https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/aliyev-ermenistanla-baris-anlasmasinin-yuzde-80i-uzerinde-mutabakat-saglandi-1087730114.html
Aliyev: Ermenistan’la barış anlaşmasının yüzde 80’i üzerinde mutabakat sağlandı
Aliyev: Ermenistan’la barış anlaşmasının yüzde 80’i üzerinde mutabakat sağlandı
Sputnik Türkiye
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’la barış anlaşması metninin yüzde 80’i üzerinde mutabakatın sağlandığını belirterek, “Güney Kafkasya'da... 06.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-06T12:31+0300
2024-09-06T12:31+0300
2024-09-06T12:34+0300
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İtalya’daki Cernobbio Uluslararası Forumu’nda konuşan Azerbaycan lideri Aliyev, “Güney Kafkasya’da barışı sağlayacağız. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki müzakere sürecinde yaşanan son gelişmeler de bunu gösteriyor. Müzakereleri aktif bir şekilde sürdürüyoruz ve barış anlaşması metninin neredeyse yüzde 80'i üzerinde mutabakata varılmış durumda” ifadesini kullandı.İki ülke arasındaki sınırı belirleme ve çizme sürecinin artık başlatıldığını söyleyen Aliyev, “Evet, bu henüz ilk küçük bir adım, zira toplam uzunluğu bin kilometre olan Ermenistan sınırının sadece 13 kilometrelik bir bölümü üzerinde anlaşmaya varıldı. Ancak bu doğru yönde atılan bir adım. Azerbaycan'ın barış görüşmeleriyle ilgili bu girişiminin bir barış anlaşmasının imzalanmasına yol açacağını umuyoruz” dedi.Daha önce Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile 17 maddelik barış anlaşmasından 13'ü üzerinde mutabakat sağlandığını belirterek, bu maddelerle barış anlaşması imzalamayı teklif etmişti.Putin’den tam destek19 Ağustos’ta resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’nın Bakü ve Erivan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini ve daha önce mutabık kalınan üçlü anlaşma temelinde barış anlaşması imzalanmasını destekleyeceğini söylemişti.
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azerbaycan, ilham aliyev, ermenistan, barış anlaşması, italya, nikol paşinyan, rusya, vladimir putin
Aliyev: Ermenistan’la barış anlaşmasının yüzde 80’i üzerinde mutabakat sağlandı
12:31 06.09.2024 (güncellendi: 12:34 06.09.2024)
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’la barış anlaşması metninin yüzde 80’i üzerinde mutabakatın sağlandığını belirterek, “Güney Kafkasya'da barışı sağlayacağız” dedi.
İtalya’daki Cernobbio Uluslararası Forumu’nda konuşan Azerbaycan lideri Aliyev, “Güney Kafkasya’da barışı sağlayacağız. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki müzakere sürecinde yaşanan son gelişmeler de bunu gösteriyor. Müzakereleri aktif bir şekilde sürdürüyoruz ve barış anlaşması metninin neredeyse yüzde 80'i üzerinde mutabakata varılmış durumda” ifadesini kullandı.
İki ülke arasındaki sınırı belirleme ve çizme sürecinin artık başlatıldığını söyleyen Aliyev, “Evet, bu henüz ilk küçük bir adım, zira toplam uzunluğu bin kilometre olan Ermenistan sınırının sadece 13 kilometrelik bir bölümü üzerinde anlaşmaya varıldı. Ancak bu doğru yönde atılan bir adım. Azerbaycan'ın barış görüşmeleriyle ilgili bu girişiminin bir barış anlaşmasının imzalanmasına yol açacağını umuyoruz” dedi.
Daha önce Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
, Azerbaycan ile 17 maddelik barış anlaşmasından 13'ü üzerinde mutabakat sağlandığını belirterek, bu maddelerle barış anlaşması imzalamayı teklif etmişti.
19 Ağustos’ta resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’nın Bakü ve Erivan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini ve daha önce mutabık kalınan üçlü anlaşma temelinde barış anlaşması imzalanmasını destekleyeceğini söylemişti.