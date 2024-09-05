Yüzerken bulduğu telefonun şifresini deneme yanılmayla buldu ve açtı: '372 gün sonra şok oldum'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Ölümle tehdit edilen gazeteci Murat Ağırel Radyo Sputnik’e konuştu
06:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Dünyanın en özgür ülkesi Finlandiya, en zayıf ülkesi ise Suriye
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ankara Tabip Odası’ndan okullarda çocuklara ücretsiz yemek çağrısı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
ÖZEL HABER
Çuval eylemi Türkiye’ye neleri hatırlattı?
11:24
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ÖZEL HABER
Motokros heyecanı dorukta: Türkiye’ye daha önce kimler geldi?
11:44
3 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Güvenli alışveriş yöntemleri neler?
12:05
83 dk
HABER MASASI
2020 yılından bu yana adı YKS olan üniversite giriş sınavının isimleri geçmişten bugüne kadar nasıl değişti bir bakalım.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'nin 2023 yılı telekom sektörü gerçekleşmeleri
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:01
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Beyaz yakalıların iş hayatındaki zorluklar
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘AFD ile Hristiyan Demokratların birlikte davranabileceği yeni bir büyük koalisyon pişiriliyor’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir askerden Kursk itirafı: Nükleer santral patlatılacaktı
18:18
1 dk
SESLİ HABER
Trump açıkladı: Barış için planım var
18:29
1 dk
SESLİ HABER
Hamas’tan ABD arabulucuğu açıklaması: Yeni bir girişime gerek yok
18:41
2 dk
SESLİ HABER
CHP İlçe Başkanı’nın aracı kurşunlandı
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
SESLİ HABER
Rusya'nın dış ticaretinde Asya'nın payı arttı
19:15
1 dk
SESLİ HABER
SGK’dan vatandaşa uyarı
19:23
1 dk
SESLİ HABER
Van’da daha önce keşfedilmemiş göl bulundu
19:31
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye’den kaçırılıp ABD’de sergilenen 2 bin 500 yıllık altın kolye yuvasına dönüyor
19:48
1 dk
SESLİ HABER
Ocak 2025’te emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
20:06
1 dk
SESLİ HABER
Sınır kapılarında rekor kırıldı
20:17
2 dk
SESLİ HABER
Çin: Daha fazla ortağın BRICS üyeliğini görmek isteriz
20:26
2 dk
SESLİ HABER
ABD askerinin başına çuval geçiren 10 TGB üyesi tutuklandı
20:36
1 dk
SESLİ HABER
Fransa'da Macron'un azledilmesi için imza toplandı
20:44
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin başvurusu doğrulandı: BRICS’in tarihçesi
20:53
3 dk
SESLİ HABER
Deniz bilimciler 3 bin metrelik su altı dağı keşfetti
22:21
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
CANLI YAYIN
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 9. Doğu Ekonomik Forumu'nda konuşacak
08:10
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
ROCK’IN TANRISI
Yapay zeka ile Türkçe şarkı söyletilmişti
16:10
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/yuzerken-buldugu-telefonun-sifresini-deneme-yanilmayla-buldu-ve-acti-372-gun-sonra-sok-oldum-1087672044.html
Yüzerken bulduğu telefonun şifresini deneme yanılmayla buldu ve açtı: '372 gün sonra şok oldum'
Yüzerken bulduğu telefonun şifresini deneme yanılmayla buldu ve açtı: '372 gün sonra şok oldum'
Sputnik Türkiye
Adana'da pikniğe giden telefon tamircisi Salih Yavuz, kanyonda yüzdüğü sırada 372 gün önce suya düşüp kaybolan telefonu buldu. Telefon Tamircisi Yavuz, bulduğu... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T10:17+0300
2024-09-05T10:17+0300
yaşam
telefon
kayıp
kanyon
şifre
cep telefonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/05/1087672463_0:304:828:770_1920x0_80_0_0_849c92a3de669d45c166b83eeb2f01b1.jpg
2023 yılının Ağustos ayında Karaisalı ilçesinde bulunan Dokuzoluk Kanyonu'na arkadaşlarıyla birlikte kampa giden Emrecan Akış, cep telefonuyla görüntü alarak suya atladı. Akış'ın elinden cep telefonun kaymasıyla suda kayboldu. Bir yıl sonra cep telefonu tamircisi olan Salih Yavuz ailesiyle birlikte aynı kanyonun bulduğu yere pikniğe gitti. Yavuz, serinlemek için suya girdiği ayağına takılan telefonu alıp tamir etti.'Yüzerken ayağıma takıldı'Dokuzoluk Kanyonu'na ailesiyle piknik yapmaya gittiğini belirten Salih Yavuz, ”Yüzerken şans eser ayağıma bir cisim takıldı. Telefon olduğunu anlayınca uğraştım ve sudan çıkardım. Telefonun bayağı bir su aldığını gördüm. Telefonu güzelce havluya sarıp çantama koydum. Bir telefoncu olarak bunu benim bulmam kaybeden kişi için çok güzel bir şey. Cihaza ne işlem yapacağımı bilmemden dolayı getirdim iş yerime. Tamamen söküp bakımlarını yaptım. Hiçbir parça değiştirmeden cihazı çalıştırdım” dedi.'Şifresini bulup telefon bilgilerinden sahibine ulaştım'Cihazı çalıştırdıktan sonra 6 rakamlı şifreyi deneme yanılma yolu ile bulduğunu aktaran Yavuz, ”Telefon sahibinin bilgilerine numarasına ulaştım ve iletişime geçtim. Telefonu kaybeden şahıs telefonu benim bulduğuma inanmadı. 'Dalgıç geldi bulamadı sen nasıl buldun' dedi. Kendisini kandırdığımı düşündü. Görüntülü arayıp telefonu kendisine gösterdiğimde inandı" diye konuştu.'372 gün suyun içerisinde kalmış'Yavuz, telefondaki son çekilen videoya baktığında 2023 yılının Ağustos ayında çekildiğini gördüğünü kaydederek, "Telefon 372 gün suyun içerisinde kalmış. Telefonu kaybolan vatandaş telefonun bulunduğunu görünce çok mutlu oldu. Kendisi de geldi cihazını ona teslim ettik” diye konuştu.'Dalgıç bile bulamadı'2023 yılının Ağustos ayında telefonunu suya düşürüp kaybeden Emrecan Akış (24), ”Bir yıl önce Dokuzoluk Kanyonu'na kampa gitmiştik, telefonumu orada kaybettim. Sabah suya girmek isterken telefonum elimden düştü. Tahminen suyun derinliği 3 metre civarındaydı. Daldık çıkarmaya çalıştık fakat çıkaramadık. Dalgıç çağırdık o da gelip bulamadı” dedi.'372 gün sonra telefonum bulunca şok oldum'Aradan 1 yıl geçtiğin ve telefonunu unuttuğunu dile getiren Akış, ”Birisi aradı 'sen 372 gün önce Dokuzoluk Kanyonu'nda telefonunu kaybettin mi?' diye sordu. Ben de 'evet' dedim. Arayan kişi telefonu bulduğunu ve kendisinde olduğunu belirtti. Bunu söyleyince şaşırdım, telefonu bulan kişi görüntülü konuştu. Telefonu görünce gerçek olduğunu anladım ve bulunmasına çok şaşırdım. Bulan kişiye çok teşekkür ediyorum bana ulaştığı için. Bu devirde 70 bin TL değerinde telefonu satarlardı, satmamış, teslim etti. Gerçekten kendisi iyi bir insanmış” şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/dusen-telefonunu-almaya-calisirken-kayaliklarin-arasina-sikisti-hava-karardiktan-sonra-1087519807.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/05/1087672463_0:227:828:848_1920x0_80_0_0_2fc4418b2449ee164912b4a749529f2a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
telefon, kayıp, kanyon, şifre, cep telefonu
telefon, kayıp, kanyon, şifre, cep telefonu

Yüzerken bulduğu telefonun şifresini deneme yanılmayla buldu ve açtı: '372 gün sonra şok oldum'

10:17 05.09.2024
© İHA / SÜLEYMAN CENK İDAYE-AW281090Yüzerken bulduğu telefonu açtı: '372 gün sonra şok oldum'
Yüzerken bulduğu telefonu açtı: '372 gün sonra şok oldum' - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2024
© İHA / SÜLEYMAN CENK İDAYE-AW281090
Abone ol
Adana'da pikniğe giden telefon tamircisi Salih Yavuz, kanyonda yüzdüğü sırada 372 gün önce suya düşüp kaybolan telefonu buldu. Telefon Tamircisi Yavuz, bulduğu telefonu parça değiştirmeden tamir ederek sahibine teslim etti.
2023 yılının Ağustos ayında Karaisalı ilçesinde bulunan Dokuzoluk Kanyonu'na arkadaşlarıyla birlikte kampa giden Emrecan Akış, cep telefonuyla görüntü alarak suya atladı. Akış'ın elinden cep telefonun kaymasıyla suda kayboldu. Bir yıl sonra cep telefonu tamircisi olan Salih Yavuz ailesiyle birlikte aynı kanyonun bulduğu yere pikniğe gitti. Yavuz, serinlemek için suya girdiği ayağına takılan telefonu alıp tamir etti.

'Yüzerken ayağıma takıldı'

Dokuzoluk Kanyonu'na ailesiyle piknik yapmaya gittiğini belirten Salih Yavuz, ”Yüzerken şans eser ayağıma bir cisim takıldı. Telefon olduğunu anlayınca uğraştım ve sudan çıkardım. Telefonun bayağı bir su aldığını gördüm. Telefonu güzelce havluya sarıp çantama koydum. Bir telefoncu olarak bunu benim bulmam kaybeden kişi için çok güzel bir şey. Cihaza ne işlem yapacağımı bilmemden dolayı getirdim iş yerime. Tamamen söküp bakımlarını yaptım. Hiçbir parça değiştirmeden cihazı çalıştırdım” dedi.

'Şifresini bulup telefon bilgilerinden sahibine ulaştım'

Cihazı çalıştırdıktan sonra 6 rakamlı şifreyi deneme yanılma yolu ile bulduğunu aktaran Yavuz, ”Telefon sahibinin bilgilerine numarasına ulaştım ve iletişime geçtim. Telefonu kaybeden şahıs telefonu benim bulduğuma inanmadı. 'Dalgıç geldi bulamadı sen nasıl buldun' dedi. Kendisini kandırdığımı düşündü. Görüntülü arayıp telefonu kendisine gösterdiğimde inandı" diye konuştu.

'372 gün suyun içerisinde kalmış'

Yavuz, telefondaki son çekilen videoya baktığında 2023 yılının Ağustos ayında çekildiğini gördüğünü kaydederek, "Telefon 372 gün suyun içerisinde kalmış. Telefonu kaybolan vatandaş telefonun bulunduğunu görünce çok mutlu oldu. Kendisi de geldi cihazını ona teslim ettik” diye konuştu.

'Dalgıç bile bulamadı'

2023 yılının Ağustos ayında telefonunu suya düşürüp kaybeden Emrecan Akış (24), ”Bir yıl önce Dokuzoluk Kanyonu'na kampa gitmiştik, telefonumu orada kaybettim. Sabah suya girmek isterken telefonum elimden düştü. Tahminen suyun derinliği 3 metre civarındaydı. Daldık çıkarmaya çalıştık fakat çıkaramadık. Dalgıç çağırdık o da gelip bulamadı” dedi.

'372 gün sonra telefonum bulunca şok oldum'

Aradan 1 yıl geçtiğin ve telefonunu unuttuğunu dile getiren Akış, ”Birisi aradı 'sen 372 gün önce Dokuzoluk Kanyonu'nda telefonunu kaybettin mi?' diye sordu. Ben de 'evet' dedim. Arayan kişi telefonu bulduğunu ve kendisinde olduğunu belirtti. Bunu söyleyince şaşırdım, telefonu bulan kişi görüntülü konuştu. Telefonu görünce gerçek olduğunu anladım ve bulunmasına çok şaşırdım. Bulan kişiye çok teşekkür ediyorum bana ulaştığı için. Bu devirde 70 bin TL değerinde telefonu satarlardı, satmamış, teslim etti. Gerçekten kendisi iyi bir insanmış” şeklinde konuştu.
Fatih'te, sahilde düşen telefonunu almaya çalışırken kayalıkların arasına sıkışan genç itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2024
TÜRKİYE
Düşen telefonunu almaya çalışırken kayalıkların arasına sıkıştı: Hava karardıktan sonra kurtarılabildi
2 Eylül, 02:40
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала