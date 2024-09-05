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Ukrayna Parlamentosu Rada, Dışişleri Bakanı Kuleba’nın istifasını kabul etti
Ukrayna Parlamentosu Rada, Dışişleri Bakanı Kuleba’nın istifasını kabul etti
Sputnik Türkiye
Ukrayna Parlamentosu (Verhovna Rada) milletvekillerinden Jeleznyak, Dışişleri Bakanı Kuleba’nın, istifasının kabul edilerek görevden alındığını belirtti. 05.09.2024, Sputnik Türkiye
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Verhovna Rada Milletvekili Yaroslav Jeleznyak, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda parlamentonun Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba’nın istifasının kabul ettiğini ve kendisini görevden aldığını belirtti.Jeleznyak, “Parlamento, Dmitriy Kuleba’yı Ukrayna Dışişleri Bakanı görevinden aldı (240 evet oyu ile)” ifadelerini kullandı.Daha önce Verhovna Rada Başkanı Ruslan Stefançuk, Dışişleri Bakanı Kuleba’nın istifasını sunduğunu açıklamış, ancak parlamento Kuleba’nın istifa dilekçesini aynı gün gündeme almamıştı.RBK Ukraina ajansı, kendi kaynaklarına atıfla Kuleba’nın istifasından sonra Brüksel’de büyükelçi olarak atanabileceğini bildirmişti.Kuleba, 4 Mart 2020’den bu yana Ukrayna Dışişleri Bakanı olarak görevdeydi.Zelenskiy’e göre Kuleba’nın silah tedarikini teşvik edecek enerjisi yokDiğer yandan Ukrayna basınında yer alan bir habere göre Vladimir Zelenskiy, Kuleba’nın istifa kararını Kiev rejiminin çıkarlarını yeterince desteklememesi ile açıkladı, istifanın eski dışişleri bakanının ‘Batı’dan silah tedarikini teşvik edecek enerjiden yoksun olması’ nedeniyle geldiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/ukrayna-disisleri-bakani-kuleba-istifasini-sundu-1087616788.html
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Ukrayna Parlamentosu Rada, Dışişleri Bakanı Kuleba’nın istifasını kabul etti

13:58 05.09.2024 (güncellendi: 14:01 05.09.2024)
Dmitriy Kuleba
Dmitriy Kuleba - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2024
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Ukrayna Parlamentosu (Verhovna Rada) milletvekillerinden Jeleznyak, Dışişleri Bakanı Kuleba’nın, istifasının kabul edilerek görevden alındığını belirtti.
Verhovna Rada Milletvekili Yaroslav Jeleznyak, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda parlamentonun Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba’nın istifasının kabul ettiğini ve kendisini görevden aldığını belirtti.
Jeleznyak, “Parlamento, Dmitriy Kuleba’yı Ukrayna Dışişleri Bakanı görevinden aldı (240 evet oyu ile)” ifadelerini kullandı.
Daha önce Verhovna Rada Başkanı Ruslan Stefançuk, Dışişleri Bakanı Kuleba’nın istifasını sunduğunu açıklamış, ancak parlamento Kuleba’nın istifa dilekçesini aynı gün gündeme almamıştı.
RBK Ukraina ajansı, kendi kaynaklarına atıfla Kuleba’nın istifasından sonra Brüksel’de büyükelçi olarak atanabileceğini bildirmişti.
Kuleba, 4 Mart 2020’den bu yana Ukrayna Dışişleri Bakanı olarak görevdeydi.

Zelenskiy’e göre Kuleba’nın silah tedarikini teşvik edecek enerjisi yok

Diğer yandan Ukrayna basınında yer alan bir habere göre Vladimir Zelenskiy, Kuleba’nın istifa kararını Kiev rejiminin çıkarlarını yeterince desteklememesi ile açıkladı, istifanın eski dışişleri bakanının ‘Batı’dan silah tedarikini teşvik edecek enerjiden yoksun olması’ nedeniyle geldiği belirtildi.
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