https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/enflasyon-rakamlarinin-ardindan-uzmanlar-anlatti-turk-ekonomisinin-recetesi-ne-olur-1087597334.html

Enflasyon rakamlarının ardından uzmanlar anlattı: Türk ekonomisinin reçetesi ne olur?

Enflasyon rakamlarının ardından uzmanlar anlattı: Türk ekonomisinin reçetesi ne olur?

Sputnik Türkiye

TÜİK, Ağustos ayına ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Oranların açıklanmasıyla enflasyon nasıl düşer sorusu bir kez daha gündeme geldi. Peki... 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T17:34+0300

2024-09-04T17:34+0300

2024-09-04T17:42+0300

ekonomi

ekonomi

ekonomi paketi

türk lirası

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enflasyon

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hiper enflasyon

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TÜİK'in ağustos ayına ilişkin 2.47'lik enflasyon açıklaması, açıklanan rakamın sokağa nasıl yansıyacağı sorusunu gündeme getirdi. Zira, ekonomistler hız kesenin yalnızca 'endeks' olduğuna işaret ediyor. Türkiye Emekliler Derneği ise mevcut ekonomik koşullardan en çok zarar görenin emekliler olduğunu söylüyor. Dünyaca ünlü bankalar ise "Türkiye ekonomisinde beklenmedik bir yavaşlama erken gevşeme riskini artırabilir" diyor. Peki, resmi açıklamalar ve rakamlar ne ifade ediyor? Türk ekonomisi nasıl iyiye gider? Sputnik'in derlemesinde.Ağustos’ta aylık enflasyon yüzde 2.47, ENAG'a göre 3.47 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ağustos’ta aylık enflasyon yüzde 2.47 oldu Ağustos’ta yıllık enflasyon yüzde 51.97 olarak kaydedilirken yıllık çekirdek enflasyon da yüzde 60.23 seviyesinden yüzde 51.56’ya geriledi. TÜİK, 2024 yılı ikinci çeyrek büyüme oranını yüzde 2.5 olarak belirledi. Ekonomi, 2024 yılı ilk çeyreğinde ise yüzde 5.7 büyümüştü.Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ise; enflasyon Ağustos ayında yüzde 3.47 arttı. Enflasyondaki 12 aylık artışı ise yüzde 90.35 olarak gerçekleşti.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ekonomiye dair soruları yanıtladıPeki Ankara ekonomiyi nasıl değerlendiriyor? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a göre üçüncü çeyrekteki göstergelerin enflasyon üzerindeki etkisinin sürmesi bekleniyor: Mehmet Şimşek'in enflasyon mesajı ne oldu?Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de TÜİK verilerinin açıklanmasının ardından X hesabından yaptığı paylaşımda yıl sonu tahminlerinin tutacağını belirtmişti. Paylaşımda şu sözlere yer verilmişti: Ekonomistler enflasyon oranları hakkında neler söylüyorlar?Ekonomi uzmanı Şeref Oğuz TÜİK' in açıkladığı enflasyon oranlarını Sputnik'e değerlendirdi. Oğuz'a göre hız kesen şey aslında 'endekstir' diyor: 'Sıkı para politikası ekonomiye iyi gelmiyor'Uzman Oğuz, sıkı para politikasının ekonomiye olumsuz etkisini "Sıkı para politikasının iyi gelmediği kesin. Faizi zamanında çıkartmayıp daha sonra yüzde 50'lere tırmandırarak ekonominin başına bir de faiz belası açtık. Bize sıkı para politikasının yanı sıra üretim politikası da gerekiyor. Ekonomiyi daraltarak enflasyonu çözmek tek basına mümkün değildir. Mutlaka arzı artıracak tedbirler almak şarttır. Tarım gibi, sanayi gibi" sözleriyle anlatıyor. Enflasyon, vatandaşın cebine nasıl yansıyor?Peki, enflasyon vatandaşın cebine nasıl yansıyor?' Oğuz'un bu soruya yanıtı şöyle: Ekonominin ne yapılarak iyileştirilebileceği sorusuna ise Oğuz "İki şey ile mümkündür. Önce kayıt dışını kayda almak gerekir ki muhtaç olduğumuz kaynak kayıt dışında mevcuttur. Bu da kapsayıcı bir vergi reformu ile olur. İkincisi üretimi teşvik, başta tarım ve sanayi olmak üzere yeni stratejiler geliştirmek gerekir. Enflasyon 'armut' değildir olgunlaşınca kendiliğinden düşmez" yanıtını veriyor. İktisatçı Mahfi Eğilmez de resmi rakamlarla ilgili benzer bir tespit yapmıştı. Eğilmez de "“Gelen sorulardan gördüğüm kadarıyla hala enflasyon düşüşüyle fiyat düşüşü birbirine karıştırılıyor. Enflasyon düşüyor dendiğinde fiyatların artış hızı düşüyor yani fiyatlar artmaya devam ediyor ama eski hızına göre daha yavaş artıyor demektir" diye konuşmuştu. Emeklilerden TÜİK' e çağrıTürkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon rakamlarını gerçekçi bulmadıklarını belirtti. Yazılı yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi; TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, verilere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ergün, şunları kaydetti:Dünyaca ünlü bankalardan Türk ekonomisi değerlendirmeleri ne yönde oldu?ABD merkezli bankacılık devi Citi, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla sonuçlarına yönelik değerlendirmede bulundu. Citi, Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte daralacağını, dördüncü çeyrekte ise zayıf olacağını öngördüğünü şu sözlerle açıkladı:ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs ise Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlerini güncelledi. ABD'li bankanın yayınladığı araştırmadan öne çıkanlar şunlar oldu:

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