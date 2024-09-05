https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/mustafa-hos-muratin-kilina-zarar-geldiginde-bedelini-herkes-oder-1087680817.html

Mustafa Hoş: Murat'ın kılına zarar geldiğinde bedelini herkes öder

Mustafa Hoş: Murat'ın kılına zarar geldiğinde bedelini herkes öder

Sputnik Türkiye

Radyo Sputnik Programcısı Mustafa Hoş, Yazı-Yorum'da Fethi Yılmaz'ın konuğu oldu. Hoş, gazeteci Murat Ağırel'e gelen ölüm tehdidini değerlendirdi, "Murat’a... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T11:05+0300

2024-09-05T11:05+0300

2024-09-05T13:23+0300

fethi yilmaz’la yazi-yorum

radyo

radyo

gazeteci

murat ağırel

tehdit

ölüm tehdidi

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Mustafa Hoş: Murat'ın kılına zarar geldiğinde bedelini herkes öder Sputnik Türkiye Fethi Yılmaz'la Yazı-Yorum (05.09.2024)

Gazeteci ve Radyo Sputnik Progamcısı Mustafa Hoş, Yazı-Yorum programında Fethi Yılmaz’ın konuğu oldu.Gazeteci Murat Ağırel’e gelen tehdit videosunu ve gazetecilerin ölümle tehdit edilmesini değerlendiren Hoş, “Bu tehditleri küçümseyen var, buna asla izin vermeyin” dedi.'Murat'ın kılına zarar geldiğinde bedelini herkes öder'“Murat’ın kılına zarar geldiğinde bunu hepimiz kendi üzerimize alınmalıyız, kendimize yapılmış gibi düşünmeliyiz” diyen Mustafa Hoş, sözlerini şöyle sürdürdü:Fethi Yılmaz, Murat Ağırel ile konuştuğunu ve devlet bürokrasisinden onu arayan kimsenin olmadığını söylediğini belirtti. Mustafa Hoş ise konuya dair, “Tamamen yalnızız. Bu yapayalnızlığı kurtaracak olan bir adım olsun. Bu olay büyüdüğü zaman Adalet Bakanlığı’ndan arayanlar olmuş. İlk zamanda, video göründüğü zamanda bu yapılmalıydı” dedi.'Ölüm ihalesi başlı başına büyük bir utançtır'Yerel gazetecilerin de tehditlere maruz kaldığını söyleyen Yılmaz, “Sesiniz ne kadar fazla çıkarsa ya da sosyal medyada görüldü sayınız ne kadar artarsa ona göre mi tedbir alınacak?” diye ekledi.“Ölüm ihalesi başlı başına büyük bir utançtır” diyen Hoş, şöyle devam etti:

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2024

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