https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/anayasa-mahkemesi-sokak-hayvanlari-yasasinin-iptaliyle-ilgili-ilk-incelemesini-tamamladi-kararini-1087678615.html

Anayasa Mahkemesi, sokak hayvanları yasasının iptaliyle ilgili ilk incelemesini tamamladı, kararını açıkladı

Anayasa Mahkemesi, sokak hayvanları yasasının iptaliyle ilgili ilk incelemesini tamamladı, kararını açıkladı

Sputnik Türkiye

Sahipsiz hayvanlara yönelik yasal düzenlemeleri içeren yasanın iptali istemiyle açılan davada AYM ilk incelemesini tamamladı. 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T12:38+0300

2024-09-05T12:38+0300

2024-09-05T12:38+0300

türkiye

anayasa mahkemesi (aym)

sokak hayvanları

sokak hayvanlarını koruma yaşatma rehabilitasyon ve eğitim derneği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/10/1043039825_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_13b721afca2642999a720be47c210a37.jpg

Anayasa Mahkemesi (AYM), Resmi Gazete'nin 2 Ağustos'taki sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin, CHP'nin 15 Ağustos'taki başvurusu üzerine açılan iptal davasının bugünkü Genel Kurul gündeminde ilk incelemesini yaptı.Başvuruya ilişkin eksiklik tespit etmeyen AYM, davanın, daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülmesine karar verdi.17 maddeden 16'sının iptali istenmiştiKanunun yürürlüğe girmesinin ardından CHP, yasanın 17 maddesinden 16'sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması adına 15 Ağustos'ta AYM'ye başvurmuştu.Başvuru sonrası Yüksek Mahkeme önünde basın açıklaması yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, iptalini istedikleri maddelerin hayvan haklarına, kamu yararına, devletin temel amaç ve görevlerine, yaşam hakkına, çevre hakkına, tabiat varlıklarının korunması esasına ve uluslararası anlaşmaların iç hukuka etkisine tümüyle aykırı olarak düzenlendiğini savunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/adalet-bakani-tunc-hayvanlari-oldurme-yasasi-degil-bu-yasatma-yasasi-1087222461.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

anayasa mahkemesi (aym), sokak hayvanları, sokak hayvanlarını koruma yaşatma rehabilitasyon ve eğitim derneği