https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/ferdi-sonrasi-fenerbahcede-5-ayrilik-daha-mourinho-biletlerini-kesti-1087246925.html

Ferdi sonrası Fenerbahçe'de 5 ayrılık daha: Mourinho biletlerini kesti

Ferdi sonrası Fenerbahçe'de 5 ayrılık daha: Mourinho biletlerini kesti

Sputnik Türkiye

Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'a gönderen Fenerbahçe'de 5 futbolcunun daha ayrılığı bekleniyor. Jose Mourinho'nun yeni sezon planları arasında yer almayan 5... 25.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-25T20:59+0300

2024-08-25T20:59+0300

2024-08-25T20:59+0300

spor

jose mourinho

fenerbahçe

transfer

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Yeni sezonun kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun transfer ve ayrılacaklar raporu doğrultusunda çalışmalar yürütüyor.Miguel Crespo ile vedalaşan ve son olarak Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'a gönderen Fenerbahçe'de 5 futbolcuyla daha yolların ayrılması planlanıyor.Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği söz konusu 5 futbolcu şöyle:Miha ZajcEmre MorLuan PeresRyan KentRade Krunic

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240825/ancelottiden-arda-guler-karari-ilk-11de-baslayacak-mi-1087242621.html

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jose mourinho, fenerbahçe, transfer