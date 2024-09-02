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Zehirlendikleri öne sürülen 25 sokak hayvanıyla ilgili polis çalışma başlatıldı
Zehirlendikleri öne sürülen 25 sokak hayvanıyla ilgili polis çalışma başlatıldı
Sputnik Türkiye
Kadıköy'de ölü bulunan ve zehirlendikleri öne sürülen 25 sokak hayvanıyla ilgili polis tarafından çalışma başlatıldı. 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T17:54+0300
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türkiye
kadıköy
sokak köpeği
sokak kedisi
zehirlenme
polis
soruşturma
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İstanbul Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi Rüştiye Sokak sakinleri, dün sabah çok sayıda sokak hayvanını sokakta cansız halde buldu. Toplamda 22 kedi ve 3 köpeğin, sokağa bırakılan zehirli sosis, tavuk gibi gıdalarla zehirlendiği öne sürülürken, bu durum sosyal medyada da büyük tepki çekti. Mahalle sakinlerinin durumu polis ve belediye ekiplerine haber vermesi üzerine polis ölü bulunan sokak hayvanlarıyla ilgili çalışma başlattı. Belediye ekipleri de mahalle genelinde kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı. 'Durumu yakından takip ediyoruz'Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maalesef son günlerde Kalamış’ta bazı sokak hayvanlarının zehirlenmesi vakaları yaşanmıştır. Bu durumu yakından takip ediyor ve gerekli tüm önlemleri alıyoruz." ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240901/kadikoyde-cok-sayida-kedi-ve-kopek-zehirlenerek-olduruldu-1087513325.html
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kadıköy, sokak köpeği, sokak kedisi, zehirlenme, polis, soruşturma
kadıköy, sokak köpeği, sokak kedisi, zehirlenme, polis, soruşturma

Zehirlendikleri öne sürülen 25 sokak hayvanıyla ilgili polis çalışma başlatıldı

17:54 02.09.2024
© İHAKadıköy'de çok sayıda kedi ve köpek zehirlenerek öldürüldü
Kadıköy'de çok sayıda kedi ve köpek zehirlenerek öldürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 02.09.2024
© İHA
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Kadıköy'de ölü bulunan ve zehirlendikleri öne sürülen 25 sokak hayvanıyla ilgili polis tarafından çalışma başlatıldı.
İstanbul Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi Rüştiye Sokak sakinleri, dün sabah çok sayıda sokak hayvanını sokakta cansız halde buldu. Toplamda 22 kedi ve 3 köpeğin, sokağa bırakılan zehirli sosis, tavuk gibi gıdalarla zehirlendiği öne sürülürken, bu durum sosyal medyada da büyük tepki çekti.
Mahalle sakinlerinin durumu polis ve belediye ekiplerine haber vermesi üzerine polis ölü bulunan sokak hayvanlarıyla ilgili çalışma başlattı. Belediye ekipleri de mahalle genelinde kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı.

'Durumu yakından takip ediyoruz'

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Maalesef son günlerde Kalamış’ta bazı sokak hayvanlarının zehirlenmesi vakaları yaşanmıştır. Bu durumu yakından takip ediyor ve gerekli tüm önlemleri alıyoruz." ifadesini kullandı.
Kadıköy'de çok sayıda kedi ve köpek zehirlenerek öldürüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2024
TÜRKİYE
Kadıköy'de çok sayıda kedi ve köpek zehirlenerek öldürüldü
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