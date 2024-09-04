https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/aym-yarin-sokak-hayvanlariyla-ilgili-yasal-duzenlemelerin-iptali-istemini-masaya-yatiracak-1087631956.html
AYM, yarın sokak hayvanlarıyla ilgili yasal düzenlemelerin iptali istemini masaya yatıracak
AYM, yarın sokak hayvanlarıyla ilgili yasal düzenlemelerin iptali istemini masaya yatıracak
Sputnik Türkiye
Anayasa Mahkemesi yarın, CHP'nin başvurusu üzerine açılan sokak hayvanlarıyla ilgili yasal düzenlemelerin iptali davasını ele alacak. 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T13:11+0300
2024-09-04T13:11+0300
2024-09-04T13:11+0300
yaşam
anayasa mahkemesi (aym)
sokak hayvanları
hayvanları koruma kanunu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/10/1043039825_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_13b721afca2642999a720be47c210a37.jpg
Resmi Gazete'nin 2 Ağustos'taki sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açılan davada ilk inceleme yarın yapılacak. CHP'nin 15 Ağustos'taki başvurusu üzerine açılan iptal davasını yarınki Genel Kurul gündemine alan Anayasa Mahkemesi, davayla ilgili ilk incelemesini yapacak. Başvuruda bir eksiklik saptanmazsa dava daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülecek.Yürürlüğün durdurulması talebine ilişkin yarınki toplantıda da karar verebilecek olan Yüksek Mahkeme, bu talebi esas aşamasında da karara bağlayabilecek. 17 maddeden 16'sının iptali istenmiştiKanunun yürürlüğe girmesinin ardından CHP, yasanın 17 maddesinden 16'sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması adına AYM'ye başvurmuştu.Başvuru sonrası Yüksek Mahkeme önünde basın açıklaması yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, iptalini istedikleri maddelerin hayvan haklarına, kamu yararına, devletin temel amaç ve görevlerine, yaşam hakkına, çevre hakkına, tabiat varlıklarının korunması esasına ve uluslararası anlaşmaların iç hukuka etkisine tümüyle aykırı olarak düzenlendiğini savunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/zehirlendikleri-one-surulen-25-sokak-hayvaniyla-ilgili-polis-calisma-baslatildi-1087555843.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0a/10/1043039825_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_7b53520e36f2b45f856c4a889859acca.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
anayasa mahkemesi (aym), sokak hayvanları, hayvanları koruma kanunu
anayasa mahkemesi (aym), sokak hayvanları, hayvanları koruma kanunu
AYM, yarın sokak hayvanlarıyla ilgili yasal düzenlemelerin iptali istemini masaya yatıracak
Anayasa Mahkemesi yarın, CHP'nin başvurusu üzerine açılan sokak hayvanlarıyla ilgili yasal düzenlemelerin iptali davasını ele alacak.
Resmi Gazete'nin 2 Ağustos'taki sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle açılan davada ilk inceleme yarın yapılacak.
CHP'nin 15 Ağustos'taki başvurusu üzerine açılan iptal davasını yarınki Genel Kurul gündemine alan Anayasa Mahkemesi, davayla ilgili ilk incelemesini yapacak. Başvuruda bir eksiklik saptanmazsa dava daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülecek.
Yürürlüğün durdurulması talebine ilişkin yarınki toplantıda da karar verebilecek olan Yüksek Mahkeme, bu talebi esas aşamasında da karara bağlayabilecek.
17 maddeden 16'sının iptali istenmişti
Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından CHP, yasanın 17 maddesinden 16'sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması adına AYM'ye başvurmuştu.
Başvuru sonrası Yüksek Mahkeme önünde basın açıklaması yapan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, iptalini istedikleri maddelerin hayvan haklarına, kamu yararına, devletin temel amaç ve görevlerine, yaşam hakkına, çevre hakkına, tabiat varlıklarının korunması esasına ve uluslararası anlaşmaların iç hukuka etkisine tümüyle aykırı olarak düzenlendiğini savunmuştu.