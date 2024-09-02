https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/zehirlendikleri-one-surulen-25-sokak-hayvaniyla-ilgili-polis-calisma-baslatildi-1087555843.html

Zehirlendikleri öne sürülen 25 sokak hayvanıyla ilgili polis çalışma başlatıldı

Zehirlendikleri öne sürülen 25 sokak hayvanıyla ilgili polis çalışma başlatıldı

Sputnik Türkiye

Kadıköy'de ölü bulunan ve zehirlendikleri öne sürülen 25 sokak hayvanıyla ilgili polis tarafından çalışma başlatıldı. 02.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-02T17:54+0300

2024-09-02T17:54+0300

2024-09-02T17:54+0300

türkiye

kadıköy

sokak köpeği

sokak kedisi

zehirlenme

polis

soruşturma

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İstanbul Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi Rüştiye Sokak sakinleri, dün sabah çok sayıda sokak hayvanını sokakta cansız halde buldu. Toplamda 22 kedi ve 3 köpeğin, sokağa bırakılan zehirli sosis, tavuk gibi gıdalarla zehirlendiği öne sürülürken, bu durum sosyal medyada da büyük tepki çekti. Mahalle sakinlerinin durumu polis ve belediye ekiplerine haber vermesi üzerine polis ölü bulunan sokak hayvanlarıyla ilgili çalışma başlattı. Belediye ekipleri de mahalle genelinde kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı. 'Durumu yakından takip ediyoruz'Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maalesef son günlerde Kalamış’ta bazı sokak hayvanlarının zehirlenmesi vakaları yaşanmıştır. Bu durumu yakından takip ediyor ve gerekli tüm önlemleri alıyoruz." ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/kadikoyde-cok-sayida-kedi-ve-kopek-zehirlenerek-olduruldu-1087513325.html

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kadıköy, sokak köpeği, sokak kedisi, zehirlenme, polis, soruşturma