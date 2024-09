Mustafa Hoş: Murat'ın kılına zarar geldiğinde bedelini herkes öder

“Mesleki anlamda Murat’a gelebilecek her şeyi kendi üstümüze aldığımızda, öyle davrandığımızda, Murat’ın kılına zarar geldiğinde bedelini herkes öder. Bunu bilsinler ki Murat’a dokunulmasın. Suikast ihalesi nedir ya? Suikast ihalesi yapılıyor ve bunun içerisinde bir milletvekilinin adı geçiyor. Bu ülkede her türlü ihaleyi gördük ama insan hayatının ihalesi bu kadar aleni bir şekilde yapılıyorsa bunun her paydaşı hesabını vermek zorunda. Bu milletvekili ortaya çıkmalı, peşine düşmeliyiz.”