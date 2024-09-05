Kulüpler Birliği Başkanı Koç'tan yabancı kuralı açıklaması: TFF sayıyı artıracak mı?

"Olağan toplantılarımızdan birini yaptık, 3 kulübümüz katılamadı. Önümüzdeki hafta TFF'ye ziyaretimiz olacak. Konuşmak istediğimiz konuların üzerinden geçtik. En önemli gündem maddelerinden biri MHK yapısıydı. MHK yapısı nasıl olmalı, hakemler nasıl geliştirilmeli, atamalar nasıl olmalı? İnanıyoruz ki TFF ile yapacağımız çalışmalar itibarıyla önümüzdeki sene değişik bir yapı içinde olacağız. Biliyorsunuz her kulüp kendisine yapılan hatayı gündeme getiriyor. Temel kanaat şu; Türk futbolunun ilerlemesi için hakemlik müessesesinin çok daha iyi olması gerekiyor. Hataların minimize olması gerekiyor. İnsanın olduğu yerde hata olur ama Türkiye'deki hataların kabul edilebilir olduğunu düşünmüyoruz."