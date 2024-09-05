https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/1087683455.html
Ağustos’ta 179 işçi hayatını kaybetti: ‘Türkiye iş güvenliği konusunda olumlu bir tablo sergilemiyor’
Ağustos’ta 179 işçi hayatını kaybetti: ‘Türkiye iş güvenliği konusunda olumlu bir tablo sergilemiyor’
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında Türkiye’deki iş cinayetlerine ve iş güvenliği meselesine değinen gazeteci Güçlü Özgan, “Türkiye iş güvenliği... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T10:05+0300
2024-09-05T10:05+0300
2024-09-06T10:49+0300
yeri ve zamani
isig
iş güvenliği
güçlü özgan
iş cinayeti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/06/1087717612_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_fbbb0d0dd616bd88da013e8f84681368.jpg
Ağustos’ta 179 işçi hayatını kaybetti: ‘Türkiye iş güvenliği konusunda olumlu bir tablo sergilemiyor’
Sputnik Türkiye
Ağustos’ta 179 işçi hayatını kaybetti: ‘Türkiye iş güvenliği konusunda olumlu bir tablo sergilemiyor’
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), ağustos ayı iş cinayetleri raporunu paylaştı. Rapora göre, ağustos ayında en az 179, yılın ilk sekiz ayında en az bin 201 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. En çok işçi ölümü, en güvencesiz ve örgütsüz işkolları olan inşaat, tarım ve taşımacılıkta meydana geldi.Gazeteci Güçlü Özgan, İSİG Meclisi’nin iş cinayetleri raporuna yansıyan veriler üzerinden Türkiye’de ağustos ayında yaşanan iş cinayetlerini ele aldı.Özgan, şu ifadeleri kullandı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/06/1087717612_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_ba5815c05be11b1c3d1e4b7d592001f9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
аудио, isig, iş güvenliği, güçlü özgan, iş cinayeti
аудио, isig, iş güvenliği, güçlü özgan, iş cinayeti
Ağustos’ta 179 işçi hayatını kaybetti: ‘Türkiye iş güvenliği konusunda olumlu bir tablo sergilemiyor’
10:05 05.09.2024 (güncellendi: 10:49 06.09.2024)
Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında Türkiye’deki iş cinayetlerine ve iş güvenliği meselesine değinen gazeteci Güçlü Özgan, “Türkiye iş güvenliği konusunda hiç de olumlu bir tablo sergilemiyor.” dedi.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), ağustos ayı iş cinayetleri raporunu paylaştı. Rapora göre, ağustos ayında en az 179, yılın ilk sekiz ayında en az bin 201 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. En çok işçi ölümü, en güvencesiz ve örgütsüz işkolları olan inşaat, tarım ve taşımacılıkta meydana geldi.
Gazeteci Güçlü Özgan, İSİG Meclisi’nin iş cinayetleri raporuna yansıyan veriler üzerinden Türkiye’de ağustos ayında yaşanan iş cinayetlerini ele aldı.
Özgan, şu ifadeleri kullandı:
“Türkiye iş güvenliği konusunda hiç de olumlu bir tablo sergilemiyor. Geride bıraktığımız ayda 179 iş cinayeti yaşandı. Bu cinayetler ağırlıklı olarak inşaat sektöründe meydana geliyor. Söz konusu cinayetlerin yüzde 23’ü yani 47 vatandaşımız yüksekten düşme nedeniyle hayatını kaybetti. Trafik, servis kazalarında hayatını kaybedenlerin oranı yüzde 20’yken ezilme ya da göçük nedeniyle hayatını kaybedenlerin oranı yüzde 18 seviyesinde. Bu 179 vatandaşımızdan 9’u kadın 170’i ise erkek. Açıklanan iş cinayetleri raporunun verilerine göre hayatını kaybeden işçilerden 7’si çocuk. Maalesef ortada böyle bir tablo var.”