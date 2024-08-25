https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/ferdi-sonrasi-fenerbahcede-5-ayrilik-daha-mourinho-biletlerini-kesti-1087246925.html
Ferdi sonrası Fenerbahçe'de 5 ayrılık daha: Mourinho biletlerini kesti
Ferdi sonrası Fenerbahçe'de 5 ayrılık daha: Mourinho biletlerini kesti
Sputnik Türkiye
Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'a gönderen Fenerbahçe'de 5 futbolcunun daha ayrılığı bekleniyor. Jose Mourinho'nun yeni sezon planları arasında yer almayan 5... 25.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-25T20:59+0300
2024-08-25T20:59+0300
2024-08-25T20:59+0300
spor
jose mourinho
fenerbahçe
transfer
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/19/1085186834_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2d472f86fbac5bbc06d5c488e2093b62.jpg
Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun transfer ve ayrılacaklar raporu doğrultusunda çalışmalar yürütüyor.Miguel Crespo ile vedalaşan ve son olarak Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'a gönderen Fenerbahçe'de 5 futbolcuyla daha yolların ayrılması planlanıyor.Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği söz konusu 5 futbolcu şöyle:Miha ZajcEmre MorLuan PeresRyan KentRade Krunic
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/ancelottiden-arda-guler-karari-ilk-11de-baslayacak-mi-1087242621.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/19/1085186834_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_93fada743c13a51788043556af8a324a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
jose mourinho, fenerbahçe, transfer
jose mourinho, fenerbahçe, transfer
Ferdi sonrası Fenerbahçe'de 5 ayrılık daha: Mourinho biletlerini kesti
Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'a gönderen Fenerbahçe'de 5 futbolcunun daha ayrılığı bekleniyor. Jose Mourinho'nun yeni sezon planları arasında yer almayan 5 futbolcuyla kısa sürede yolların ayrılması planlanıyor.
Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun transfer ve ayrılacaklar raporu doğrultusunda çalışmalar yürütüyor.
Miguel Crespo ile vedalaşan ve son olarak Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'a gönderen Fenerbahçe'de 5 futbolcuyla daha yolların ayrılması planlanıyor.
Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği söz konusu 5 futbolcu şöyle: