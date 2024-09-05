https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/rusyada-gozler-putinin-dogu-ekonomi-forumu-konusmasina-odaklandi-1087667405.html
Rusya’da gözler Putin’in Doğu Ekonomi Forumu konuşmasına odaklandı
Rusya’da gözler Putin’in Doğu Ekonomi Forumu konuşmasına odaklandı
Sputnik Türkiye
Rusya'da tüm gözler Vladivostok kentinde bu yıl 9’uncusu düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'nun panel oturumunda konuşacak olan Putin'in açıklamalarına... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T08:32+0300
2024-09-05T08:32+0300
2024-09-05T08:32+0300
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Putin, Doğu Ekonomik Forumu'nda konuşma yapıyor
Sputnik Türkiye
Putin, Doğu Ekonomik Forumu'nda konuşma yapıyor
2024-09-05T08:32+0300
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PT1S
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Rusya’da gözler Putin’in Doğu Ekonomi Forumu konuşmasına odaklandı Ayrıntılar geliyor
Rusya'da tüm gözler Vladivostok kentinde bu yıl 9’uncusu düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'nun panel oturumunda konuşacak olan Putin'in açıklamalarına çevrilirken, tek kutupluğa karşı genişleyen BRICS, Batı yaptırımlarıyla mücadele ve ticarette doğuya yönelim gibi kilit noktalara değinmesi bekleniyor.