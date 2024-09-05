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Mustafa Hoş: Murat'ın kılına zarar geldiğinde bedelini herkes öder
Mustafa Hoş: Murat'ın kılına zarar geldiğinde bedelini herkes öder
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik Programcısı Mustafa Hoş, Yazı-Yorum'da Fethi Yılmaz'ın konuğu oldu. Hoş, gazeteci Murat Ağırel'e gelen ölüm tehdidini değerlendirdi, "Murat’a... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T11:05+0300
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fethi yilmaz’la yazi-yorum
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ölüm tehdidi
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Mustafa Hoş: Murat'ın kılına zarar geldiğinde bedelini herkes öder
Sputnik Türkiye
Fethi Yılmaz'la Yazı-Yorum (05.09.2024)
Gazeteci ve Radyo Sputnik Progamcısı Mustafa Hoş, Yazı-Yorum programında Fethi Yılmaz’ın konuğu oldu.Gazeteci Murat Ağırel’e gelen tehdit videosunu ve gazetecilerin ölümle tehdit edilmesini değerlendiren Hoş, “Bu tehditleri küçümseyen var, buna asla izin vermeyin” dedi.'Murat'ın kılına zarar geldiğinde bedelini herkes öder'“Murat’ın kılına zarar geldiğinde bunu hepimiz kendi üzerimize alınmalıyız, kendimize yapılmış gibi düşünmeliyiz” diyen Mustafa Hoş, sözlerini şöyle sürdürdü:Fethi Yılmaz, Murat Ağırel ile konuştuğunu ve devlet bürokrasisinden onu arayan kimsenin olmadığını söylediğini belirtti. Mustafa Hoş ise konuya dair, “Tamamen yalnızız. Bu yapayalnızlığı kurtaracak olan bir adım olsun. Bu olay büyüdüğü zaman Adalet Bakanlığı’ndan arayanlar olmuş. İlk zamanda, video göründüğü zamanda bu yapılmalıydı” dedi.'Ölüm ihalesi başlı başına büyük bir utançtır'Yerel gazetecilerin de tehditlere maruz kaldığını söyleyen Yılmaz, “Sesiniz ne kadar fazla çıkarsa ya da sosyal medyada görüldü sayınız ne kadar artarsa ona göre mi tedbir alınacak?” diye ekledi.“Ölüm ihalesi başlı başına büyük bir utançtır” diyen Hoş, şöyle devam etti:
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Mustafa Hoş: Murat'ın kılına zarar geldiğinde bedelini herkes öder

11:05 05.09.2024 (güncellendi: 13:23 05.09.2024)
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Mustafa Hoş: Murat'ın kılına zarar geldiğinde bedelini herkes öder
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Fethi Yılmaz
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Radyo Sputnik Programcısı Mustafa Hoş, Yazı-Yorum'da Fethi Yılmaz'ın konuğu oldu. Hoş, gazeteci Murat Ağırel'e gelen ölüm tehdidini değerlendirdi, "Murat’a gelebilecek her şeyi kendi üstümüze aldığımızda, öyle davrandığımızda, Murat’ın kılına zarar geldiğinde bedelini herkes öder" dedi.
Gazeteci ve Radyo Sputnik Progamcısı Mustafa Hoş, Yazı-Yorum programında Fethi Yılmaz’ın konuğu oldu.
Gazeteci Murat Ağırel’e gelen tehdit videosunu ve gazetecilerin ölümle tehdit edilmesini değerlendiren Hoş, “Bu tehditleri küçümseyen var, buna asla izin vermeyin” dedi.

'Murat'ın kılına zarar geldiğinde bedelini herkes öder'

“Murat’ın kılına zarar geldiğinde bunu hepimiz kendi üzerimize alınmalıyız, kendimize yapılmış gibi düşünmeliyiz” diyen Mustafa Hoş, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Mesleki anlamda Murat’a gelebilecek her şeyi kendi üstümüze aldığımızda, öyle davrandığımızda, Murat’ın kılına zarar geldiğinde bedelini herkes öder. Bunu bilsinler ki Murat’a dokunulmasın. Suikast ihalesi nedir ya? Suikast ihalesi yapılıyor ve bunun içerisinde bir milletvekilinin adı geçiyor. Bu ülkede her türlü ihaleyi gördük ama insan hayatının ihalesi bu kadar aleni bir şekilde yapılıyorsa bunun her paydaşı hesabını vermek zorunda. Bu milletvekili ortaya çıkmalı, peşine düşmeliyiz.”
Fethi Yılmaz, Murat Ağırel ile konuştuğunu ve devlet bürokrasisinden onu arayan kimsenin olmadığını söylediğini belirtti. Mustafa Hoş ise konuya dair, “Tamamen yalnızız. Bu yapayalnızlığı kurtaracak olan bir adım olsun. Bu olay büyüdüğü zaman Adalet Bakanlığı’ndan arayanlar olmuş. İlk zamanda, video göründüğü zamanda bu yapılmalıydı” dedi.

'Ölüm ihalesi başlı başına büyük bir utançtır'

Yerel gazetecilerin de tehditlere maruz kaldığını söyleyen Yılmaz, “Sesiniz ne kadar fazla çıkarsa ya da sosyal medyada görüldü sayınız ne kadar artarsa ona göre mi tedbir alınacak?” diye ekledi.
“Ölüm ihalesi başlı başına büyük bir utançtır” diyen Hoş, şöyle devam etti:
“Bu iktidar döneminde çok şey yaşadık ama ölüm ihalesi üstüne yapışırsa, bunun paydaşlarından biri olursun. Bunu böyle hissettirmeliyiz. Buna alnında kara bir leke kalacak gibi reaksiyon gösterilmeli.”
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