https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/vedat-milor-trafik-kazasi-gecirdi-durumu-hakkinda-ilk-aciklama-1087511014.html

Vedat Milor trafik kazası geçirdi: Durumu hakkında ilk açıklama

Vedat Milor trafik kazası geçirdi: Durumu hakkında ilk açıklama

Sputnik Türkiye

Ünlü Gurme Vedat Milor İstanbul Beyoğlu'nda trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan yemek yazarı kazadan emniyet kemeri ve... 01.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-01T17:33+0300

2024-09-01T17:33+0300

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türkiye

vedat milor

yemek

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kaza

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trafik kazası

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Yemek eleştirmeni ve sunucu Vedat Milor trafik kazası geçirdi. Kazada ünlü sunucu yara almadan kurtuldu.Ünlü sunucu ve yemek eleştirmeni Vedat Milor'un şoförünün kullandığı araç, bir otomobille çarpıştı. Olayda ünlü isim emniyet kemeri sayesinde hayatta kaldığını açıkladı.Emniyet kemeri ve hava yastığı kurtardıSosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Vedat Milor, "Emniyet kemeri takmasam ve hava yastığı çalışmasa benim için çok daha kötü olabilirdi. Şoför Fahrettin Bey'in bir eli ciddi hasar gördü. Yazmaktaki amacım ciddi bir soruna dikkat çekmek. Ülkemizde kavşak dönüşleri çok sorunlu ve belirsiz. Bize çarpan arkadaş düzgün bir insandı." ifadelerini kullandı.

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