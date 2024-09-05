https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/1087683455.html

Ağustos’ta 179 işçi hayatını kaybetti: ‘Türkiye iş güvenliği konusunda olumlu bir tablo sergilemiyor’

Ağustos’ta 179 işçi hayatını kaybetti: ‘Türkiye iş güvenliği konusunda olumlu bir tablo sergilemiyor’

Sputnik Türkiye

Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında Türkiye’deki iş cinayetlerine ve iş güvenliği meselesine değinen gazeteci Güçlü Özgan, “Türkiye iş güvenliği... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T10:05+0300

2024-09-05T10:05+0300

2024-09-06T10:49+0300

yeri ve zamani

isig

iş güvenliği

güçlü özgan

iş cinayeti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/06/1087717612_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_fbbb0d0dd616bd88da013e8f84681368.jpg

Ağustos’ta 179 işçi hayatını kaybetti: ‘Türkiye iş güvenliği konusunda olumlu bir tablo sergilemiyor’ Sputnik Türkiye Ağustos’ta 179 işçi hayatını kaybetti: ‘Türkiye iş güvenliği konusunda olumlu bir tablo sergilemiyor’

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), ağustos ayı iş cinayetleri raporunu paylaştı. Rapora göre, ağustos ayında en az 179, yılın ilk sekiz ayında en az bin 201 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. En çok işçi ölümü, en güvencesiz ve örgütsüz işkolları olan inşaat, tarım ve taşımacılıkta meydana geldi.Gazeteci Güçlü Özgan, İSİG Meclisi’nin iş cinayetleri raporuna yansıyan veriler üzerinden Türkiye’de ağustos ayında yaşanan iş cinayetlerini ele aldı.Özgan, şu ifadeleri kullandı:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Güçlü Özgan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg

Güçlü Özgan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Güçlü Özgan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg

аудио, isig, iş güvenliği, güçlü özgan, iş cinayeti