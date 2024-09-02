https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/dusen-telefonunu-almaya-calisirken-kayaliklarin-arasina-sikisti-hava-karardiktan-sonra-1087519807.html

Düşen telefonunu almaya çalışırken kayalıkların arasına sıkıştı: Hava karardıktan sonra kurtarılabildi

Düşen telefonunu almaya çalışırken kayalıkların arasına sıkıştı: Hava karardıktan sonra kurtarılabildi

Sputnik Türkiye

İstanbul Fatih Yenikapı Sahili'nde 17 yaşındaki bir genç düşen telefonunu almak isterken kayalıkların arasına sıkıştı. Hava hala aydınlıkken başlayan... 02.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-02T02:40+0300

2024-09-02T02:40+0300

2024-09-02T02:40+0300

yenikapı

türkiye

cep telefonu

kaya

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Fatih Yenikapı Sahili'nde düşen telefonunu almaya çalışan genç kayalıkların arasına düştü. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri 17 yaşındaki genci çıkarmak için çalışma başlattı. Kayalıklar vinç yardımıyla kaldırıldı. Genç itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

yenikapı

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yenikapı, cep telefonu, kaya