https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/vedat-milor-trafik-kazasi-gecirdi-durumu-hakkinda-ilk-aciklama-1087511014.html
Vedat Milor trafik kazası geçirdi: Durumu hakkında ilk açıklama
Vedat Milor trafik kazası geçirdi: Durumu hakkında ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Ünlü Gurme Vedat Milor İstanbul Beyoğlu'nda trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan yemek yazarı kazadan emniyet kemeri ve... 01.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-01T17:33+0300
2024-09-01T17:33+0300
2024-09-01T17:33+0300
türkiye
vedat milor
yemek
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kaza
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trafik kazası
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Yemek eleştirmeni ve sunucu Vedat Milor trafik kazası geçirdi. Kazada ünlü sunucu yara almadan kurtuldu.Ünlü sunucu ve yemek eleştirmeni Vedat Milor'un şoförünün kullandığı araç, bir otomobille çarpıştı. Olayda ünlü isim emniyet kemeri sayesinde hayatta kaldığını açıkladı.Emniyet kemeri ve hava yastığı kurtardıSosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Vedat Milor, "Emniyet kemeri takmasam ve hava yastığı çalışmasa benim için çok daha kötü olabilirdi. Şoför Fahrettin Bey'in bir eli ciddi hasar gördü. Yazmaktaki amacım ciddi bir soruna dikkat çekmek. Ülkemizde kavşak dönüşleri çok sorunlu ve belirsiz. Bize çarpan arkadaş düzgün bir insandı." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/formula-1-italya-grand-prixsi-hangi-kanalda-ne-zaman-1087506381.html
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vedat milor, yemek, yemek programı, program, sunucu, kaza, kaza sebebi, trafik, trafik kazası
vedat milor, yemek, yemek programı, program, sunucu, kaza, kaza sebebi, trafik, trafik kazası
Vedat Milor trafik kazası geçirdi: Durumu hakkında ilk açıklama
Ünlü Gurme Vedat Milor İstanbul Beyoğlu'nda trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan yemek yazarı kazadan emniyet kemeri ve hava yastığı sayesinde kurtulduğunu açıkladı.
Yemek eleştirmeni ve sunucu Vedat Milor trafik kazası geçirdi. Kazada ünlü sunucu yara almadan kurtuldu.
Ünlü sunucu ve yemek eleştirmeni Vedat Milor'un şoförünün kullandığı araç, bir otomobille çarpıştı. Olayda ünlü isim emniyet kemeri sayesinde hayatta kaldığını açıkladı.
Emniyet kemeri ve hava yastığı kurtardı
Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Vedat Milor, "Emniyet kemeri takmasam ve hava yastığı çalışmasa benim için çok daha kötü olabilirdi. Şoför Fahrettin Bey'in bir eli ciddi hasar gördü. Yazmaktaki amacım ciddi bir soruna dikkat çekmek. Ülkemizde kavşak dönüşleri çok sorunlu ve belirsiz. Bize çarpan arkadaş düzgün bir insandı." ifadelerini kullandı.