https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/dusen-telefonunu-almaya-calisirken-kayaliklarin-arasina-sikisti-hava-karardiktan-sonra-1087519807.html
Düşen telefonunu almaya çalışırken kayalıkların arasına sıkıştı: Hava karardıktan sonra kurtarılabildi
Düşen telefonunu almaya çalışırken kayalıkların arasına sıkıştı: Hava karardıktan sonra kurtarılabildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Fatih Yenikapı Sahili'nde 17 yaşındaki bir genç düşen telefonunu almak isterken kayalıkların arasına sıkıştı. Hava hala aydınlıkken başlayan... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T02:40+0300
2024-09-02T02:40+0300
2024-09-02T02:40+0300
yenikapı
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cep telefonu
kaya
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Fatih Yenikapı Sahili'nde düşen telefonunu almaya çalışan genç kayalıkların arasına düştü. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri 17 yaşındaki genci çıkarmak için çalışma başlattı. Kayalıklar vinç yardımıyla kaldırıldı. Genç itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
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yenikapı, cep telefonu, kaya
yenikapı, cep telefonu, kaya
Düşen telefonunu almaya çalışırken kayalıkların arasına sıkıştı: Hava karardıktan sonra kurtarılabildi
İstanbul Fatih Yenikapı Sahili'nde 17 yaşındaki bir genç düşen telefonunu almak isterken kayalıkların arasına sıkıştı. Hava hala aydınlıkken başlayan itfaiyenin genci kurtarma çalışmaları akşam olmasıyla son buldu.
Fatih Yenikapı Sahili'nde düşen telefonunu almaya çalışan genç kayalıkların arasına düştü.
İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri 17 yaşındaki genci çıkarmak için çalışma başlattı. Kayalıklar vinç yardımıyla kaldırıldı.
Genç itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.