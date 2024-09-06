https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/brent-petrolde-tarihi-dusus-70-dolara-indi-petrol-neden-dusuyor-1087751453.html

Brent petrolde tarihi düşüş: Petrol neden düşüyor?

Brent petrolde tarihi düşüş: Petrol neden düşüyor?

Sputnik Türkiye

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda dünkü yükselişinin ardından 70 dolar seviyesine kadar indi. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC... 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T20:32+0300

2024-09-06T20:32+0300

2024-09-06T20:37+0300

ekonomi

brent petrolün varil fiyatı

brent petrol

petrol

petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)

petrol üretimi

petrol havzası

boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)

dolar

dolar/tl

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Brent petrol küresel piyasalarda yaşanan durgunluk endişesi nedeniyle 70 dolar seviyesine kadar geriledi.Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun fiyatlardaki düşüş nedeniyle üretim artışını erteleme kararı piyasalarda yükselişe neden olmuştu. Amerika'da yaşanan üretim maliyetinde yaşanan sorunlar ve küresel piyasalardaki durağanlık beklentisinin de Brent petrolde düşüşe neden olduğu ifade edildi. Brent petrolün varil fiyatı saat 20.15 itibari ile 70 dolar seviyesinde seyrediyor.Brent Petrol kaç dolar?Dün piyasalarda 74 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,70 dolar seviyesinde tamamladı. Kapanış sonrası yüzde 2 değer kaybeden Brent petrol 70 dolar seviyesine kadar indi.Petrol neden düşüyor?Brent petrol fiyatları birçok faktör nedeniyle düşebiliyor. Bu faktörlerin hem arz hem de talep tarafındaki değişikliklerden kaynaklanabileceği ifade ediliyor. 1. Arz Fazlası2. Talep Düşüşü3. OPEC PolitikalarıMotorine indirim ne zaman?Brent petrol fiyatlarının 70 dolara kadar inmesinin ardından araç sahiplerinin benzin, motorin ve lpg fiyatlarında indirim beklediği ifade edildi. Benzine indirim ne zaman?6 Eylül tarihinde 1.84 TL indirim yapıldı. Petrolde yaşanan düşüş sonrası tekrar indirim olabileceği tahmin ediliyor.LPG indirimi ne zaman?LPG fiyatlarında Brent petrol fiyatı ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaya bağlı olarak düşüş olabileceği ifade edildi.İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 43.31 TLMotorin litre fiyatı: 43.23 TLLPG litre fiyatı: 25.13 TLİstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 43.20 TLMotorin litre fiyatı: 43.18 TLLPG litre fiyatı: 24.59 TLAnkara akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 43.63 TLMotorin litre fiyatı: 43.64 TLLPG litre fiyatı: 25.14 TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/brent-petrol-74-dolar-altinda-petrol-fiyatlari-neden-dustu-1087607462.html

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