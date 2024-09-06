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Galler-Türkiye maçı 0-0 berabere bitti
Galler-Türkiye maçı 0-0 berabere bitti
Sputnik Türkiye
A Millî Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında Galler ile deplasmanda karşılaştı. Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı. UEFA Uluslar Ligi'nde 1... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
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A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Maçta kırmızı kart göre Barış Alper Yılmaz İzlanda maçında cezalı duruma düştü.Barış Alper Yılmaz neden kırmızı kart gördü?Türkiye Galler karşısında maçı 0-0 berabere tamamlandı. Maçın 31'inci dakikasında ilk sarı kartını gören Barış Alper Yılmaz, 62'inci dakikada önce ikinci sarı kartı ardından da kırmızı kartı görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maçta kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz İzlanda maçında oynayamayacak.Türkiye-İzlanda maçı ne zaman?Türkiye - İzlanda arasında oynanacak mücadeleye İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı ev sahipliği yaparken maç 9 Eylül Pazartesi günü saat 21.45’te başlayacak. Mücadele TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak.Hakan Çalhanoğlu sakatlıktan çıktı mı?Galler maçında sakatlığını atlatan milli ouuncu Hakan Çalhanoğlu, mücadelenin ikinci yarısında oyuna girdi.
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galler türkiye maç özeti, galler türkiye maç sonucu, galler türkiye maçı kaç kaç, galler türkiye hangi kanalda

Galler-Türkiye maçı 0-0 berabere bitti

23:47 06.09.2024 (güncellendi: 00:42 07.09.2024)
© AA / Serhat ÇetinkayaA Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya ile Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaştı. A Milli takım oyuncuları, kaydettikleri gol sonrası sevinç yaşadı.
A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya ile Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşılaştı. A Milli takım oyuncuları, kaydettikleri gol sonrası sevinç yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
© AA / Serhat Çetinkaya
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A Millî Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında Galler ile deplasmanda karşılaştı. Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı. UEFA Uluslar Ligi'nde 1 puan ile başlayan Türkiye, İzmir'de oynanacak İzlanda maçına hazırlanacak.
A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Maçta kırmızı kart göre Barış Alper Yılmaz İzlanda maçında cezalı duruma düştü.

Barış Alper Yılmaz neden kırmızı kart gördü?

Türkiye Galler karşısında maçı 0-0 berabere tamamlandı. Maçın 31'inci dakikasında ilk sarı kartını gören Barış Alper Yılmaz, 62'inci dakikada önce ikinci sarı kartı ardından da kırmızı kartı görerek takımını 10 kişi bıraktı. Maçta kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz İzlanda maçında oynayamayacak.

Türkiye-İzlanda maçı ne zaman?

Türkiye - İzlanda arasında oynanacak mücadeleye İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı ev sahipliği yaparken maç 9 Eylül Pazartesi günü saat 21.45’te başlayacak. Mücadele TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Hakan Çalhanoğlu sakatlıktan çıktı mı?

Galler maçında sakatlığını atlatan milli ouuncu Hakan Çalhanoğlu, mücadelenin ikinci yarısında oyuna girdi.
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