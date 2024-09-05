https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/bakan-simsek-mutlaka-ve-mutlaka-enflasyonu-tek-hanelere-indirip-fiyat-istikrarini-saglamamiz-lazim-1087688594.html

Bakan Şimşek: Mutlaka ve mutlaka enflasyonu tek hanelere indirip, fiyat istikrarını sağlamamız lazım

Bakan Şimşek: Mutlaka ve mutlaka enflasyonu tek hanelere indirip, fiyat istikrarını sağlamamız lazım

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, vergide adaleti sağlamaya yönelik, özellikle bazı istisnaların gözden geçirilmesi, indirimli oranların gözden geçirilmesi... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T16:17+0300

2024-09-05T16:17+0300

2024-09-05T16:17+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

mehmet şimşek

ovp

orta vadeli program (ovp)

enflasyon

vergi

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kısa vadede temel önceliklerinin dezenflasyon ve fiyat istikrarı olduğuna işaret ederek, fiyat istikrarı olmadan sürdürülebilir yüksek büyümenin sağlanamayacağını belirtti.Şimşek, "Kalıcı refah artışı için, sürdürülebilir yüksek büyüme için mutlaka ve mutlaka enflasyonu düşük tek hanelere indirip, fiyat istikrarını sağlamamız lazım. Bu nedenle de önceliğimiz fiyat istikrarıdır. Kısa vadeli dezeflasyonun büyüme üzerine olumsuz etkileri olabiliyor. Ama şunun altını çizmek istiyorum. Bu, geçicidir" dedi.Türkiye'nin önünün açık olduğunu, dezenflasyon ile birlikte büyümenin yükseleceğini vurgulayan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:'Yönetilen ve yönlendirilen fiyat artışları hedef enflasyonla uyumlu olacak'Şimşek, 2025 yılında negatif mali etkinin söz konusu olacağını dile getirerek, "Bütçe açığını azaltıyoruz. Bütçe açığının azalması demek enflasyonun düşürülmesine güçlü destek demektir. Bu sene öngördüğümüz bütçe açığının milli gelire oranı yaklaşık yüzde 4.9. Gelecek sene bunun yüzde 3.1'e düşecek olması demek muazzam bir negatif mali etkidir. Yani dezenflasyonu destekleyici demek" şeklinde konuştu.Yönetilen ve yönlendirilen fiyat artışlarının hedef enflasyonla uyumlu olacağını kaydeden Şimşek, bunun programın esaslarından olduğunun ve dezenflasyonu desteklediğinin altını çizdi.Şimşek, gelirler politikasının da 2025 yılında daha destekleyici olacağını bildirerek, maliye politikasının dezenflasyona çok güçlü destek sağlayacağını söyledi.Bakan Şimşek, "Uyum noktasında zaten hiçbir tereddüdün olmaması lazım. Eş güdüm noktasında da böyle. Bizim amacımız, kısa vadede temel hedefimiz önce fiyat istikrarını sağlamak, sonra kalıcı refah artışını onunla birlikte sağlamak ve bunun daha adil dağılımı" dedi.'Rantın vergilendirilmesi hususunda çalışmalarımıza devam edeceğiz'Son 1 yıldır doğrudan vergilerin payını artırmak yani vergide adaleti sağlamak için önemli adımlar attıklarını ve atmaya devam ettiklerini anlatan Şimşek, vergide adaleti tesis etmek için vatandaşa ilave yük getirmeden vergi sistemini nasıl iyileştirdiklerine dair örnekler verdi.Şimşek, vergi paketi kapsamında kurumlar vergisine dair düzenlemelerin de olduğunu anımsatarak, bunların sonuçlarının gelecek yıllarda alınacağına işaret etti.Yatırım fonu ve ortaklıklarına, mevduata vergi getirdiklerini, kur korumalı mevduat (KKM) kapsamındaki mevduata şirketler için vergi avantajını kaldırdıklarını dile getiren Şimşek, aşağı yukarı, borsa hariç, bütün finansal enstrümanlara vergi uygulamasına başladıklarını belirtti.Şimşek vergide adaleti sağlamaya yönelik hiçbir dönemde olmadığı kadar, son 1 yıl içerisinde, bir çaba olduğunu ifade ederek şu ifadeleri kullandı:'Vergide adaleti sağlamak için en önemli konu kayıt dışılıkla mücadele'Şimşek, vergide adaleti sağlamak için yapılan çalışmalara da değinerek, "Vergide adaleti sağlamak için bence en önemli konu kayıt dışılıkla mücadeledir. Programın esaslarından bir tanesi de kayıt dışılıkla mücadeledir. Çünkü kayıt dışılık en büyük adaletsizliktir" diye konuştu.Son çıkan vergi paketinde önemli düzenlemeler olduğunun altını çizen Şimşek, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/cevdet-yilmaz-orta-vadeli-programi-acikliyor-ekonominin-2-yillik-yol-haritasi-belli-oluyor-1087670942.html

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hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, ovp, orta vadeli program (ovp), enflasyon, vergi