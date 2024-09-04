https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/uzman-isim-hesapladi-ocak-2025-emekli-ve-memur-zammi-ne-kadar-olacak-1087614450.html

Uzman isim hesapladı: Ocak 2025 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Uzman isim hesapladı: Ocak 2025 emekli ve memur zammı ne kadar olacak?

Sputnik Türkiye

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak Ocak 2025 zammı için geri sayım sürerken, ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından gözler zam oranlarına... 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T07:12+0300

2024-09-04T07:12+0300

2024-09-04T07:17+0300

ekonomi

emekli

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

maaş

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Temmuz 2024’te memur ve memur emeklileri yüzde 19.31, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 24.73 oranında zam almıştı. Şimdi ise gözler, Ocak 2025’teki zam oranını belirleyecek olan yılın ikinci yarısındaki enflasyon verilerine çevrildi. CNN Türk'te yer alan habere göre, sosyal güvenlik uzmanı Murat Bal, Temmuz ve Ağustos aylarında sırasıyla yüzde 3.31 ve yüzde 2.47 olarak açıklanan enflasyon oranlarının yüzde 6’ya yakın bir artışa işaret ettiğini belirtti.Ocak 2025 zam beklentisi: SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 15, memurlara yüzde 10-11Murat Bal, Ocak 2025’te netleşecek zam oranları için şu anki tahminlere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 15, memur emeklileri için ise yüzde 10-11 civarında bir artış beklediğini ifade etti. Bal, "Beklenti anketlerinde maksimum yüzde 41 civarında çıkıyor enflasyon. Hedeflenen enflasyon ise yüzde 36-37 arasında olacak gibi gözüküyor" diyerek, 3 Ocak'ta rakamların netleşeceğini belirtti.Ocak ayına kadar açıklanacak enflasyon oranlarıyla zam miktarı kesinleşecek ve milyonlarca emekli ve memur için yeni maaş düzenlemeleri yapılacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/meteorolojiden-saganak-yagmur-uyarisi-4-sehre-sari-kodlu-alarm-verildi-1087613424.html

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