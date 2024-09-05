Putin’in Erdoğan ve Selman 'mesajını' uzmanı anlattı: ‘Arabuluculuk prestijini yakın olduğu liderlere vermek istiyor’

“Son dönemde Rusya ile Suudi Arabistan arasında Rusya-Ukrayna krizi bağlamındaki süreçte yapıcı ve pragmatik, iki ülkenin de çıkarlarına uygun bir ilişki geliştireceğini görüyoruz. Suudi Arabistan'ın bu duruşu Rusya için özellikle dünya petrol piyasalarındaki Rusya'nın konumunu güçlendirmesi açısından önemliydi. Suudi Arabistan, Prens Salman bu konuda Rusya'nın hassasiyetlerini dikkate alarak bir politika yürüttü. Tabii ki böyle bir ekonomik işbirliği ya da böyle bir ekonomik karşılıklı anlayış aynı zamanda insani boyutlara da yansıyor. Bunu biz esir takası süresinde gördük. Dikkat ederseniz ekonomik ilişkilerin iyi olduğu, karşılıklı bir anlayışın olduğu ülke liderleri bu tür siyasi bir takım sonuç getirecek hamlelerde de daha ön plana çıkıyor. Yani ne de olsa bir esir değişiminde arabulucu rolü oynamak o ülkenin lideri için de uluslararası arenada önemli bir imaj. Anladığım kadarıyla Rusya böyle bir artıyı kendisiyle anlayış içinde bir politika yürüten ülke liderlerine vermek istiyor ya da onları bu rolde görmek istiyor. Prens Salman'ın bu konudaki rolünün bundan sonra da devam edecek olması, Rusya'yı çok ilgilendiren petrol ve gaz ticareti alanında da Suudi Arabistan, bundan sonra Rusya'nın hassasiyetlerini gözeten bir siyaset uygulayacağını gösteriyor. Bu da önemli.”