https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/mustafa-hos-muratin-kilina-zarar-geldiginde-bedelini-herkes-oder-1087680817.html
Mustafa Hoş: Murat'ın kılına zarar geldiğinde bedelini herkes öder
Mustafa Hoş: Murat'ın kılına zarar geldiğinde bedelini herkes öder
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik Programcısı Mustafa Hoş, Yazı-Yorum'da Fethi Yılmaz'ın konuğu oldu. Hoş, gazeteci Murat Ağırel'e gelen ölüm tehdidini değerlendirdi, "Murat’a... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T11:05+0300
2024-09-05T11:05+0300
2024-09-05T13:23+0300
fethi yilmaz’la yazi-yorum
radyo
radyo
gazeteci
murat ağırel
tehdit
ölüm tehdidi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/05/1087680395_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e0926f134cf619d8aa7e609d16cc4ebf.jpg
Mustafa Hoş: Murat'ın kılına zarar geldiğinde bedelini herkes öder
Sputnik Türkiye
Fethi Yılmaz'la Yazı-Yorum (05.09.2024)
Gazeteci ve Radyo Sputnik Progamcısı Mustafa Hoş, Yazı-Yorum programında Fethi Yılmaz’ın konuğu oldu.Gazeteci Murat Ağırel’e gelen tehdit videosunu ve gazetecilerin ölümle tehdit edilmesini değerlendiren Hoş, “Bu tehditleri küçümseyen var, buna asla izin vermeyin” dedi.'Murat'ın kılına zarar geldiğinde bedelini herkes öder'“Murat’ın kılına zarar geldiğinde bunu hepimiz kendi üzerimize alınmalıyız, kendimize yapılmış gibi düşünmeliyiz” diyen Mustafa Hoş, sözlerini şöyle sürdürdü:Fethi Yılmaz, Murat Ağırel ile konuştuğunu ve devlet bürokrasisinden onu arayan kimsenin olmadığını söylediğini belirtti. Mustafa Hoş ise konuya dair, “Tamamen yalnızız. Bu yapayalnızlığı kurtaracak olan bir adım olsun. Bu olay büyüdüğü zaman Adalet Bakanlığı’ndan arayanlar olmuş. İlk zamanda, video göründüğü zamanda bu yapılmalıydı” dedi.'Ölüm ihalesi başlı başına büyük bir utançtır'Yerel gazetecilerin de tehditlere maruz kaldığını söyleyen Yılmaz, “Sesiniz ne kadar fazla çıkarsa ya da sosyal medyada görüldü sayınız ne kadar artarsa ona göre mi tedbir alınacak?” diye ekledi.“Ölüm ihalesi başlı başına büyük bir utançtır” diyen Hoş, şöyle devam etti:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Fethi Yılmaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg
Fethi Yılmaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/05/1087680395_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_589a1175b3d3b977a52db565e9ff5372.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Fethi Yılmaz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg
radyo, radyo, gazeteci, murat ağırel, tehdit, ölüm tehdidi, аудио
radyo, radyo, gazeteci, murat ağırel, tehdit, ölüm tehdidi, аудио
Mustafa Hoş: Murat'ın kılına zarar geldiğinde bedelini herkes öder
11:05 05.09.2024 (güncellendi: 13:23 05.09.2024)
Radyo Sputnik Programcısı Mustafa Hoş, Yazı-Yorum'da Fethi Yılmaz'ın konuğu oldu. Hoş, gazeteci Murat Ağırel'e gelen ölüm tehdidini değerlendirdi, "Murat’a gelebilecek her şeyi kendi üstümüze aldığımızda, öyle davrandığımızda, Murat’ın kılına zarar geldiğinde bedelini herkes öder" dedi.
Gazeteci ve Radyo Sputnik Progamcısı Mustafa Hoş, Yazı-Yorum programında Fethi Yılmaz’ın konuğu oldu.
Gazeteci Murat Ağırel’e gelen tehdit videosunu ve gazetecilerin ölümle tehdit edilmesini değerlendiren Hoş, “Bu tehditleri küçümseyen var, buna asla izin vermeyin” dedi.
'Murat'ın kılına zarar geldiğinde bedelini herkes öder'
“Murat’ın kılına zarar geldiğinde bunu hepimiz kendi üzerimize alınmalıyız, kendimize yapılmış gibi düşünmeliyiz” diyen Mustafa Hoş, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Mesleki anlamda Murat’a gelebilecek her şeyi kendi üstümüze aldığımızda, öyle davrandığımızda, Murat’ın kılına zarar geldiğinde bedelini herkes öder. Bunu bilsinler ki Murat’a dokunulmasın. Suikast ihalesi nedir ya? Suikast ihalesi yapılıyor ve bunun içerisinde bir milletvekilinin adı geçiyor. Bu ülkede her türlü ihaleyi gördük ama insan hayatının ihalesi bu kadar aleni bir şekilde yapılıyorsa bunun her paydaşı hesabını vermek zorunda. Bu milletvekili ortaya çıkmalı, peşine düşmeliyiz.”
Fethi Yılmaz, Murat Ağırel ile konuştuğunu ve devlet bürokrasisinden onu arayan kimsenin olmadığını söylediğini belirtti. Mustafa Hoş ise konuya dair, “Tamamen yalnızız. Bu yapayalnızlığı kurtaracak olan bir adım olsun. Bu olay büyüdüğü zaman Adalet Bakanlığı’ndan arayanlar olmuş. İlk zamanda, video göründüğü zamanda bu yapılmalıydı” dedi.
'Ölüm ihalesi başlı başına büyük bir utançtır'
Yerel gazetecilerin de tehditlere maruz kaldığını söyleyen Yılmaz, “Sesiniz ne kadar fazla çıkarsa ya da sosyal medyada görüldü sayınız ne kadar artarsa ona göre mi tedbir alınacak?” diye ekledi.
“Ölüm ihalesi başlı başına büyük bir utançtır” diyen Hoş, şöyle devam etti:
“Bu iktidar döneminde çok şey yaşadık ama ölüm ihalesi üstüne yapışırsa, bunun paydaşlarından biri olursun. Bunu böyle hissettirmeliyiz. Buna alnında kara bir leke kalacak gibi reaksiyon gösterilmeli.”