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Annesinin arabasını alan 14 yaşındaki çocuk ortalığı birbirine kattı: 3 aracı hurdaya çevirdi, bir kişi yaralandı
Annesinin arabasını alan 14 yaşındaki çocuk ortalığı birbirine kattı: 3 aracı hurdaya çevirdi, bir kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Antalya'da 14 yaşındaki çocuğun kullandığı araç üç arabayı hurdaya çevirdi, bir kişi yaralandı. Arabanın sahibi olan anneye 12 bin 997 lira ceza kesildi. 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T11:00+0300
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki 14 yaşındaki Batu G.'nin kullandığı 06 ACU 278 plakalı otomobil, seyir halindeki Gülsüm Gülçin A.'nın kullandığı 06 CKP 754 plakalı otomobile çarptı. Süratli olduğu öğrenilen 06 ACU 278 plakalı otomobil çarpmanın etkisiyle kaldırımda park halindeki 07 ADU 666 plakalı otomobile, bu otomobilde yine kazanın şiddetiyle savrularak yanında park halinde bulunan 33 VZ 726 plakalı otomobile çarptı.Anneye 12 bin 977 TL cezaDört aracın karıştığı 3 tanesinin hurdaya döndüğü kazada yaralanan otomobil sürücülerinden Gülsüm Gülçin A., 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer taraftan sürücü belgesi olmaksızın araç kullanan ve kazaya neden olan 14 yaşındaki sürücü Batu G.'nin kullandığı aracın sahibi olan annesine trafik ekipleri tarafından 12 bin 977 TL para cezası uygulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/vedat-milor-trafik-kazasi-gecirdi-durumu-hakkinda-ilk-aciklama-1087511014.html
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antalya, ehliyet, kaza
antalya, ehliyet, kaza

Annesinin arabasını alan 14 yaşındaki çocuk ortalığı birbirine kattı: 3 aracı hurdaya çevirdi, bir kişi yaralandı

11:00 06.09.2024
Antalya
Antalya - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
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Antalya'da 14 yaşındaki çocuğun kullandığı araç üç arabayı hurdaya çevirdi, bir kişi yaralandı. Arabanın sahibi olan anneye 12 bin 997 lira ceza kesildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki 14 yaşındaki Batu G.'nin kullandığı 06 ACU 278 plakalı otomobil, seyir halindeki Gülsüm Gülçin A.'nın kullandığı 06 CKP 754 plakalı otomobile çarptı. Süratli olduğu öğrenilen 06 ACU 278 plakalı otomobil çarpmanın etkisiyle kaldırımda park halindeki 07 ADU 666 plakalı otomobile, bu otomobilde yine kazanın şiddetiyle savrularak yanında park halinde bulunan 33 VZ 726 plakalı otomobile çarptı.
Antalya
Antalya - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2024
Antalya

Anneye 12 bin 977 TL ceza

Dört aracın karıştığı 3 tanesinin hurdaya döndüğü kazada yaralanan otomobil sürücülerinden Gülsüm Gülçin A., 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Diğer taraftan sürücü belgesi olmaksızın araç kullanan ve kazaya neden olan 14 yaşındaki sürücü Batu G.'nin kullandığı aracın sahibi olan annesine trafik ekipleri tarafından 12 bin 977 TL para cezası uygulandı.

Vedat Milor - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2024
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