https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/anayasa-mahkemesi-sokak-hayvanlari-yasasinin-iptaliyle-ilgili-ilk-incelemesini-tamamladi-kararini-1087678615.html
Anayasa Mahkemesi, sokak hayvanları yasasının iptaliyle ilgili ilk incelemesini tamamladı, kararını açıkladı
Anayasa Mahkemesi, sokak hayvanları yasasının iptaliyle ilgili ilk incelemesini tamamladı, kararını açıkladı
Sputnik Türkiye
Sahipsiz hayvanlara yönelik yasal düzenlemeleri içeren yasanın iptali istemiyle açılan davada AYM ilk incelemesini tamamladı. 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T12:38+0300
2024-09-05T12:38+0300
2024-09-05T12:38+0300
türkiye
anayasa mahkemesi (aym)
sokak hayvanları
sokak hayvanlarını koruma yaşatma rehabilitasyon ve eğitim derneği
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Anayasa Mahkemesi (AYM), Resmi Gazete'nin 2 Ağustos'taki sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin, CHP'nin 15 Ağustos'taki başvurusu üzerine açılan iptal davasının bugünkü Genel Kurul gündeminde ilk incelemesini yaptı.Başvuruya ilişkin eksiklik tespit etmeyen AYM, davanın, daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülmesine karar verdi.17 maddeden 16'sının iptali istenmiştiKanunun yürürlüğe girmesinin ardından CHP, yasanın 17 maddesinden 16'sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması adına 15 Ağustos'ta AYM'ye başvurmuştu.Başvuru sonrası Yüksek Mahkeme önünde basın açıklaması yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, iptalini istedikleri maddelerin hayvan haklarına, kamu yararına, devletin temel amaç ve görevlerine, yaşam hakkına, çevre hakkına, tabiat varlıklarının korunması esasına ve uluslararası anlaşmaların iç hukuka etkisine tümüyle aykırı olarak düzenlendiğini savunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/adalet-bakani-tunc-hayvanlari-oldurme-yasasi-degil-bu-yasatma-yasasi-1087222461.html
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anayasa mahkemesi (aym), sokak hayvanları, sokak hayvanlarını koruma yaşatma rehabilitasyon ve eğitim derneği
anayasa mahkemesi (aym), sokak hayvanları, sokak hayvanlarını koruma yaşatma rehabilitasyon ve eğitim derneği
Anayasa Mahkemesi, sokak hayvanları yasasının iptaliyle ilgili ilk incelemesini tamamladı, kararını açıkladı
Sahipsiz hayvanlara yönelik yasal düzenlemeleri içeren yasanın iptali istemiyle açılan davada AYM ilk incelemesini tamamladı.
Anayasa Mahkemesi (AYM), Resmi Gazete'nin 2 Ağustos'taki sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin, CHP'nin 15 Ağustos'taki başvurusu üzerine açılan iptal davasının bugünkü Genel Kurul gündeminde ilk incelemesini yaptı.
Başvuruya ilişkin eksiklik tespit etmeyen AYM, davanın, daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülmesine karar verdi.
17 maddeden 16'sının iptali istenmişti
Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından CHP, yasanın 17 maddesinden 16'sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması adına 15 Ağustos'ta AYM'ye başvurmuştu.
Başvuru sonrası Yüksek Mahkeme önünde basın açıklaması yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, iptalini istedikleri maddelerin hayvan haklarına, kamu yararına, devletin temel amaç ve görevlerine, yaşam hakkına, çevre hakkına, tabiat varlıklarının korunması esasına ve uluslararası anlaşmaların iç hukuka etkisine tümüyle aykırı olarak düzenlendiğini savunmuştu.