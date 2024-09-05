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Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
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Ağustos’ta 179 işçi hayatını kaybetti: ‘Türkiye iş güvenliği konusunda olumlu bir tablo sergilemiyor’
Ağustos’ta 179 işçi hayatını kaybetti: ‘Türkiye iş güvenliği konusunda olumlu bir tablo sergilemiyor’
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında Türkiye’deki iş cinayetlerine ve iş güvenliği meselesine değinen gazeteci Güçlü Özgan, “Türkiye iş güvenliği... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T10:05+0300
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Ağustos’ta 179 işçi hayatını kaybetti: ‘Türkiye iş güvenliği konusunda olumlu bir tablo sergilemiyor’
Sputnik Türkiye
Ağustos’ta 179 işçi hayatını kaybetti: ‘Türkiye iş güvenliği konusunda olumlu bir tablo sergilemiyor’
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), ağustos ayı iş cinayetleri raporunu paylaştı. Rapora göre, ağustos ayında en az 179, yılın ilk sekiz ayında en az bin 201 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. En çok işçi ölümü, en güvencesiz ve örgütsüz işkolları olan inşaat, tarım ve taşımacılıkta meydana geldi.Gazeteci Güçlü Özgan, İSİG Meclisi’nin iş cinayetleri raporuna yansıyan veriler üzerinden Türkiye’de ağustos ayında yaşanan iş cinayetlerini ele aldı.Özgan, şu ifadeleri kullandı:
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аудио, isig, iş güvenliği, güçlü özgan, iş cinayeti
аудио, isig, iş güvenliği, güçlü özgan, iş cinayeti

Ağustos’ta 179 işçi hayatını kaybetti: ‘Türkiye iş güvenliği konusunda olumlu bir tablo sergilemiyor’

10:05 05.09.2024 (güncellendi: 10:49 06.09.2024)
YERİ VE ZAMANI
Ağustos’ta 179 işçi hayatını kaybetti: ‘Türkiye iş güvenliği konusunda olumlu bir tablo sergilemiyor’
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Güçlü Özgan
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Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında Türkiye’deki iş cinayetlerine ve iş güvenliği meselesine değinen gazeteci Güçlü Özgan, “Türkiye iş güvenliği konusunda hiç de olumlu bir tablo sergilemiyor.” dedi.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), ağustos ayı iş cinayetleri raporunu paylaştı. Rapora göre, ağustos ayında en az 179, yılın ilk sekiz ayında en az bin 201 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. En çok işçi ölümü, en güvencesiz ve örgütsüz işkolları olan inşaat, tarım ve taşımacılıkta meydana geldi.
Gazeteci Güçlü Özgan, İSİG Meclisi’nin iş cinayetleri raporuna yansıyan veriler üzerinden Türkiye’de ağustos ayında yaşanan iş cinayetlerini ele aldı.
Özgan, şu ifadeleri kullandı:
“Türkiye iş güvenliği konusunda hiç de olumlu bir tablo sergilemiyor. Geride bıraktığımız ayda 179 iş cinayeti yaşandı. Bu cinayetler ağırlıklı olarak inşaat sektöründe meydana geliyor. Söz konusu cinayetlerin yüzde 23’ü yani 47 vatandaşımız yüksekten düşme nedeniyle hayatını kaybetti. Trafik, servis kazalarında hayatını kaybedenlerin oranı yüzde 20’yken ezilme ya da göçük nedeniyle hayatını kaybedenlerin oranı yüzde 18 seviyesinde. Bu 179 vatandaşımızdan 9’u kadın 170’i ise erkek. Açıklanan iş cinayetleri raporunun verilerine göre hayatını kaybeden işçilerden 7’si çocuk. Maalesef ortada böyle bir tablo var.”
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