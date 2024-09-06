https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/annesinin-arabasini-alan-14-yasindaki-cocuk-ortaligi-birbirine-katti-3-araci-hurdaya-cevirdi-bir-1087718380.html

Annesinin arabasını alan 14 yaşındaki çocuk ortalığı birbirine kattı: 3 aracı hurdaya çevirdi, bir kişi yaralandı

Annesinin arabasını alan 14 yaşındaki çocuk ortalığı birbirine kattı: 3 aracı hurdaya çevirdi, bir kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

Antalya'da 14 yaşındaki çocuğun kullandığı araç üç arabayı hurdaya çevirdi, bir kişi yaralandı. Arabanın sahibi olan anneye 12 bin 997 lira ceza kesildi. 06.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-06T11:00+0300

2024-09-06T11:00+0300

2024-09-06T11:00+0300

türkiye

antalya

ehliyet

kaza

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki 14 yaşındaki Batu G.'nin kullandığı 06 ACU 278 plakalı otomobil, seyir halindeki Gülsüm Gülçin A.'nın kullandığı 06 CKP 754 plakalı otomobile çarptı. Süratli olduğu öğrenilen 06 ACU 278 plakalı otomobil çarpmanın etkisiyle kaldırımda park halindeki 07 ADU 666 plakalı otomobile, bu otomobilde yine kazanın şiddetiyle savrularak yanında park halinde bulunan 33 VZ 726 plakalı otomobile çarptı.Anneye 12 bin 977 TL cezaDört aracın karıştığı 3 tanesinin hurdaya döndüğü kazada yaralanan otomobil sürücülerinden Gülsüm Gülçin A., 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer taraftan sürücü belgesi olmaksızın araç kullanan ve kazaya neden olan 14 yaşındaki sürücü Batu G.'nin kullandığı aracın sahibi olan annesine trafik ekipleri tarafından 12 bin 977 TL para cezası uygulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/vedat-milor-trafik-kazasi-gecirdi-durumu-hakkinda-ilk-aciklama-1087511014.html

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