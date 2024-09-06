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Dışişleri Bakanı Fidan: Balkanların huzur içinde olması bir numaralı stratejimiz
Dışişleri Bakanı Fidan: Balkanların huzur içinde olması bir numaralı stratejimiz
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Hakan , Balkanlar'daki gerilim dahil Türkiye'nin sorunları her zaman diyalog, barış ve müzakere yoluyla çözme taraftarı olduğunu belirterek... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T23:42+0300
2024-09-06T23:42+0300
politika
dışişleri bakanlığı
hakan fidan
kosova
balkanlar
recep tayyip erdoğan
tika
türk işbirliği ve koordinasyon ajansı'nın (tika)
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin, Prizren'deki Türk varlığı ile gurur duyduğunu dile getirerek, "İyi ki varsınız. Türk dilini, Türk kültürünü, Türk tarihini burada yıllardır her türlü koşula rağmen yaşatıyor olmanız, buradaki varlığınız, birliğiniz, dirliğiniz ve iriliğiniz gerçekten bizim için çok şey ifade ediyor. Sizlerin iyi olması, huzur içinde yaşaması, barış içinde olması, refah içinde olması gerçekten bizim de en büyük dertlerimizden biri. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yıllardır olduğu gibi bundan sonra da sizin yanınızda olmaya devam edecek" ifadesini kullandı.Bakan Fidan, 600 yıldır devam eden buradaki varlığın son 20 yılında şahsi hayatında onlarla beraber bir mücadelenin içinde olmaktan, bu varlığı, kültürü ve dili yaşatmak için beraber çalışmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu belirtti.Fidan, 2003'te Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'na (TİKA) atandığı dönemde Kosova'daki Türk varlığına her türlü yardımı ulaştırmak için o dönem başbakanlık görevini yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları olduğunu ifade etti.Özellikle Prizren'deki Türk varlığı için gereken her türlü destek ve faaliyetin yapılması konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat verdiğini aktaran Fidan, TİKA olarak özellikle Türk kültürüyle ilgili burada yürütülen faaliyet ve projelerin çok büyük etki oluşturduğunu söyledi.Bakan Fidan, 'Türk varlığının bulunduğu yerlerde hayata geçirilen projelerin, oradaki soydaşların yaşamını bir nebze olsun kolaylaştırmak için Türkiye'nin elinden gelen her şeyi yapmasının birer nişanesi olduğunu' vurguladı.Bunların mütevazı katkılar olduğunu belirten Fidan, "Ama daha büyük ve stratejik yaklaşım, her zaman için büyük ve etkili olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hafızasında ve stratejisinde sizlerin var olması" dedi.'Balkanların huzur içinde olması bir numaralı stratejimiz'Türkiye'nin Kosova'ya desteğinin süreceğini vurgulayan Fidan, "Kosova'nın barış içinde olması, Balkanların huzur içinde olması bir numaralı stratejimiz" dedi.Fidan, Balkanlar'da zaman zaman gerilimin arttığına işaret ederek, Türkiye'nin her zaman sorunları diyalog, barış ve müzakere yoluyla çözme taraftarı olduğunu ve bunun için elinden geleni yaptığını vurguladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar içinde oluşturduğu siyasi liderliğin birikimiyle bölgedeki diğer siyasi liderlerle iletişime geçtiğini söyleyen Fidan, Türkiye'nin ağırlığını koyarak buradaki sorunların bütün halkların lehine, ortak çıkarına ve huzuruna olacak şekilde çözülmesi için elinden geleni yaptığını ve yapmaya da devam edeceğini dile getirdi.'Türkiye, Kosova'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden'Kosova'yı bağımsızlığa kavuştuğu ilk günden itibaren ilk tanıyan devletlerden birinin Türkiye olduğuna dikkati çeken Fidan, "Başta Arnavut kardeşlerimiz olmak üzere buradaki bütün kardeşlerimizin şanlı bağımsızlık mücadelesi Türkiye Cumhuriyeti tarafından başından itibaren desteklenmiştir. Sadece desteklemekle kalmadı, değerli soydaşlarım, aynı zamanda o günden itibaren elimizden gelen her türlü desteği de vermeye devam ediyoruz" diye konuştu.Fidan, bugün Priştine'de yaptığı görüşmelerin tümünde hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kosova'yı desteklemekteki iradesini hem de devlet olarak kurumların ticaret, eğitim, kültür, enerji, ulaştırma, sağlık ve güvenlik gibi çeşitli alanda Kosova'nın yanında yer aldıklarını ve her türlü işbirliğine hazır olduklarını vurguladığını aktardı.'Kosova ile Türkiye arasında halkların etkileşimi de arttı'Son yıllarda özellikle Türkiye'den Kosova'ya gelen turist sayısının arttığına işaret eden Fidan, dün bulunduğu Kuzey Makedonya'da da şehrin merkezinde Türkiye'den gelen çok sayıda vatandaşın olduğunu ve bazılarının da daha sonra Kosova'ya geleceğini söyledi.Bakan Fidan, bir paket içinde Balkanlar'daki Osmanlı tarihinin bıraktığı izi ve anıları yerinde görmek için Türk vatandaşlarının bu ülkelere geldiğini belirterek, bu etkileşimin artık sadece Kosova'dan Türkiye'ye değil, Türkiye'den Kosova'ya gelenlerin eliyle de olmasının yeni bir başlangıç olduğunu ve bunun artarak devam etmesini umduğunu dile getirdi.Türk diline ve kültürüne sahip çıkmalarını sağlayan ebeveynlere teşekkür2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bölgedeki soydaşların Türk dilini ve kültürünü yaşatmak için canlarını ortaya koyduğunu ve sınırlı imkanlarla dernekler kurarak bu çabalarını sürdürdüklerini anlatan Fidan, TİKA Başkanlığını yürüttüğü dönemde çalıştıkları projelerde o dönemde yakılmış meşalenin bugün de devam ettiğini görmekten gurur duyduğunu ifade etti.Fidan, Motrat Qirazi Okulu'nda olduğu gibi, çocuklarını Türkçe eğitim veren okullara göndererek kendi diline ve kültürüne sahip çıkmalarını sağlayan ebeveynlere teşekkür ederek, "Çocuklarımızın diline, dinine, kültürüne ve tarihine sahip çıkmaları için verdiğiniz mücadele, çaba her türlü takdirin üstündedir. Bunu ne kadar takdir etsek yine de yetmez. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.Çocuklarının okuması, Türk dili ve kültürünü öğrenmesi için çabalayan annelerin varlığının örnek teşkil ettiğini söyleyen Fidan, onlara da teşekkür etti.'Kosova'daki Türk gençler Türkiye'de eğitim alabilir'Fidan, liseyi bitiren gençlerin Türkiye'de okuma imkanı olduğunu ve belli burslarla Türkiye'ye gelebildiklerini belirterek, bundan sonra sadece sınavı kazanan değil, Türkiye'deki üniversitelere her türlü kaydı yaptıran öğrencilerin ücretlerinin Türkiye tarafından verilmesi karşılığında eğitim imkanı sunma kararı aldıklarını hatırlattı.Özellikle Prizren ve Kosova'nın diğer bölgelerinden gelen Türk gençlerinin Türkiye'de eğitim alırken tıpkı Türkiye'de okuyan gençler gibi ücret ödememesi sistemini kurduklarını dile getiren Fidan, "Tabii, bizim gençlerimizden tek bir beklentimiz var. Bundan sonra Türkiye'de inşallah okuyan, eğitimi bitiren gençlerimizin tekrar buraya gelmesi, ata topraklarında bayrağın bırakıldığı yerden taşınmaya devam etmesi ve daha yükseklere çıkarılması esas olacaktır" dedi.'İki ülke ilişkilerinin inanılmaz derecede yakınlaştı'Bakan Fidan, Kosova hükümetiyle örnek bir işbirliği yürüttüklerinin altını çizerek, onların ortaya koyduğu imkan ve Türkiye'nin stratejisiyle iki ülke ilişkilerinin inanılmaz derecede yakınlaştığını ifade etti.Türk iş insanlarının Kosova'da yatırımlarının giderek arttığına dikkati çeken Fidan, Türk Hava Yolları'nın haftada 14 sefer Kosova'ya uçtuğunu ve Kosova ile İstanbul arasının neredeyse bir saate inmiş durumda olduğunu söyledi.Fidan, bu kadar yoğun bir temasın iki ülkeyi adeta tek bir ülke gibi hareket edilen bir alan haline getirdiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/disisleri-bakani-fidandan-misir-mesaji-tek-basina-birakmamaliyiz-1087748954.html
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dışişleri bakanlığı, hakan fidan, kosova, balkanlar, recep tayyip erdoğan, tika, türk işbirliği ve koordinasyon ajansı'nın (tika)
dışişleri bakanlığı, hakan fidan, kosova, balkanlar, recep tayyip erdoğan, tika, türk işbirliği ve koordinasyon ajansı'nın (tika)

Dışişleri Bakanı Fidan: Balkanların huzur içinde olması bir numaralı stratejimiz

23:42 06.09.2024
© AA / Murat GökDışişleri Bakanı Hakan Fidan Kosova'da
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kosova'da - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
© AA / Murat Gök
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Dışişleri Bakanı Hakan , Balkanlar'daki gerilim dahil Türkiye'nin sorunları her zaman diyalog, barış ve müzakere yoluyla çözme taraftarı olduğunu belirterek, Kosova'nın barış içinde olması, Balkanların huzur içinde olması hususlarının Türkiye'nin bir numaralı stratejisi olduğunu vurguladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin, Prizren'deki Türk varlığı ile gurur duyduğunu dile getirerek, "İyi ki varsınız. Türk dilini, Türk kültürünü, Türk tarihini burada yıllardır her türlü koşula rağmen yaşatıyor olmanız, buradaki varlığınız, birliğiniz, dirliğiniz ve iriliğiniz gerçekten bizim için çok şey ifade ediyor. Sizlerin iyi olması, huzur içinde yaşaması, barış içinde olması, refah içinde olması gerçekten bizim de en büyük dertlerimizden biri. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yıllardır olduğu gibi bundan sonra da sizin yanınızda olmaya devam edecek" ifadesini kullandı.
Bakan Fidan, 600 yıldır devam eden buradaki varlığın son 20 yılında şahsi hayatında onlarla beraber bir mücadelenin içinde olmaktan, bu varlığı, kültürü ve dili yaşatmak için beraber çalışmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu belirtti.
Fidan, 2003'te Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'na (TİKA) atandığı dönemde Kosova'daki Türk varlığına her türlü yardımı ulaştırmak için o dönem başbakanlık görevini yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları olduğunu ifade etti.
Özellikle Prizren'deki Türk varlığı için gereken her türlü destek ve faaliyetin yapılması konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat verdiğini aktaran Fidan, TİKA olarak özellikle Türk kültürüyle ilgili burada yürütülen faaliyet ve projelerin çok büyük etki oluşturduğunu söyledi.
Bakan Fidan, 'Türk varlığının bulunduğu yerlerde hayata geçirilen projelerin, oradaki soydaşların yaşamını bir nebze olsun kolaylaştırmak için Türkiye'nin elinden gelen her şeyi yapmasının birer nişanesi olduğunu' vurguladı.
Bunların mütevazı katkılar olduğunu belirten Fidan, "Ama daha büyük ve stratejik yaklaşım, her zaman için büyük ve etkili olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hafızasında ve stratejisinde sizlerin var olması" dedi.

'Balkanların huzur içinde olması bir numaralı stratejimiz'

Türkiye'nin Kosova'ya desteğinin süreceğini vurgulayan Fidan, "Kosova'nın barış içinde olması, Balkanların huzur içinde olması bir numaralı stratejimiz" dedi.
Fidan, Balkanlar'da zaman zaman gerilimin arttığına işaret ederek, Türkiye'nin her zaman sorunları diyalog, barış ve müzakere yoluyla çözme taraftarı olduğunu ve bunun için elinden geleni yaptığını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar içinde oluşturduğu siyasi liderliğin birikimiyle bölgedeki diğer siyasi liderlerle iletişime geçtiğini söyleyen Fidan, Türkiye'nin ağırlığını koyarak buradaki sorunların bütün halkların lehine, ortak çıkarına ve huzuruna olacak şekilde çözülmesi için elinden geleni yaptığını ve yapmaya da devam edeceğini dile getirdi.

'Türkiye, Kosova'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden'

Kosova'yı bağımsızlığa kavuştuğu ilk günden itibaren ilk tanıyan devletlerden birinin Türkiye olduğuna dikkati çeken Fidan, "Başta Arnavut kardeşlerimiz olmak üzere buradaki bütün kardeşlerimizin şanlı bağımsızlık mücadelesi Türkiye Cumhuriyeti tarafından başından itibaren desteklenmiştir. Sadece desteklemekle kalmadı, değerli soydaşlarım, aynı zamanda o günden itibaren elimizden gelen her türlü desteği de vermeye devam ediyoruz" diye konuştu.
Fidan, bugün Priştine'de yaptığı görüşmelerin tümünde hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kosova'yı desteklemekteki iradesini hem de devlet olarak kurumların ticaret, eğitim, kültür, enerji, ulaştırma, sağlık ve güvenlik gibi çeşitli alanda Kosova'nın yanında yer aldıklarını ve her türlü işbirliğine hazır olduklarını vurguladığını aktardı.

'Kosova ile Türkiye arasında halkların etkileşimi de arttı'

Son yıllarda özellikle Türkiye'den Kosova'ya gelen turist sayısının arttığına işaret eden Fidan, dün bulunduğu Kuzey Makedonya'da da şehrin merkezinde Türkiye'den gelen çok sayıda vatandaşın olduğunu ve bazılarının da daha sonra Kosova'ya geleceğini söyledi.
Bakan Fidan, bir paket içinde Balkanlar'daki Osmanlı tarihinin bıraktığı izi ve anıları yerinde görmek için Türk vatandaşlarının bu ülkelere geldiğini belirterek, bu etkileşimin artık sadece Kosova'dan Türkiye'ye değil, Türkiye'den Kosova'ya gelenlerin eliyle de olmasının yeni bir başlangıç olduğunu ve bunun artarak devam etmesini umduğunu dile getirdi.

Türk diline ve kültürüne sahip çıkmalarını sağlayan ebeveynlere teşekkür

2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bölgedeki soydaşların Türk dilini ve kültürünü yaşatmak için canlarını ortaya koyduğunu ve sınırlı imkanlarla dernekler kurarak bu çabalarını sürdürdüklerini anlatan Fidan, TİKA Başkanlığını yürüttüğü dönemde çalıştıkları projelerde o dönemde yakılmış meşalenin bugün de devam ettiğini görmekten gurur duyduğunu ifade etti.
Fidan, Motrat Qirazi Okulu'nda olduğu gibi, çocuklarını Türkçe eğitim veren okullara göndererek kendi diline ve kültürüne sahip çıkmalarını sağlayan ebeveynlere teşekkür ederek, "Çocuklarımızın diline, dinine, kültürüne ve tarihine sahip çıkmaları için verdiğiniz mücadele, çaba her türlü takdirin üstündedir. Bunu ne kadar takdir etsek yine de yetmez. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Çocuklarının okuması, Türk dili ve kültürünü öğrenmesi için çabalayan annelerin varlığının örnek teşkil ettiğini söyleyen Fidan, onlara da teşekkür etti.

'Kosova'daki Türk gençler Türkiye'de eğitim alabilir'

Fidan, liseyi bitiren gençlerin Türkiye'de okuma imkanı olduğunu ve belli burslarla Türkiye'ye gelebildiklerini belirterek, bundan sonra sadece sınavı kazanan değil, Türkiye'deki üniversitelere her türlü kaydı yaptıran öğrencilerin ücretlerinin Türkiye tarafından verilmesi karşılığında eğitim imkanı sunma kararı aldıklarını hatırlattı.
Özellikle Prizren ve Kosova'nın diğer bölgelerinden gelen Türk gençlerinin Türkiye'de eğitim alırken tıpkı Türkiye'de okuyan gençler gibi ücret ödememesi sistemini kurduklarını dile getiren Fidan, "Tabii, bizim gençlerimizden tek bir beklentimiz var. Bundan sonra Türkiye'de inşallah okuyan, eğitimi bitiren gençlerimizin tekrar buraya gelmesi, ata topraklarında bayrağın bırakıldığı yerden taşınmaya devam etmesi ve daha yükseklere çıkarılması esas olacaktır" dedi.

'İki ülke ilişkilerinin inanılmaz derecede yakınlaştı'

Bakan Fidan, Kosova hükümetiyle örnek bir işbirliği yürüttüklerinin altını çizerek, onların ortaya koyduğu imkan ve Türkiye'nin stratejisiyle iki ülke ilişkilerinin inanılmaz derecede yakınlaştığını ifade etti.
Türk iş insanlarının Kosova'da yatırımlarının giderek arttığına dikkati çeken Fidan, Türk Hava Yolları'nın haftada 14 sefer Kosova'ya uçtuğunu ve Kosova ile İstanbul arasının neredeyse bir saate inmiş durumda olduğunu söyledi.
Fidan, bu kadar yoğun bir temasın iki ülkeyi adeta tek bir ülke gibi hareket edilen bir alan haline getirdiğini kaydetti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
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18:51
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