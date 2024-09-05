https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/kulupler-birligi-baskani-koctan-yabanci-kurali-aciklamasi-tff-sayiyi-artiracak-mi-1087687995.html
Kulüpler Birliği Başkanı Koç'tan yabancı kuralı açıklaması: TFF sayıyı artıracak mı?
Kulüpler Birliği Başkanı Koç'tan yabancı kuralı açıklaması: TFF sayıyı artıracak mı?
Sputnik Türkiye
Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, yabancı kuralı hakkında yaptığı açıklamada, Federasyonumuz 12'yi 14 yaptı. Bazı kulüplerin halen fazla yabancıları var. Bunu... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T16:20+0300
2024-09-05T16:20+0300
2024-09-05T16:20+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
kulüpler birliği
ali koç
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Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, toplantı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu.Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar:Yabancı sayısı artacak mı?
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türkiye futbol federasyonu (tff), kulüpler birliği, ali koç
türkiye futbol federasyonu (tff), kulüpler birliği, ali koç
Kulüpler Birliği Başkanı Koç'tan yabancı kuralı açıklaması: TFF sayıyı artıracak mı?
Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, yabancı kuralı hakkında yaptığı açıklamada, Federasyonumuz 12'yi 14 yaptı. Bazı kulüplerin halen fazla yabancıları var. Bunu federasyonla istişare edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, toplantı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar:
"Olağan toplantılarımızdan birini yaptık, 3 kulübümüz katılamadı. Önümüzdeki hafta TFF'ye ziyaretimiz olacak. Konuşmak istediğimiz konuların üzerinden geçtik. En önemli gündem maddelerinden biri MHK yapısıydı. MHK yapısı nasıl olmalı, hakemler nasıl geliştirilmeli, atamalar nasıl olmalı? İnanıyoruz ki TFF ile yapacağımız çalışmalar itibarıyla önümüzdeki sene değişik bir yapı içinde olacağız. Biliyorsunuz her kulüp kendisine yapılan hatayı gündeme getiriyor. Temel kanaat şu; Türk futbolunun ilerlemesi için hakemlik müessesesinin çok daha iyi olması gerekiyor. Hataların minimize olması gerekiyor. İnsanın olduğu yerde hata olur ama Türkiye'deki hataların kabul edilebilir olduğunu düşünmüyoruz."
Yabancı sayısı artacak mı?
"Federasyonumuz 12'yi 14 yaptı. Bazı kulüplerin halen fazla yabancıları var. Futbolcuların bonservissiz kalması zarar oluyor. Bunu federasyonla istişare edeceğiz. Sorun olmayan kulüplerin sorun olanlara destek olması gerektiğini ifade ettik."