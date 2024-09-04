https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/abdde-liseye-silahli-saldiri-2-olu-1087654081.html
ABD'de liseye silahlı saldırı: 2 ölü
ABD'de liseye silahlı saldırı: 2 ölü
Sputnik Türkiye
Amerika Birleşik Devletleri Georgia eyaletinin Winder şehrindeki Apalachee Lisesi'ne yerel saat ile 11.30'da silahlı saldırı düzenlendiği açıklandı. Saldırıda... 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T20:21+0300
2024-09-04T20:21+0300
2024-09-04T20:34+0300
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cinayet
polis
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ABD'nin Georgia eyaletinde bir liseye silahlı saldırıda 2 öğrenci hayatını kaybederken, 4 öğrencinin ise yaralı olarak kurtulduğu ifade edildi. Yetkililer tarafından saldırganın gözaltına alındığı aktarıldı.Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre ABD Georgia eyaletinde bir liseye silahlı saldırı düzenlendi. 11.30'da gerçekleşen silahlı saldırıda 2 öğrencinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Olayda yaralanan 4 öğrencinin ise helikopter ile hastaneye kaldırıldığı ve eyalet polisinin saldırı hakkında soruşturma başlattığı aktarıldı.ABD Başkanı Biden bilgilendirildiYerel kaynaklar Apalachee Lisesi'nde düzenlenen saldırı hakkında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın olay ile ilgili bilgilendirildiğini aktardı.Yerel güçler güvenlik önlemi aldıPolis ekiplerinin okul etrafındaki çıkışları kapatarak olay yerini güvenlik çemberi altına aldığı açıklanırken olay yerinde 5 ambulansın bekletildiği ifade edildi.ABD'de silahlı saldırı sayısı neden fazla?Amerika Birleşik Devletleri'nde her gün 120 kişi silahlı saldırıda hayatını kaybediyor. İstatistiklere göre ABD'de silahlı saldırı sayısı diğer ülkelere göre 26 kat daha fazla gerçekleşiyor. Silahlı saldırı olaylarında başlıca sebep sosyolojik, psikolojik ve yasal nedenler olarak görülüyor.İstatistiklerde silahlı saldırıların ana nedeni olarak boşanma, sağlık sorunları, iş veya okuldaki sorunlar gibi çeşitli kişisel sorunlar başlıca sebep olarak açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/chp-genel-baskani-ozgur-ozel-ikinci-yuzyil-degisim-kurultayinda-konustu-atamizin-partisini-iktidar-1087651608.html
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abd, saldırı, silahlı saldırı, okul, amerika, amerika birleşik devletleri, cinayet, polis
abd, saldırı, silahlı saldırı, okul, amerika, amerika birleşik devletleri, cinayet, polis
ABD'de liseye silahlı saldırı: 2 ölü
20:21 04.09.2024 (güncellendi: 20:34 04.09.2024)
Amerika Birleşik Devletleri Georgia eyaletinin Winder şehrindeki Apalachee Lisesi'ne yerel saat ile 11.30'da silahlı saldırı düzenlendiği açıklandı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 öğrenci hayatını kaybederken 4 öğrencinin ise yaralandığı ifade edildi. Olayın faili saldırganın gözaltına alındığı aktarıldı.
ABD'nin Georgia eyaletinde bir liseye silahlı saldırıda 2 öğrenci hayatını kaybederken, 4 öğrencinin ise yaralı olarak kurtulduğu ifade edildi. Yetkililer tarafından saldırganın gözaltına alındığı aktarıldı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre ABD Georgia eyaletinde bir liseye silahlı saldırı düzenlendi. 11.30'da gerçekleşen silahlı saldırıda 2 öğrencinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Olayda yaralanan 4 öğrencinin ise helikopter ile hastaneye kaldırıldığı ve eyalet polisinin saldırı hakkında soruşturma başlattığı aktarıldı.
ABD Başkanı Biden bilgilendirildi
Yerel kaynaklar Apalachee Lisesi'nde düzenlenen saldırı hakkında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın olay ile ilgili bilgilendirildiğini aktardı.
Yerel güçler güvenlik önlemi aldı
Polis ekiplerinin okul etrafındaki çıkışları kapatarak olay yerini güvenlik çemberi altına aldığı açıklanırken olay yerinde 5 ambulansın bekletildiği ifade edildi.
ABD'de silahlı saldırı sayısı neden fazla?
Amerika Birleşik Devletleri'nde her gün 120 kişi silahlı saldırıda hayatını kaybediyor. İstatistiklere göre ABD'de silahlı saldırı sayısı diğer ülkelere göre 26 kat daha fazla gerçekleşiyor. Silahlı saldırı olaylarında başlıca sebep sosyolojik, psikolojik ve yasal nedenler olarak görülüyor.
İstatistiklerde silahlı saldırıların ana nedeni olarak boşanma, sağlık sorunları, iş veya okuldaki sorunlar gibi çeşitli kişisel sorunlar başlıca sebep olarak açıklandı.