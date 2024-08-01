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ABD'den Rusya ile takas operasyonu için Türkiye'ye teşekkür
ABD'den Rusya ile takas operasyonu için Türkiye'ye teşekkür
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden ile Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönettiği tutuklu takası operasyonundaki rolü dolayısıyla... 01.08.2024, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Biden ile Dışişleri Bakanı Blinken, MİT'in yönettiği ve Ankara'da gerçekleşen takas operasyonuna ilişkin yazılı birer açıklama yaptı.Biden, açıklamasında, 3 Amerikan vatandaşı ile bir Yeşil Kart sahibi toplam 4 kişinin "Rusya'da tutuldukları cezaevinden" evlerine döneceklerini ve bundan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.İsimleri Paul Whelan, Evan Gershkovich, Alsu Kurmasheva ve Vladimir Kara-Murza olan kişilerin serbest kalacak olmasından dolayı emeği geçen ülkelere ayrıca teşekkür eden Biden, "Bu zor ve kompleks müzakereler boyunca bu sonuca ulaşmak için Türkiye, Almanya, Polonya, Slovenya ve Norveç gibi müttefiklerimize müteşekkirim" ifadesini kullandı.ABD Dışişleri Bakanı Blinken da "Bu anlaşmayı mümkün kılan bir grup müttefikimiz Almanya, Polonya, Norveç ve Slovenya'ya müteşekkiriz. Türk hükümetine de bu kişilerin ABD ve Almanya'ya güvenli şekilde dönüşü için yer sağladığı ayrıca teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise, MİT'in kontrolünde gerçekleştirilen takasa ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu anlaşmayı mümkün kılan Türkiye'ye derin müteşekkiriz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240801/mitin-koordinasyonunda-rusya-ile-abd-arasinda-tutuklu-takasi-gerceklestirildi-1086413124.html
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abd, rusya, türkiye, ankara, esenboğa havalimanı, esir takası, moskova, washington dc, mit, antony blinken, joe biden
abd, rusya, türkiye, ankara, esenboğa havalimanı, esir takası, moskova, washington dc, mit, antony blinken, joe biden

ABD'den Rusya ile takas operasyonu için Türkiye'ye teşekkür

19:35 01.08.2024
© AFP 2023 / CAGLAR OSKAYAnkara Esenboğa Havalimanı
Ankara Esenboğa Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
© AFP 2023 / CAGLAR OSKAY
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ABD Başkanı Joe Biden ile Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönettiği tutuklu takası operasyonundaki rolü dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.
ABD Başkanı Biden ile Dışişleri Bakanı Blinken, MİT'in yönettiği ve Ankara'da gerçekleşen takas operasyonuna ilişkin yazılı birer açıklama yaptı.
Biden, açıklamasında, 3 Amerikan vatandaşı ile bir Yeşil Kart sahibi toplam 4 kişinin "Rusya'da tutuldukları cezaevinden" evlerine döneceklerini ve bundan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.
İsimleri Paul Whelan, Evan Gershkovich, Alsu Kurmasheva ve Vladimir Kara-Murza olan kişilerin serbest kalacak olmasından dolayı emeği geçen ülkelere ayrıca teşekkür eden Biden, "Bu zor ve kompleks müzakereler boyunca bu sonuca ulaşmak için Türkiye, Almanya, Polonya, Slovenya ve Norveç gibi müttefiklerimize müteşekkirim" ifadesini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken da "Bu anlaşmayı mümkün kılan bir grup müttefikimiz Almanya, Polonya, Norveç ve Slovenya'ya müteşekkiriz. Türk hükümetine de bu kişilerin ABD ve Almanya'ya güvenli şekilde dönüşü için yer sağladığı ayrıca teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise, MİT'in kontrolünde gerçekleştirilen takasa ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu anlaşmayı mümkün kılan Türkiye'ye derin müteşekkiriz" dedi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda ABD ile Rusya arasında casus takası gerçekleşti - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2024
DÜNYA
MİT'in koordinasyonunda Rusya ile ABD arasında tutuklu takası gerçekleştirildi
17:22
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