Vincenzo Montella: İzlanda'ya karşı çok zor bir maç oynayacağız

07.09.2024

A Millî Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup müsabakasında Galler ile deplasmanda karşılaştı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, golsüz berabere sona eren Galler maçı sonrası açıklamalarda bulundu.Vincenzo Montella, 10 kişi kaldıkları bir maçta beraberliğin çok kötü bir sonuç olmadığını belirterek, "Rakip topa sahip olmayı ilk yarıda bizden daha iyi başardı, daha tehlikeli gibi gözükse de çok fazla şut attıklarını da hatırlamıyorum. Mert'in bir kurtarışı var sanırım. Futbolcular fizik ve zihinsel olarak da yorgunluk yaşıyorlar. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra sadece bir hafta tatil yaptılar. Rakip takımdaki futbolcular daha dinlenmiş geldi. Sebeplerden biri bu, genel olarak ise memnun olduğumu söyleyebilirim. 10 kişi kaldıktan sonra organizasyonumuzla rakibin oyununa çok fazla izin vermedik. İki gün sonra çok önemli bir maça çıkacağız. İzlanda'ya karşı çok zor bir maç oynayacağız. İzlanda son olarak İngiltere'yi yenmişti. Tüm bu zorlukların içinde futbolcuları yakından takip ediyoruz, maçlarını izliyoruz. Bu zorlukların farkındayız, buna rağmen en iyisini yapacağız" ifadelerinde bulundu.'Kazanamadığımız maçlarda kaybetmemek çok önemli'Montella, amacın bir ilki başarmak olduğunu ifade ederek, "Topa sahipken daha iyi olabilirdik. Sezonun her bölümünde fiziksel durumlar değişkenlik gösterebiliyor. Hocalığa başladığım günden bu yana milli takımda ilk iki maçı gol yemeden bitirebilmiştik, sonrasında her maçta gol yemiştik. Amacımız bir ilki başarmaktı, tarihimizde Galler'i deplasmanda hiçbir zaman yenememiştik, bu amaçla sahaya çıktık ama maalesef bunu başaramadık. İkinci yarıda Hakan oyuna girdi ve fark oluşturdu. Nerede oynarsa oynasın fark oluşturur o yüzden Altın Top'a aday listesine girdi. Futbolda her zaman kazanmak istiyoruz ama kazanamadığınız maçlarda da kaybetmemek çok önemli" şeklinde konuştu.'Barış Alper'in kırmızı kartından önce Hakan Çalhanoğlu'nu oyuna alacaktık'Barış Alper Yılmaz'ın kırmızı kart gördüğü pozisyon hakkında Montella, "Son maçlarda hakemlerle ilgili çok şanslı olduğumuzu düşünmüyorum. Barış Alper'in kırmızı kartından önce Hakan Çalhanoğlu'nu oyuna alacaktık ama tam o sırada kırmızı kart geldi" dedi.'Çok formda bir golcünüz olsa bile yine 4-6-0 mı oynamayı tercih edersiniz?'Vincenzo Montella, son olarak çok formda bir golcüsü olsa bile yine 4-6-0 mı oynamayı tercih edeceğiyle ilgili gelen soru üzerine, "Avrupa Şampiyonası'nda en fazla gol atan takımlardan biriydik. Klasik bir golcüyle oynayıp maçı kaybetmemiz mi, yoksa herkesin gol attığı bir takımla kazanarak uzun yıllar şampiyonalarda başarılı olamamış bir takımın üzerindeki yükü atmamız mı sizi mutlu eder?" şeklinde yanıt vererek sözlerini tamamladı.

