde tarihi düşüş: Petrol neden düşüyor?
20:32 06.09.2024 (güncellendi: 20:37 06.09.2024)
© AAPetrol - Petrol Rafinerisi
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda dünkü yükselişinin ardından 70 dolar seviyesine kadar indi. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretimi arttırma kararını iptal etmesi piyasaları etkiledi. Peki, Brent petrol kaç dolar?
Brent petrol küresel piyasalarda yaşanan durgunluk endişesi nedeniyle 70 dolar seviyesine kadar geriledi.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun fiyatlardaki düşüş nedeniyle üretim artışını erteleme kararı piyasalarda yükselişe neden olmuştu. Amerika'da yaşanan üretim maliyetinde yaşanan sorunlar ve küresel piyasalardaki durağanlık beklentisinin de Brent petrolde düşüşe neden olduğu ifade edildi. Brent petrolün varil fiyatı saat 20.15 itibari ile 70 dolar seviyesinde seyrediyor.
Brent Petrol kaç dolar?
Dün piyasalarda 74 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,70 dolar seviyesinde tamamladı. Kapanış sonrası yüzde 2 değer kaybeden Brent petrol 70 dolar seviyesine kadar indi.
Petrol neden düşüyor?
Brent petrol fiyatları birçok faktör nedeniyle düşebiliyor. Bu faktörlerin hem arz hem de talep tarafındaki değişikliklerden kaynaklanabileceği ifade ediliyor.
1. Arz Fazlası
Üretim Artışı: OPEC veya diğer büyük petrol üretici ülkelerin üretimi artırması, piyasada petrol arzını artırarak fiyatların düşmesine neden olabileceği ifade ediliyor.
Kaya Gazı ve Petrolü Üretimi: Özellikle ABD'deki kaya gazı ve petrolü üretiminin artması, küresel arzı artırarak Brent petrol fiyatlarını aşağı çekebileceği belirtildi.
Yeni Petrol Rezervleri: Yeni petrol rezervlerinin keşfi ve üretime alınması da piyasada arz fazlasına neden olabildiği açıklandı.
2. Talep Düşüşü
Ekonomik Durgunluk: Küresel ekonomilerdeki durgunluk veya yavaşlama, petrol talebinin düşmesine yol açarak fiyatların düşmesine neden olabildiği ifade edildi.
Enerji Verimliliği: Elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artması, petrol talebini azaltabileceği açıklandı.
Pandemiler veya Krizler: Covid-19 gibi küresel sağlık krizleri, seyahat kısıtlamaları ve sanayideki daralmalar nedeniyle petrol talebini önemli ölçüde düşürebileceği belirtildi.
3. OPEC Politikaları
OPEC+ Ülkelerinin Uyum Sorunları: OPEC ve OPEC dışı petrol üreticisi ülkeler (OPEC+) arasında uyumsuzluk, bazı ülkelerin üretim kotalarını aşarak piyasada arz fazlası yaratmasına yol açabileceği ifade edildi.
Üretim Kısıntılarının Yetersizliği: OPEC, üretim kısıntılarına gitse bile, bu kısıntılar yeterli olmazsa veya geçici olarak görülürse fiyatlar üzerinde baskı oluşabileceği belirtildi.
Motorine indirim ne zaman?
Brent petrol fiyatlarının 70 dolara kadar inmesinin ardından araç sahiplerinin benzin, motorin ve lpg fiyatlarında indirim beklediği ifade edildi.
Benzine indirim ne zaman?
6 Eylül tarihinde 1.84 TL indirim yapıldı. Petrolde yaşanan düşüş sonrası tekrar indirim olabileceği tahmin ediliyor.
LPG indirimi ne zaman?
LPG fiyatlarında Brent petrol fiyatı ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaya bağlı olarak düşüş olabileceği ifade edildi.
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 43.31 TL
Motorin litre fiyatı: 43.23 TL
LPG litre fiyatı: 25.13 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin fiyatı: 43.20 TL
Motorin litre fiyatı: 43.18 TL
LPG litre fiyatı: 24.59 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.63 TL
Motorin litre fiyatı: 43.64 TL
LPG litre fiyatı: 25.14 TL