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Ermenistan, 10. barış anlaşması öneri paketini Azerbaycan'a teslim etti
Ermenistan, 10. barış anlaşması öneri paketini Azerbaycan'a teslim etti
Sputnik Türkiye
Karabağ sonrası süreçte başta Rusya ve diğer komşularının bölgesel barış çağrılarını kulak ardı ederek yüzünü Batı’ya çevirdiği gözlemlenen Ermenistan... 01.09.2024, Sputnik Türkiye
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Ermenistan Dışişleri Bakanlığı basın servisi tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan’ın Bratislava Küresel Güvenlik Forumu (GLOBSEC) çerçevesinde düzenlenen ‘Ermenistan ve AB’ konferansına katıldığı bildirilirken, Kostanyan’ın, konuşmasında, Ermenistan'ın dış politikasına değinerek, cumhuriyetin egemenliğini, uluslararası sınırlarını ve demokrasiyi korumaya yönelik çeşitlendirme faaliyetlerinin önemine vurgu yaptığı kaydedildi.Konuşmasında Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin çözümüne de değinen Vahan Kostanyan, Erivan’ın Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış anlaşmasının 10. paketini Bakü tarafına teslim ettiğini belirtirken, Bakan Yardımcısı, Erivan'ın Güney Kafkasya'da ve bölgede barışı tesis etmeye hazır olduğunu bir kez daha teyit etti.Dışişleri Bakanlığı, diplomatın bu konuşmasında, ayrıca siyasi diyaloğun aktif niteliğine ve Ermenistan ile AB ülkeleri arasındaki işbirliğindeki sağlam temellere dikkat çektiğini de sözlerine ekledi.Teklif Paşinyan’danYakın zamanda konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile 17 maddelik barış anlaşmasından 13'ü üzerinde mutabakat sağlandığını belirterek, bu maddelerle barış anlaşması imzalamayı teklif etmişti.Ülkesinin başkenti Erivan'da basın toplantısı düzenleyen Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e sınırda ikili görüşme yapmayı teklif ettiğini söylerken, arabuluculuk teklifleri ve özellikle de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış anlaşmasının imzalanmasına katkıda bulunmaktan memnuniyet duyacağı yönündeki son açıklamasına ilişkin soruya verdiği yanıtında, üç taraflı görüşmeleri dışlamadıklarını ancak bu aşamada ikili (Ermenistan-Azerbaycan) formatta ilerlemeyi tercih ettiklerini vurgulamıştı.Başbakan Paşinyan, Ermenistan'ın Azerbaycan'a, üzerinde anlaşmaya varılan maddelerle barış anlaşması imzalamayı ve geri kalan konuları daha sonraki görüşmelere bırakmayı teklif ettiğine dikkati çekti.Ermenistan'ın bu teklifi 30 Ağustos'ta yaptığını anlatan Paşinyan, "Barış anlaşmasının son taslağında 17 madde var. Giriş bölümü de dahil olmak üzere bunların 13'ü üzerinde tamamen mutabık kalınmıştır. Diğer 3 madde ise birden fazla cümleden oluşuyor. Ve bu maddelerin çoğunun özünde de mutabık kalınmıştır. Biz şunu öneriyoruz: Mutabık kalınan tüm maddeleri ve ifadeleri alıp bir barış anlaşması olarak imzalayalım" diye ekledi.Paşinyan, Azerbaycan ile imzalanan ateşkes anlaşmasından çekilme niyetinde olmadıklarına işaret ederek, bölgesel bağlantıların Rusya'daki bazı ortakların, anlaşmanın mantığını aykırı açıklamaları nedeniyle açılmadığını, ülkesinin bağlantıları açmak istediğini savundu.Başbakan Paşinyan, Nahçıvan ile Azerbaycan arasında bağlantı sağlamaya hazır olduklarını ancak toprak bütünlüğünün ve egemenliğin tartışılmasını istemediklerini kaydetti.KGAÖ- Ermenistan ilişkileri dondurulduKolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyeliklerini her düzeyde dondurduklarını belirten Paşinyan, "Bu safhada, bu kararı yeterli buluyoruz" ifadesini kullandı.Putin’den tam destek19 Ağustos’ta resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’nın Bakü ve Erivan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini ve daha önce mutabık kalınan üçlü anlaşma temelinde barış anlaşması imzalanmasını destekleyeceğini söylemişti.
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ermenistan azerbaycan, güney kafkasya, bakü erivan, ilham aliyev, ermenistan rusya ilişkileri
ermenistan azerbaycan, güney kafkasya, bakü erivan, ilham aliyev, ermenistan rusya ilişkileri

Ermenistan, 10. barış anlaşması öneri paketini Azerbaycan'a teslim etti

20:34 01.09.2024
© AFP 2023 / DENIS BALIBOUSEAzerbaycan Ermenistan bayrakları
Azerbaycan Ermenistan bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2024
© AFP 2023 / DENIS BALIBOUSE
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Karabağ sonrası süreçte başta Rusya ve diğer komşularının bölgesel barış çağrılarını kulak ardı ederek yüzünü Batı’ya çevirdiği gözlemlenen Ermenistan, Azerbaycan'a 10. barış anlaşması öneri paketini teslim ederek bölgede barışı tesis etmeye hazır olduğunu teyit etti.
Ermenistan Dışişleri Bakanlığı basın servisi tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan’ın Bratislava Küresel Güvenlik Forumu (GLOBSEC) çerçevesinde düzenlenen ‘Ermenistan ve AB’ konferansına katıldığı bildirilirken, Kostanyan’ın, konuşmasında, Ermenistan'ın dış politikasına değinerek, cumhuriyetin egemenliğini, uluslararası sınırlarını ve demokrasiyi korumaya yönelik çeşitlendirme faaliyetlerinin önemine vurgu yaptığı kaydedildi.
Konuşmasında Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinin çözümüne de değinen Vahan Kostanyan, Erivan’ın Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış anlaşmasının 10. paketini Bakü tarafına teslim ettiğini belirtirken, Bakan Yardımcısı, Erivan'ın Güney Kafkasya'da ve bölgede barışı tesis etmeye hazır olduğunu bir kez daha teyit etti.
Dışişleri Bakanlığı, diplomatın bu konuşmasında, ayrıca siyasi diyaloğun aktif niteliğine ve Ermenistan ile AB ülkeleri arasındaki işbirliğindeki sağlam temellere dikkat çektiğini de sözlerine ekledi.

Teklif Paşinyan’dan

Yakın zamanda konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile 17 maddelik barış anlaşmasından 13'ü üzerinde mutabakat sağlandığını belirterek, bu maddelerle barış anlaşması imzalamayı teklif etmişti.
Ülkesinin başkenti Erivan'da basın toplantısı düzenleyen Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e sınırda ikili görüşme yapmayı teklif ettiğini söylerken, arabuluculuk teklifleri ve özellikle de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış anlaşmasının imzalanmasına katkıda bulunmaktan memnuniyet duyacağı yönündeki son açıklamasına ilişkin soruya verdiği yanıtında, üç taraflı görüşmeleri dışlamadıklarını ancak bu aşamada ikili (Ermenistan-Azerbaycan) formatta ilerlemeyi tercih ettiklerini vurgulamıştı.
Başbakan Paşinyan, Ermenistan'ın Azerbaycan'a, üzerinde anlaşmaya varılan maddelerle barış anlaşması imzalamayı ve geri kalan konuları daha sonraki görüşmelere bırakmayı teklif ettiğine dikkati çekti.
Ermenistan'ın bu teklifi 30 Ağustos'ta yaptığını anlatan Paşinyan, "Barış anlaşmasının son taslağında 17 madde var. Giriş bölümü de dahil olmak üzere bunların 13'ü üzerinde tamamen mutabık kalınmıştır. Diğer 3 madde ise birden fazla cümleden oluşuyor. Ve bu maddelerin çoğunun özünde de mutabık kalınmıştır. Biz şunu öneriyoruz: Mutabık kalınan tüm maddeleri ve ifadeleri alıp bir barış anlaşması olarak imzalayalım" diye ekledi.
Paşinyan, Azerbaycan ile imzalanan ateşkes anlaşmasından çekilme niyetinde olmadıklarına işaret ederek, bölgesel bağlantıların Rusya'daki bazı ortakların, anlaşmanın mantığını aykırı açıklamaları nedeniyle açılmadığını, ülkesinin bağlantıları açmak istediğini savundu.
Başbakan Paşinyan, Nahçıvan ile Azerbaycan arasında bağlantı sağlamaya hazır olduklarını ancak toprak bütünlüğünün ve egemenliğin tartışılmasını istemediklerini kaydetti.

KGAÖ- Ermenistan ilişkileri donduruldu

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyeliklerini her düzeyde dondurduklarını belirten Paşinyan, "Bu safhada, bu kararı yeterli buluyoruz" ifadesini kullandı.

Putin’den tam destek

19 Ağustos’ta resmi temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova’nın Bakü ve Erivan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini ve daha önce mutabık kalınan üçlü anlaşma temelinde barış anlaşması imzalanmasını destekleyeceğini söylemişti.
İlham Aliyev - Sputnik Türkiye, 1920, 30.08.2024
DÜNYA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan barış anlaşmasıyla ve bölgeye kalıcı barış gelmesiyle ilgilenmiyor
30 Ağustos, 19:45
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