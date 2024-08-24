https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/adalet-bakani-tunc-hayvanlari-oldurme-yasasi-degil-bu-yasatma-yasasi-1087222461.html

Adalet Bakanı Tunç: Hayvanları öldürme yasası değil bu, yaşatma yasası

Adalet Bakanı Tunç: Hayvanları öldürme yasası değil bu, yaşatma yasası

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Tunç katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Gündeme ilişkin pek çok soruya yanıt veren Bakan, sahipsiz hayvanlara yönelik... 24.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-24T17:04+0300

2024-08-24T17:04+0300

2024-08-24T17:04+0300

politika

adalet bakanlığı

adalet bakanı

yılmaz tunç

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

mehmet şimşek

ahmet şık

dilan polat

ruhsatsız silahlar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/0e/1078453192_0:60:3028:1763_1920x0_80_0_0_702594ec33b04fa82518f6a787aaae8f.jpg

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemenin ardından, hayvan hakları savunucularının 'kısırlaştır, aşıla ve yerinde yaşat' formülünün uygulanması, yasanın geri çekilmesi yönündeki talepleri sorulan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'kısırlaştır, aşıla, yerinde yaşat' önerisinin uygulandığını, yerinde yaşat uygulamasının sorunlara yol açtığını, sokaklarda çocukları nasıl parçaladığını üzülerek gördüklerini söyledi.Bakan Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:Tunç, TBMM'nin çalışma usul ve esaslarını belirleyen bir iç tüzüğü olduğunu ifade ederek, "İç tüzüğe uygun şekilde hareket edildiğinde bu tür olaylar gerçekleşmez. Bazı milletvekilleri iç tüzüğe aykırı hareket ederek bu tür olaylara sebebiyet verebiliyorlar. O kürsü, her düşüncenin ifade edilebileceği bir kürsü ancak iç tüzükte de kaba ve yaralayıcı sözlerin söylenemeyeceği, bu sözlerin bir yaptırımla karşı karşıya kalacağı şeklinde hükümler de mevcut" diye konuştu.'Ahmet Şık bu tür bir olaya sebebiyet vermek istedi'Meclis'te geçmiş yıllarda da kavgalar yaşandığını ve bir milletvekilinin hayatını kaybettiğini belirten Tunç, "Kürsüden konuşan kişi (Ahmet Şık) bu tür bir olaya sebebiyet vermek istediğini açıkça gösteriyor. Bu tahrike kapılmamak gerekir. Orada milletvekillerine 'Sizler teröristsiniz' derseniz bu bir eleştiri değil artık bu bir hakaret. İç tüzüğe göre de cezai müeyyide gerektirecek bir husus. Orada onu dinleyenler, karşısındaki kişi kendilerine terörist dendiğinde, ifade özgürlüğünü aşacak şekilde konuştuğunda bu tür olaylara sebebiyet veriliyor. Vermemek gerekir, herkesin sorumlu davranması gerekiyor" şeklinde konuştu.'Şimşek'in istifa ettiğine yönelik iddialarla ilgili soruşturma başlatıldı'Tunç, Bakan Şimşek'in istifa ettiği iddialarının ekonomiyi olumsuz etkilemek için ortaya atılan 'kasıtlı iddialar' olduğunu vurgulayarak, şunları dile getirdi:Şimşek'in istifa ettiğine yönelik iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının dün akşam bir soruşturma başlattığını hatırlatan Tunç, "İstifa söylemleri kasıtlı bir yaklaşım. Türkiye ekonomisi eski tek haneli enflasyonun olduğu, halkın alım gücünün artmaya devam ettiği günlere geri dönmesin, ekonomi düzelmesin, sonrasında iktidar, hükümet yıpransın düşüncesiyle yapılan açıklamalar olduğu kanaatindeyim. Bu ülkemize fayda getirecek bir politika değil. Siyasetçilerin de bu konuda sorumlu davranması lazım" ifadelerini kullandı.'Sokak röportajları niye yasak olsun?'Tunç, sokak röportajı sırasında kullandığı ifadeler nedeniyle bir kadının tutuklanmasına ilişkin soru üzerine "Kamuoyuna yansımış bazı soruşturmalar bakımından buradan Adalet Bakanı olarak söz söylediğimiz zaman yargıyı etkileyebilir" dedi.Gündeme gelen bazı olaylardan sonra tutuklama gerçekleştiğinde sosyal medyada tepkiler oluştuğuna işaret eden Tunç, şöyle devam etti:Tunç, "Sokak röportajları yasaklanıyor mu?" şeklinde propaganda yapılmaya çalışıldığını belirterek, "Sokak röportajları niye yasak olsun? Kişiler, medya kuruluşları ve sosyal medyadan yayın yapanların, sokaklarda röportaj yapmasının herhangi bir sakıncası yok. O röportajda terör propagandası yapıyorsanız, şiddete teşvik varsa, suç teşkil eden ifadeler olursa sokak röportajlarının yasaklanması değil, o ifadeleri kullanan kişinin yargılanması söz konusu olabilir " ifadelerini kullandı.Dilan Polat'ın tahliyesine yönelik eleştirilere yanıt'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçlarından yargılanan Dilan Polat'ın tahliyesine yönelik eleştirilere ilişkin Tunç, şöyle konuştu:'Sessiz devrim sayılan reformlara imza attık'Bakan Yılmaz Tunç, sosyal medyada, adil yargılamalarla ilgili endişelerin ve kuşkuların dile getirilmesine ilişkin, güvenilir adalet sisteminin tesisi anlamında 22 yıldan bu yana 'sessiz devrim' sayılan reformlara imza attıklarını, temel kanunların tamamını yenilediklerini, TBMM'nin bu anlamda yoğun çalıştığını belirtti.Yargının tarafsız olmadığına ilişkin birtakım eleştirilerde bulunanlara geçmiş yılların hatırlatılması gerektiğini söyleyen Tunç, geçmişte darbecilerin yanında saf tutan, darbe mağdurlarını yargılayan bir yargı varken, bugün darbe mağdurlarının ve milletin hakkını savunan, insan haklarını savunan ve darbecileri yargılayan bir yargı sistemi olduğunu dile getirdi.Tunç, sosyal medyada özellikle yargıyı yıpratmaya yönelik birtakım eleştirilerin söz konusu olabildiğini vurgulayarak, "Bu eleştirileri de biz doğru karşılıyoruz. Eleştiri olacak, yargı kararları eleştirilebilir ama bu eleştiriyi yaparken belli sınırlar çerçevesinde, yargıyı yıpratmadan... Çünkü o verilen ilk derece kararı eğer hatalıysa bu istinafta ya da Yargıtay'da düzeltilebilir" ifadesini kullandı.'Köklü bir reform geliyor'Yeni Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hazırlık sürecinden de bahseden Tunç, belgeyi 'Hukukun üstünlüğünü esas alacak, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemini tesis edecek bir reform belgesi' şeklinde tanımladı.Bu reform belgesinin 2024-2028 yıllarını kapsayacağını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül sonu gibi açıkladığında, özellikle yargısal süreçlerin hızlandırılması, adaletin gecikmemesi gibi gerekli yasal düzenlemeleri ve idari uygulamaları hayata geçireceklerini aktaran Tunç, "Köklü bir reform geliyor bu konuda" dedi.'Ruhsatsız silah suçlarına yönelik cezalar artırılacak'Bakan Tunç, Türkiye'de bireysel silahlanma konusuna yönelik nasıl adımlar atılacağına ilişkin "Ateşli silahlarla ilgili kanunumuz var. Buradaki yaptırımların artırılması söz konusu olabilir. Özellikle ruhsatsız silah noktasında, toplumda istemediğimiz durumlara yol açtığını görüyoruz. Bu konuda başta bu suçların cezalarının artırılmasıyla ilgili bir çalışmamız var. İçişleri Bakanlığı bu çalışmayı yaptı. Meclis Komisyonu'nun gündeminde. Cezaların artırılması da bir caydırıcılık olur. Sıkı denetimlerle de özellikle üzerinde durulması gereken bir husus" değerlendirmesini yaptı.'Sosyal medya şirketlerinin Türk hukukuna saygı duyması gerekiyor'Instagram'ın Türkiye'deki ilgili kurumların talebini yerine getirmemesi halinde tekrar kapatılmasının söz konusu olup olmayacağına ilişkin Tunç, kanunda çocuk istismarı, terör propagandası gibi bazı katalog suçlar bulunduğunu, bunlarla ilgili yapılan ihbarda yargının 'Bu içeriği çıkarın' dediğini, ancak çıkarılmadığı takdirde de para, reklam, bant daraltma şeklinde kademeli cezalar uygulandığını anlattı.Sosyal medya şirketlerinin Türk hukukuna saygı duyması gerektiğinin altını çizen Tunç, "Instagram'da bazı terör örgütü mensuplarının, propagandaya yönelik hem hesapları var hem de paylaşımları söz konusu oluyor. Özellikle suç teşkil eden bu durumların mahkeme kararları çerçevesinde sosyal medya şirketine gönderildiğinde mutlaka o hesabın kapatılması, mahkeme kararını uygulaması lazım" dedi.Tunç, "Bu adımları atmazlarsa sonuç eğer bant daraltmaya kadar varırsa ki kademeli bir ceza söz konusu, elbette o zaman istemediğimiz bir durum ortaya çıkar. Milyonlarca insanımızın kullandığı sosyal medya platformunun biz kapatılmasını ister miyiz? Elbette ki istemeyiz" ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240824/milli-egitim-bakani-tekin-michelin-yildizi-yerine-mengen-akreditasyonu-gibi-bir-sey-olusturalim-1087222241.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adalet bakanlığı, adalet bakanı, yılmaz tunç, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, mehmet şimşek, ahmet şık, dilan polat, ruhsatsız silahlar, devrim, sokak hayvanları, sosyal medya, sosyal medya yasası, instagram, masak