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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/rus-komedyenlerin-sakasina-kanan-boris-johnson-ukraynada-hangi-koltuga-oturmak-istedigini-anlatti-1087628453.html
Rus komedyenlerin şakasına kanan Boris Johnson, Ukrayna'da hangi koltuğa oturmak istediğini anlattı
Rus komedyenlerin şakasına kanan Boris Johnson, Ukrayna'da hangi koltuğa oturmak istediğini anlattı
Sputnik Türkiye
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yakın bir ekonomist olan Jacques Attali adına Londra'ya telefon açan Rus komedyenlere 'içini döken' eski İngiltere Başbakanı... 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T11:51+0300
2024-09-04T11:51+0300
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Telefon şakalarıyla ünlenen Lexus ve Vovan lakaplı Rus komedyenler Aleksandr Stolyarov ve Vladimir Kuznetsov, kendilerini 'turuncu devrimlerin' fikir babası, küreselci ekonomist ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un destekçisi Jacques Attali olarak tanıtarak Boris Johnson'dan önemli itiraflar aldı.Ukrayna ordusu saflarında savaşmak üzere yabancı paralı askerlerin katılımıyla kurulan Yabancı Lejyon'un başına geçmek istediğini anlatan Johnson, "Ukrayna'nın inanamayacağınız kadar büyük bir destekçisiyim. Eğer general olsaydım, Ukrayna'ya gidip Yabancı Lejyon'a liderlik edebilmek için askeri konularda yetenekli olmayı isterdim" dedi.'Batı, Ukrayna'daki çatışmanın tarafı'Batı'nın halihazırda Ukrayna'daki çatışmanın tarafı olduğunu itiraf eden Johnson, "Bunu söylediğim için üzgünüm ancak çatışmada yer aldığımızı düşünüyorum. Ukraynalıları destekliyoruz. Bu bir gerçek ve feci bir trajedi ancak Ukraynalılar bizim için savaşıyor. Güçlerimizi, birliklerimizi onların topraklarına gönderdiğimiz anda, artık çatışmanın farklı, tamamen farklı bir kategorisine geçiliyor. Sonuçlarını öngörmek zor" ifadelerini kullandı.'Batı, Ukrayna'nın Kırım Köprüsü'nü ATACMS füzeleriyle vurmasına izin vermeli'Batı'ya bir çağrı da yapan Johnson, Kiev'e ATACMS füzeleri verilmesini, füzelerin uzun menzilli kullanımıyla ilgili kısıtlamaların kaldırılmasını ve Kırım Köprüsü'nün yıkılmasına yardımcı olunmasını istedi.Johnson, Mart 2022'de İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında yapılan müzakerelerin kalıcı barışı sağlayacağına hiçbir zaman inanmadığını da belirtti.'Ukrayna'da kitlesel bir seferberliğe ihtiyaç var'Kiev yönetiminin ülkedeki birçok genci silah altına almadığına dikkat çeken Johnson, Ukrayna'da kitlesel bir seferberliğe ihtiyaç olduğunu savundu.Eski İngiltere Başbakanı, Ukrayna ordusunun en iyi askeri teçhizata ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi.
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vovan, lexus, aleksey stolyarov, vladimir kuznetsov, rus komedyenler, komedyen, ingiltere, boris johnson, yabancı lejyon, batı, batılı ülkeler, kırım, kırım köprüsü, atacms, füze, füze saldırısı, saldırı, istanbul, rusya, ukrayna, müzakere
vovan, lexus, aleksey stolyarov, vladimir kuznetsov, rus komedyenler, komedyen, ingiltere, boris johnson, yabancı lejyon, batı, batılı ülkeler, kırım, kırım köprüsü, atacms, füze, füze saldırısı, saldırı, istanbul, rusya, ukrayna, müzakere

Rus komedyenlerin şakasına kanan Boris Johnson, Ukrayna'da hangi koltuğa oturmak istediğini anlattı

11:51 04.09.2024
© AP Photo / Frank AugsteinBoris Johnson'ı istifaya götüren süreç
Boris Johnson'ı istifaya götüren süreç - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2024
© AP Photo / Frank Augstein
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yakın bir ekonomist olan Jacques Attali adına Londra'ya telefon açan Rus komedyenlere 'içini döken' eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna'yla ilgili açıklamalar yaptı.
Telefon şakalarıyla ünlenen Lexus ve Vovan lakaplı Rus komedyenler Aleksandr Stolyarov ve Vladimir Kuznetsov, kendilerini 'turuncu devrimlerin' fikir babası, küreselci ekonomist ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un destekçisi Jacques Attali olarak tanıtarak Boris Johnson'dan önemli itiraflar aldı.

Ukrayna ordusu saflarında savaşmak üzere yabancı paralı askerlerin katılımıyla kurulan Yabancı Lejyon'un başına geçmek istediğini anlatan Johnson, "Ukrayna'nın inanamayacağınız kadar büyük bir destekçisiyim. Eğer general olsaydım, Ukrayna'ya gidip Yabancı Lejyon'a liderlik edebilmek için askeri konularda yetenekli olmayı isterdim" dedi.

'Batı, Ukrayna'daki çatışmanın tarafı'

Batı'nın halihazırda Ukrayna'daki çatışmanın tarafı olduğunu itiraf eden Johnson, "Bunu söylediğim için üzgünüm ancak çatışmada yer aldığımızı düşünüyorum. Ukraynalıları destekliyoruz. Bu bir gerçek ve feci bir trajedi ancak Ukraynalılar bizim için savaşıyor. Güçlerimizi, birliklerimizi onların topraklarına gönderdiğimiz anda, artık çatışmanın farklı, tamamen farklı bir kategorisine geçiliyor. Sonuçlarını öngörmek zor" ifadelerini kullandı.

'Batı, Ukrayna'nın Kırım Köprüsü'nü ATACMS füzeleriyle vurmasına izin vermeli'

Batı'ya bir çağrı da yapan Johnson, Kiev'e ATACMS füzeleri verilmesini, füzelerin uzun menzilli kullanımıyla ilgili kısıtlamaların kaldırılmasını ve Kırım Köprüsü'nün yıkılmasına yardımcı olunmasını istedi.

Johnson, Mart 2022'de İstanbul'da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında yapılan müzakerelerin kalıcı barışı sağlayacağına hiçbir zaman inanmadığını da belirtti.

'Ukrayna'da kitlesel bir seferberliğe ihtiyaç var'

Kiev yönetiminin ülkedeki birçok genci silah altına almadığına dikkat çeken Johnson, Ukrayna'da kitlesel bir seferberliğe ihtiyaç olduğunu savundu.

Eski İngiltere Başbakanı, Ukrayna ordusunun en iyi askeri teçhizata ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi.
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