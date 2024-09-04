https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/ukrayna-disisleri-bakani-kuleba-istifasini-sundu-1087616788.html

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba istifasını sundu

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba istifasını sundu

Sputnik Türkiye

Ukrayna Parlamentosu (Verkhovna Rada) Başkanı Ruslan Stefançuk, Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba’nın istifasını sunduğunu bildirdi. 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T09:13+0300

2024-09-04T09:13+0300

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ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

istifa

ukrayna parlamentosu

hükümet

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Kuleba’nın istifa kararı aldığını sosyal medya hesabından duyuran Stefançuk, “Rada, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'dan istifasına ilişkin bir dilekçe aldı. Bu dilekçe, bir sonraki genel kurul oturumlarından birinde ele alınacaktır” diye yazdı.Stefançuk, salı günü erken saatlerde Ukrayna Adalet Bakanı Denis Malyuska, Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Aleksandr Kamışin, Çevre Bakanı Ruslan Strelets ve Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan sorumlu Başbakan Yardımcısı Olga Stefanişa’nın istifalarını parlamentoya sunduklarını duyurmuştu.Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Entegrasyon Bakanı Irina Vereşuk’un da meclise istifasını sunduğu bildirilirken, Ukrayinska Pravda ekonomi gazetesi, kaynaklarına dayandırdığı haberinde Kuleba'nın Ukrayna Dışişleri Bakanlığı görevinden alınacağını ve yerine mevcut yardımcısı Andrey Sibigu’nun atanabileceğini iddia etmişti.Yakın zamanda konuşan Verkhovna Rada Milletvekili Yaroslav Jeleznyak, bu hafta içerisinde kabinede değişiklikler olacağı sinyali vermiş, Dışişleri Bakanı Kuleba ve Adalet Bakanı’nın görevlerini kaybedebileceğini söylemişti.Parlamentodaki Halkın Hizmetkarı partisinin lideri David Arahamiya da Ukrayna hükümetinde büyük bir değişiklik bekleneceğini doğrulamış, kabinenin yarısının değiştirileceği ifadelerini kullanmıştı.

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kuleba, ukrayna dışişleri bakanı, kiev