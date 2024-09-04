https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/ak-parti-yeniden-refah-partisi-gerilimi-nasil-basladi--1087627232.html

AK Parti-Yeniden Refah Partisi gerilimi nasıl başladı?

AK Parti-Yeniden Refah Partisi gerilimi nasıl başladı?

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Bu durum AK Parti-YRP Gerilimi nasıl başladı... 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T18:12+0300

2024-09-04T18:12+0300

2024-09-04T18:14+0300

ak parti

recep tayyip erdoğan

rte

yeniden refah partisi

fatih erbakan

mehmet kasım gülpınar

şanlıurfa

istanbul

belediye

büyükşehir belediye başkanları çalıştayı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/03/1058262464_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_e6db369310a6aad865d8dade9f165806.jpg

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini açıklamasıyla birlikte AK Parti-YRP arasında gerilim baş gösterdi. Son gelişme akıllara hem 31 Mart yerel seçimlerinde YRP'nin AK Parti'den aldığı belediyeler hem de "siyasi şantaj" ve "zübük" tartışmaları geldi. Peki, gerilim nasıl bu kadar tırmandı? İşte, iki parti arasındaki krizin kilometre taşları. Genel seçimlerden yerele kırılan yakınlık Aslında 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Yeniden Refah Partisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek verdiğini açıklamıştı ancak milletvekili seçimlerine kendi listeleriyle girmişti. YRP böylece yüzde 3’e yakın oy alarak 5 milletvekili çıkarmıştı. Ancak süreç, 31 Mart 2024 seçimlerine giderek farklı bir yöne evrildi. Seçimler öncesi, iki partinin yaptığı görüşmelerde, YRP Sakarya, Kocaeli, Malatya şehirlerinin yanı sıra, İstanbul’un Sultanbeyli, Sultangazi, Arnavutköy ilçeleri ve Ankara Pursaklar ve Mamak'ı AK Parti'den istediğini resmen açıklamıştı. Fakat uzlaşı sağlanmayınca, YRP tüm seçim bölgelerinde kendi adaylarını çıkarmaya karar verdi. Fatih Erbakan başkanlığındaki parti, bu süreçte AK Parti kökenli belli sayıda ismi de safına çekti. Söz konusu tabloya Erdoğan'ın tepkisi "zübük" lafıyla akıllara kazınmıştı: Siyasette 'transfer' tartışmasıAslında transfer tartışmalarının son odağı Gülpınar olsa da; 31 Mart seçimlerine az bir süre kala, dönemin YRP İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, partisinden istifa etmiş, AK Parti'nin "Yeniden Büyük İstanbul" isimli mitinginde AK Parti’ye katılmıştı.Pamukçu’nun AK Parti’ye geçmesinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ konuya ilişkin şöyle konuşmuştu:Fatih Erbakan ise bu açıklamalara şu şekilde cevap vermişti;Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erbakan'ın açıklamaları üzerine sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne geçenler kimlerdi?Yeniden Refah'tan AKP'ye geçen belediye başkanları şöyle: Yeniden Refah Partisi’nde 5 ayda yaşanan istifalardan öne çıkan isimler hangileri?Yeniden Refah Partisi’nde 5 ayda yaşanan istifalardan öne çıkan isimler şöyle: Yerel seçimlerinden başarıyla çıkan YRP O dönem, Yeniden Refah Partisi seçim kampanyalarında özellikle “ahlaklı belediyecilik” ve “Milli Görüş” vurguları yapıyordu. Böylece Parti, elde ettiği yüzde 6.19’luk oy oranı ve kazandığı 65 belediyeyle önemli bir başarı yakalamış oldu.YRP'nin yükselişi kalıcı olur mu? Mayıs ayında Metropoll Araştırma'nın yaptığı bir anket, yerel seçimlerde yüzde 6'yı bulan oy oranına sahip YRP'nin seçimlerden iki ay sonra da bu oyu koruduğuna işaret ediyordu. Ancak yerel seçimleri yalnızca 5 ay geride bırakan Türkiye'de, henüz Yeniden Refah Partisi gibi ilk kez bir seçimde önemli gösteren partilerin başarısının kalıcı olup olmayacağına dair yeterli araştırma bulunmuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/yrp-genel-baskani-erbakandan-santaj-aciklamasi-partimizin-yukselisi-asla-durdurulamayacak-1086800649.html

şanlıurfa

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yeniden refah partisi istifa, yeniden refah istifa, ak parti'den yeniden refah partisine geçen isimler