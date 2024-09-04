Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba istifasını sundu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye ekmek tüketiminde tek başına koşan bir atlet!'
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: ‘Bu veriler sadece yoksullaşma hızımızda düşüş olduğunu anlatıyor’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Cemaat yurduna gönderilen afetzede çocukların akıbeti ne oldu?
11:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
19 ay geçti, eğitimde sorunlar aynı
12:05
84 dk
HABER MASASI
Haber Masasında bu hafta dosya konumuz yeni eğitim öğretim yılı...
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
CHP Kurultayı'nda neler olacak?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'Türkiye, BRICS çatısındaki Yeni Kalkınma Bankası'na üyelik başvurusu yaparsa şaşırmam'
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Bakan Tekin'den 20 bin öğretmen ataması açıklaması
17:41
1 dk
ÖZEL HABER
Çuval eylemi Türkiye’ye neleri hatırlattı?
17:53
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Osimhen’in Galatasaray’a gelişi rekor kırdı
18:16
1 dk
SESLİ HABER
5 milyon lira ve üzeri ödenmemiş vergi ve cezalar kamuya açıklanacak
18:30
1 dk
ÖZEL HABER
Motokros heyecanı dorukta: Türkiye’ye daha önce kimler geldi?
18:42
3 dk
SESLİ HABER
Harkov Bölgesi Rus Yönetimi Başkanı Gançev: Ukrayna, esir takaslarını engelliyor
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Konya'da ortaya çıkan iskeletler hakkında araştırma başlatıldı
19:16
1 dk
SESLİ HABER
MİT, MOSSAD’ın saha elemanını yakaladı
19:24
2 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi'den ABD'ye Ukrayna uyarısı
19:33
1 dk
ÖZEL HABER
Ölümle tehdit edilen gazeteci Murat Ağırel Radyo Sputnik’e konuştu
19:40
3 dk
SESLİ HABER
Sağlık Bakanlığı’ndan Halk Sağlığı Haftası’nda aşı çağrısı
19:50
2 dk
SESLİ HABER
Konya'da ortaya çıkan iskeletler hakkında araştırma başlatıldı
19:54
1 dk
SESLİ HABER
Pasifik ülkesinden Telegram’a soruşturma
20:15
1 dk
SESLİ HABER
Hamas’tan altı İsrail askerinin infazına yönelik açıklama geldi
20:28
1 dk
ÖZEL HABER
Ölümle tehdit edilen gazeteci Murat Ağırel Radyo Sputnik’e konuştu
20:39
3 dk
ÖZEL HABER
Ölümle tehdit edilen gazeteci Murat Ağırel Radyo Sputnik’e konuştu
06:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ülkelere göre IQ
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
ÖZEL HABER
Çuval eylemi Türkiye’ye neleri hatırlattı?
11:25
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ÖZEL HABER
Motokros heyecanı dorukta: Türkiye’ye daha önce kimler geldi?
11:44
3 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/ukrayna-disisleri-bakani-kuleba-istifasini-sundu-1087616788.html
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba istifasını sundu
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba istifasını sundu
Sputnik Türkiye
Ukrayna Parlamentosu (Verkhovna Rada) Başkanı Ruslan Stefançuk, Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba’nın istifasını sunduğunu bildirdi. 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T09:13+0300
2024-09-04T09:19+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
istifa
ukrayna parlamentosu
hükümet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/08/1086649732_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_368012bb98f7a927a4df467101cb3128.jpg
Kuleba’nın istifa kararı aldığını sosyal medya hesabından duyuran Stefançuk, “Rada, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'dan istifasına ilişkin bir dilekçe aldı. Bu dilekçe, bir sonraki genel kurul oturumlarından birinde ele alınacaktır” diye yazdı.Stefançuk, salı günü erken saatlerde Ukrayna Adalet Bakanı Denis Malyuska, Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Aleksandr Kamışin, Çevre Bakanı Ruslan Strelets ve Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan sorumlu Başbakan Yardımcısı Olga Stefanişa’nın istifalarını parlamentoya sunduklarını duyurmuştu.Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Entegrasyon Bakanı Irina Vereşuk’un da meclise istifasını sunduğu bildirilirken, Ukrayinska Pravda ekonomi gazetesi, kaynaklarına dayandırdığı haberinde Kuleba'nın Ukrayna Dışişleri Bakanlığı görevinden alınacağını ve yerine mevcut yardımcısı Andrey Sibigu’nun atanabileceğini iddia etmişti.Yakın zamanda konuşan Verkhovna Rada Milletvekili Yaroslav Jeleznyak, bu hafta içerisinde kabinede değişiklikler olacağı sinyali vermiş, Dışişleri Bakanı Kuleba ve Adalet Bakanı’nın görevlerini kaybedebileceğini söylemişti.Parlamentodaki Halkın Hizmetkarı partisinin lideri David Arahamiya da Ukrayna hükümetinde büyük bir değişiklik bekleneceğini doğrulamış, kabinenin yarısının değiştirileceği ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/ukrayna-basini-kuleba-disisleri-bakanligi-gorevinden-alinacak-1087608206.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/08/1086649732_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_411b8c36daf5252f3c2c94ffea02d632.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kuleba, ukrayna dışişleri bakanı, kiev
kuleba, ukrayna dışişleri bakanı, kiev

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba istifasını sundu

09:13 04.09.2024 (güncellendi: 09:19 04.09.2024)
© AP Photo / Brendan SmialowskiDmitriy Kuleba
Dmitriy Kuleba - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Brendan Smialowski
Abone ol
Ukrayna Parlamentosu (Verkhovna Rada) Başkanı Ruslan Stefançuk, Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba’nın istifasını sunduğunu bildirdi.
Kuleba’nın istifa kararı aldığını sosyal medya hesabından duyuran Stefançuk, “Rada, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'dan istifasına ilişkin bir dilekçe aldı. Bu dilekçe, bir sonraki genel kurul oturumlarından birinde ele alınacaktır” diye yazdı.
Stefançuk, salı günü erken saatlerde Ukrayna Adalet Bakanı Denis Malyuska, Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Aleksandr Kamışin, Çevre Bakanı Ruslan Strelets ve Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan sorumlu Başbakan Yardımcısı Olga Stefanişa’nın istifalarını parlamentoya sunduklarını duyurmuştu.
Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Entegrasyon Bakanı Irina Vereşuk’un da meclise istifasını sunduğu bildirilirken, Ukrayinska Pravda ekonomi gazetesi, kaynaklarına dayandırdığı haberinde Kuleba'nın Ukrayna Dışişleri Bakanlığı görevinden alınacağını ve yerine mevcut yardımcısı Andrey Sibigu’nun atanabileceğini iddia etmişti.
Yakın zamanda konuşan Verkhovna Rada Milletvekili Yaroslav Jeleznyak, bu hafta içerisinde kabinede değişiklikler olacağı sinyali vermiş, Dışişleri Bakanı Kuleba ve Adalet Bakanı’nın görevlerini kaybedebileceğini söylemişti.
Parlamentodaki Halkın Hizmetkarı partisinin lideri David Arahamiya da Ukrayna hükümetinde büyük bir değişiklik bekleneceğini doğrulamış, kabinenin yarısının değiştirileceği ifadelerini kullanmıştı.
Dmitriy Kuleba - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
DÜNYA
Ukrayna basını: Kuleba dışişleri bakanlığı görevinden alınacak
Dün, 23:16
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала