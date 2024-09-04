https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/ak-parti-yeniden-refah-partisi-gerilimi-nasil-basladi--1087627232.html
AK Parti-Yeniden Refah Partisi gerilimi nasıl başladı?
AK Parti-Yeniden Refah Partisi gerilimi nasıl başladı?
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Bu durum AK Parti-YRP Gerilimi nasıl başladı... 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T18:12+0300
2024-09-04T18:12+0300
2024-09-04T18:14+0300
ak parti
recep tayyip erdoğan
rte
yeniden refah partisi
fatih erbakan
mehmet kasım gülpınar
şanlıurfa
istanbul
belediye
büyükşehir belediye başkanları çalıştayı
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini açıklamasıyla birlikte AK Parti-YRP arasında gerilim baş gösterdi. Son gelişme akıllara hem 31 Mart yerel seçimlerinde YRP'nin AK Parti'den aldığı belediyeler hem de "siyasi şantaj" ve "zübük" tartışmaları geldi. Peki, gerilim nasıl bu kadar tırmandı? İşte, iki parti arasındaki krizin kilometre taşları. Genel seçimlerden yerele kırılan yakınlık Aslında 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Yeniden Refah Partisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek verdiğini açıklamıştı ancak milletvekili seçimlerine kendi listeleriyle girmişti. YRP böylece yüzde 3’e yakın oy alarak 5 milletvekili çıkarmıştı. Ancak süreç, 31 Mart 2024 seçimlerine giderek farklı bir yöne evrildi. Seçimler öncesi, iki partinin yaptığı görüşmelerde, YRP Sakarya, Kocaeli, Malatya şehirlerinin yanı sıra, İstanbul’un Sultanbeyli, Sultangazi, Arnavutköy ilçeleri ve Ankara Pursaklar ve Mamak'ı AK Parti'den istediğini resmen açıklamıştı. Fakat uzlaşı sağlanmayınca, YRP tüm seçim bölgelerinde kendi adaylarını çıkarmaya karar verdi. Fatih Erbakan başkanlığındaki parti, bu süreçte AK Parti kökenli belli sayıda ismi de safına çekti. Söz konusu tabloya Erdoğan'ın tepkisi "zübük" lafıyla akıllara kazınmıştı: Siyasette 'transfer' tartışmasıAslında transfer tartışmalarının son odağı Gülpınar olsa da; 31 Mart seçimlerine az bir süre kala, dönemin YRP İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, partisinden istifa etmiş, AK Parti'nin "Yeniden Büyük İstanbul" isimli mitinginde AK Parti’ye katılmıştı.Pamukçu’nun AK Parti’ye geçmesinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ konuya ilişkin şöyle konuşmuştu:Fatih Erbakan ise bu açıklamalara şu şekilde cevap vermişti;Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erbakan'ın açıklamaları üzerine sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne geçenler kimlerdi?Yeniden Refah'tan AKP'ye geçen belediye başkanları şöyle: Yeniden Refah Partisi’nde 5 ayda yaşanan istifalardan öne çıkan isimler hangileri?Yeniden Refah Partisi’nde 5 ayda yaşanan istifalardan öne çıkan isimler şöyle: Yerel seçimlerinden başarıyla çıkan YRP O dönem, Yeniden Refah Partisi seçim kampanyalarında özellikle “ahlaklı belediyecilik” ve “Milli Görüş” vurguları yapıyordu. Böylece Parti, elde ettiği yüzde 6.19’luk oy oranı ve kazandığı 65 belediyeyle önemli bir başarı yakalamış oldu.YRP'nin yükselişi kalıcı olur mu? Mayıs ayında Metropoll Araştırma'nın yaptığı bir anket, yerel seçimlerde yüzde 6'yı bulan oy oranına sahip YRP'nin seçimlerden iki ay sonra da bu oyu koruduğuna işaret ediyordu. Ancak yerel seçimleri yalnızca 5 ay geride bırakan Türkiye'de, henüz Yeniden Refah Partisi gibi ilk kez bir seçimde önemli gösteren partilerin başarısının kalıcı olup olmayacağına dair yeterli araştırma bulunmuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/yrp-genel-baskani-erbakandan-santaj-aciklamasi-partimizin-yukselisi-asla-durdurulamayacak-1086800649.html
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yeniden refah partisi istifa, yeniden refah istifa, ak parti'den yeniden refah partisine geçen isimler
yeniden refah partisi istifa, yeniden refah istifa, ak parti'den yeniden refah partisine geçen isimler
AK Parti-Yeniden Refah Partisi gerilimi nasıl başladı?
18:12 04.09.2024 (güncellendi: 18:14 04.09.2024)
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Bu durum AK Parti-YRP Gerilimi nasıl başladı sorusunu akıllara getirdi. İki parti arası ilişkiler nasıl gerildi? YRP, AK Parti seçmenine erişebilir mi?
Şanlıurfa
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ı
n Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini
açıklamasıyla birlikte AK Parti-YRP
arasında gerilim baş gösterdi. Son gelişme akıllara hem 31 Mart yerel seçimlerinde
YRP'nin AK Parti'den aldığı belediyeler hem de "siyasi şantaj"
ve "zübük"
tartışmaları geldi. Peki, gerilim nasıl bu kadar tırmandı? İşte, iki parti arasındaki krizin kilometre taşları.
Genel seçimlerden yerele kırılan yakınlık
Aslında 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde
Yeniden Refah Partisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
’a destek verdiğini açıklamıştı ancak milletvekili seçimlerine kendi listeleriyle girmişti. YRP böylece yüzde 3’e yakın oy a
larak 5 milletvekili
çıkarmıştı. Ancak süreç, 31 Mart 2024 seçimlerine giderek farklı bir yöne evrildi. Seçimler öncesi, iki partinin yaptığı görüşmelerde, YRP Sakarya, Kocaeli, Malatya şehirlerinin yanı sıra, İstanbul’un Sultanbeyli, Sultangazi, Arnavutköy
ilçeleri ve Ankara Pursaklar
ve Mamak
'ı AK Parti'den istediğini resmen açıklamıştı. Fakat uzlaşı sağlanmayınca, YRP tüm seçim bölgelerinde kendi adaylarını çıkarmaya karar verdi. Fatih Erbakan
başkanlığındaki parti, bu süreçte AK Parti kökenli belli sayıda ismi de safına çekti.
Söz konusu tabloya Erdoğan'ın tepkisi "zübük" lafıyla akıllara kazınmıştı:
Partimizin eski belediye başkanlarını, eski milletvekillerini, eski teşkilat mensuplarını aday göstererek kendileri kazanmak değil, bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı. Ancak hem bize kaybettirmek için çalışıp hem çeşitli beyan ve imalarla bizim gölgemizde yürümeye kalkanlara da müsaade etmeyiz. Bunun adı siyasi şantajcılıktır. Türkiye, bugüne kadar ne çektiyse emek ve heyecanla hazırlanmış vizyonu, programı, projesi olmayan zübük siyasetçi tiplerinden çekmiştir.
Siyasette 'transfer' tartışması
Aslında transfer tartışmalarının son odağı Gülpınar olsa da; 31 Mart seçimlerine az bir süre kala, dönemin YRP İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, partisinden istifa etmiş, AK Parti'nin "Yeniden Büyük İstanbul" isimli mitinginde AK Parti’ye katılmıştı.Pamukçu’nun AK Parti’ye geçmesinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ konuya ilişkin şöyle konuşmuştu:
"AK Parti’ye hem milletvekili hem de belediye başkanı düzeyinde katılımlar olacak. Yarın katılımlar olacak, sonraki süreçte de bazı görüşmeler mutlaka olacaktır. Bu partimiz açısından ilk değil son da olmayacaktır. Belediye başkanlığında 15 veya daha fazla. İlçe ve belde belediye başkanları noktasında katılımlar var. Milletvekili olarak da iki katılım var."
Fatih Erbakan ise bu açıklamalara şu şekilde cevap vermişti;
"Yeniden Refah Partili belediye başkanlarımızın faaliyetlerini engelleyerek onları hizmet edemez hale getirmek, siyasi şantajla başkanlarımızı AK Parti’ye transfer etmeye çalışarak milletimizin 31 Mart’ta ortaya koyduğu iradeyi hiçe saymak, ne siyasi ne de ahlaki bakımdan uygun bir davranış değildir."
Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erbakan'ın açıklamaları üzerine sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:
"Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde birçok yerde müstakil bir siyaset izlememiş, AK Parti’ye kaybettirip CHP’ye kazandırmak amacıyla hareket etmiştir. Sadece bu amaçla, geçmişte AK Parti’de siyaset yapmış isimlere teklif götürme yoluna gitmesi siyasi ilkeler açısından yüzleşmeleri gereken bir durumdur.Siyasi ahlak ve şantajdan bahsedenlerin en başta kendilerinin bu kavramları dikkate almaları gerekir."
AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne geçenler kimlerdi?
Yeniden Refah'tan AKP'ye geçen belediye başkanları şöyle:
Adana Feke Belediye Başkanı Cömert Özen Elazığ Arıcak Bükardı Beldesi Belediye Başkanı Ali Açmaz Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar Erzurum Köprüköy Belediye Başkanı Nevzat Karasu Konya Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu Muş Bulanık Yoncalı Belde Belediye Başkanı Fehim Kaya Muş Yeşilova Belde Belediye Başkanı Ömer Faruk Yenilmez Ordu Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit Samsun Ayvacık Belediye Başkanı Refahattin Şencan
Yeniden Refah Partisi’nde 5 ayda yaşanan istifalardan öne çıkan isimler hangileri?
Yeniden Refah Partisi’nde 5 ayda yaşanan istifalardan öne çıkan isimler şöyle:
İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar Erzurum Aziziye ilçesi Belediye Başkanı Emrullah Akpunar Erzurum Köprüköy Belediye Başkanı Nevzat Karasu Elazığ Arıcak Bükardı Beldesi Belediye Başkanı Ali Açmaz Konya Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu Muş Bulanık Yoncalı Belde Belediye Başkanı Fehim Kaya Muş Yeşilova Belde Belediye Başkanı Ömer Faruk Yenilmez Ordu Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit Samsun Ayvacık Belediye Başkanı Refahattin Şencan Konya Yalıhöyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz
Yerel seçimlerinden başarıyla çıkan YRP
O dönem, Yeniden Refah Partisi seçim kampanyalarında özellikle “ahlaklı belediyecilik” ve “Milli Görüş” vurguları yapıyordu. Böylece Parti, elde ettiği yüzde 6.19’luk oy oranı ve kazandığı 65 belediyeyle önemli bir başarı yakalamış oldu.
YRP'nin yükselişi kalıcı olur mu?
Mayıs ayında Metropoll Araştırma'nın yaptığı bir anket, yerel seçimlerde yüzde 6'yı bulan oy oranına sahip YRP'nin seçimlerden iki ay sonra da bu oyu koruduğuna işaret ediyordu. Ancak yerel seçimleri yalnızca 5 ay geride bırakan Türkiye'de, henüz Yeniden Refah Partisi gibi ilk kez bir seçimde önemli gösteren partilerin başarısının kalıcı olup olmayacağına dair yeterli araştırma bulunmuyor.