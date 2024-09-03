https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/tuik-acikladi-agustosta-en-cok-universite-egitiminin-fiyati-artti-1087577479.html
TÜİK açıkladı: Ağustos'ta en çok üniversite eğitiminin fiyatı arttı
TÜİK açıkladı: Ağustos'ta en çok üniversite eğitiminin fiyatı arttı
Sputnik Türkiye
TÜİK verilerine göre, ağustos ayında en fazla fiyat artışı üniversite eğitiminde yaşanırken, en fazla fiyat düşüşü taze meyvelerde görüldü. 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T11:07+0300
2024-09-03T11:07+0300
2024-09-03T11:07+0300
ekonomi
tüik
fiyat artışı
ağustos
ekonomi
veri
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayında en çok fiyatı artan veya azalan ürün ve hizmetleri açıkladı. Üniversiteler ilk sırada Üniversite tercihlerinin de yapıldığı ağustos ayında en çok artış üniversite fiyatlarında yaşandı. Geçen aya göre yüzde 43.29 artış görülürken onu yüzde 41.56 ile hava yolu taşımacılığı, yüzde 38.58 ile şans oyunları takip etti. Ağustosta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 27,64 ile şehir gazı ve doğalgaz, yüzde 17,9 ile demir yolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı, yüzde 11,43 ile çay ve diğer demlendiren içecek çeşitleri yer aldı.Meyve fiyatları düştüGeçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 13,54 ile taze meyvelerde gerçekleşti. Bunu, yüzde 8,71 ile patates ve bazı yumru bitkiler, yüzde 6,27 ile sebze, yüzde 5,61 ile kümes hayvanları eti, yüzde 2,37 ile kuzu eti takip etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240717/yokten-vakif-universitelerine-ucret-uyarisi-tufe-hatirlatildi-1085930600.html
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tüik, fiyat artışı, ağustos , ekonomi, veri
tüik, fiyat artışı, ağustos , ekonomi, veri
TÜİK açıkladı: Ağustos'ta en çok üniversite eğitiminin fiyatı arttı
TÜİK verilerine göre, ağustos ayında en fazla fiyat artışı üniversite eğitiminde yaşanırken, en fazla fiyat düşüşü taze meyvelerde görüldü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ağustos ayında en çok fiyatı artan veya azalan ürün ve hizmetleri açıkladı.
Üniversite tercihlerinin de yapıldığı ağustos ayında en çok artış üniversite fiyatlarında yaşandı. Geçen aya göre yüzde 43.29 artış görülürken onu yüzde 41.56 ile hava yolu taşımacılığı, yüzde 38.58 ile şans oyunları takip etti.
Ağustosta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 27,64 ile şehir gazı ve doğalgaz, yüzde 17,9 ile demir yolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı, yüzde 11,43 ile çay ve diğer demlendiren içecek çeşitleri yer aldı.
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 13,54 ile taze meyvelerde gerçekleşti. Bunu, yüzde 8,71 ile patates ve bazı yumru bitkiler, yüzde 6,27 ile sebze, yüzde 5,61 ile kümes hayvanları eti, yüzde 2,37 ile kuzu eti takip etti.