AK Parti-Yeniden Refah Partisi gerilimi nasıl başladı?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye ekmek tüketiminde tek başına koşan bir atlet!'
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
TÜİK enflasyon verilerini açıkladı: ‘Bu veriler sadece yoksullaşma hızımızda düşüş olduğunu anlatıyor’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Cemaat yurduna gönderilen afetzede çocukların akıbeti ne oldu?
11:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
19 ay geçti, eğitimde sorunlar aynı
12:05
84 dk
HABER MASASI
Haber Masasında bu hafta dosya konumuz yeni eğitim öğretim yılı...
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
CHP’li Yılmaz Ateş: Parti tüzükleri genel başkanların elinde oyuncak oldu
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'Türkiye, BRICS çatısındaki Yeni Kalkınma Bankası'na üyelik başvurusu yaparsa şaşırmam'
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
7 dk
SESLİ HABER
Bakan Tekin'den 20 bin öğretmen ataması açıklaması
17:41
1 dk
ÖZEL HABER
Çuval eylemi Türkiye’ye neleri hatırlattı?
17:53
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Osimhen’in Galatasaray’a gelişi rekor kırdı
18:16
1 dk
SESLİ HABER
5 milyon lira ve üzeri ödenmemiş vergi ve cezalar kamuya açıklanacak
18:30
1 dk
ÖZEL HABER
Motokros heyecanı dorukta: Türkiye’ye daha önce kimler geldi?
18:42
3 dk
SESLİ HABER
Harkov Bölgesi Rus Yönetimi Başkanı Gançev: Ukrayna, esir takaslarını engelliyor
18:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Konya'da ortaya çıkan iskeletler hakkında araştırma başlatıldı
19:16
1 dk
SESLİ HABER
MİT, MOSSAD’ın saha elemanını yakaladı
19:24
2 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi'den ABD'ye Ukrayna uyarısı
19:33
1 dk
ÖZEL HABER
Ölümle tehdit edilen gazeteci Murat Ağırel Radyo Sputnik’e konuştu
19:40
3 dk
SESLİ HABER
Sağlık Bakanlığı’ndan Halk Sağlığı Haftası’nda aşı çağrısı
19:50
2 dk
SESLİ HABER
Konya'da ortaya çıkan iskeletler hakkında araştırma başlatıldı
19:54
1 dk
SESLİ HABER
Pasifik ülkesinden Telegram’a soruşturma
20:15
1 dk
SESLİ HABER
Hamas’tan altı İsrail askerinin infazına yönelik açıklama geldi
20:28
1 dk
ÖZEL HABER
Ölümle tehdit edilen gazeteci Murat Ağırel Radyo Sputnik’e konuştu
20:39
3 dk
ÖZEL HABER
Ölümle tehdit edilen gazeteci Murat Ağırel Radyo Sputnik’e konuştu
06:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Dünyanın en özgür ülkesi Finlandiya, en zayıf ülkesi ise Suriye
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Ankara Tabip Odası’ndan okullarda çocuklara ücretsiz yemek çağrısı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
ÖZEL HABER
Çuval eylemi Türkiye’ye neleri hatırlattı?
11:24
4 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ÖZEL HABER
Motokros heyecanı dorukta: Türkiye’ye daha önce kimler geldi?
11:44
3 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
e-Ticarette tüketici nelere dikkat etmeli?
12:05
83 dk
HABER MASASI
2020 yılından bu yana adı YKS olan üniversite giriş sınavının isimleri geçmişten bugüne kadar nasıl değişti bir bakalım.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye'nin 2023 yılı telekom sektörü gerçekleşmeleri
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:01
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Beyaz yakalıların iş hayatındaki zorluklar
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘AFD ile Hristiyan Demokratların birlikte davranabileceği yeni bir büyük koalisyon pişiriliyor’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı esir askerden Kursk itirafı: Nükleer santral patlatılacaktı
18:18
1 dk
SESLİ HABER
Trump açıkladı: Barış için planım var
18:29
1 dk
SESLİ HABER
Hamas’tan ABD arabulucuğu açıklaması: Yeni bir girişime gerek yok
18:41
2 dk
SESLİ HABER
CHP İlçe Başkanı’nın aracı kurşunlandı
18:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Rusya'nın dış ticaretinde Asya'nın payı arttı
19:09
1 dk
SESLİ HABER
SGK’dan vatandaşa uyarı
19:16
1 dk
SESLİ HABER
Van’da daha önce keşfedilmemiş göl bulundu
19:25
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye’den kaçırılıp ABD’de sergilenen 2 bin 500 yıllık altın kolye yuvasına dönüyor
19:45
1 dk
SESLİ HABER
Ocak 2025’te emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
20:06
1 dk
SESLİ HABER
Sınır kapılarında rekor kırıldı
20:14
2 dk
SESLİ HABER
Çin: Daha fazla ortağın BRICS üyeliğini görmek isteriz
20:23
2 dk
SESLİ HABER
ABD askerinin başına çuval geçiren 10 TGB üyesi tutuklandı
20:35
1 dk
SESLİ HABER
Fransa'da Macron'un azledilmesi için imza toplandı
20:45
2 dk
SESLİ HABER
Deniz bilimciler 3 bin metrelik su altı dağı keşfetti
21:03
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin başvurusu doğrulandı: BRICS’in tarihçesi
21:15
3 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/ak-parti-yeniden-refah-partisi-gerilimi-nasil-basladi--1087627232.html
AK Parti-Yeniden Refah Partisi gerilimi nasıl başladı?
AK Parti-Yeniden Refah Partisi gerilimi nasıl başladı?
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Bu durum AK Parti-YRP Gerilimi nasıl başladı... 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T18:12+0300
2024-09-04T18:14+0300
ak parti
recep tayyip erdoğan
rte
yeniden refah partisi
fatih erbakan
mehmet kasım gülpınar
şanlıurfa
istanbul
belediye
büyükşehir belediye başkanları çalıştayı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/03/1058262464_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_e6db369310a6aad865d8dade9f165806.jpg
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini açıklamasıyla birlikte AK Parti-YRP arasında gerilim baş gösterdi. Son gelişme akıllara hem 31 Mart yerel seçimlerinde YRP'nin AK Parti'den aldığı belediyeler hem de "siyasi şantaj" ve "zübük" tartışmaları geldi. Peki, gerilim nasıl bu kadar tırmandı? İşte, iki parti arasındaki krizin kilometre taşları. Genel seçimlerden yerele kırılan yakınlık Aslında 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Yeniden Refah Partisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek verdiğini açıklamıştı ancak milletvekili seçimlerine kendi listeleriyle girmişti. YRP böylece yüzde 3’e yakın oy alarak 5 milletvekili çıkarmıştı. Ancak süreç, 31 Mart 2024 seçimlerine giderek farklı bir yöne evrildi. Seçimler öncesi, iki partinin yaptığı görüşmelerde, YRP Sakarya, Kocaeli, Malatya şehirlerinin yanı sıra, İstanbul’un Sultanbeyli, Sultangazi, Arnavutköy ilçeleri ve Ankara Pursaklar ve Mamak'ı AK Parti'den istediğini resmen açıklamıştı. Fakat uzlaşı sağlanmayınca, YRP tüm seçim bölgelerinde kendi adaylarını çıkarmaya karar verdi. Fatih Erbakan başkanlığındaki parti, bu süreçte AK Parti kökenli belli sayıda ismi de safına çekti. Söz konusu tabloya Erdoğan'ın tepkisi "zübük" lafıyla akıllara kazınmıştı: Siyasette 'transfer' tartışmasıAslında transfer tartışmalarının son odağı Gülpınar olsa da; 31 Mart seçimlerine az bir süre kala, dönemin YRP İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, partisinden istifa etmiş, AK Parti'nin "Yeniden Büyük İstanbul" isimli mitinginde AK Parti’ye katılmıştı.Pamukçu’nun AK Parti’ye geçmesinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ konuya ilişkin şöyle konuşmuştu:Fatih Erbakan ise bu açıklamalara şu şekilde cevap vermişti;Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erbakan'ın açıklamaları üzerine sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne geçenler kimlerdi?Yeniden Refah'tan AKP'ye geçen belediye başkanları şöyle: Yeniden Refah Partisi’nde 5 ayda yaşanan istifalardan öne çıkan isimler hangileri?Yeniden Refah Partisi’nde 5 ayda yaşanan istifalardan öne çıkan isimler şöyle: Yerel seçimlerinden başarıyla çıkan YRP O dönem, Yeniden Refah Partisi seçim kampanyalarında özellikle “ahlaklı belediyecilik” ve “Milli Görüş” vurguları yapıyordu. Böylece Parti, elde ettiği yüzde 6.19’luk oy oranı ve kazandığı 65 belediyeyle önemli bir başarı yakalamış oldu.YRP'nin yükselişi kalıcı olur mu? Mayıs ayında Metropoll Araştırma'nın yaptığı bir anket, yerel seçimlerde yüzde 6'yı bulan oy oranına sahip YRP'nin seçimlerden iki ay sonra da bu oyu koruduğuna işaret ediyordu. Ancak yerel seçimleri yalnızca 5 ay geride bırakan Türkiye'de, henüz Yeniden Refah Partisi gibi ilk kez bir seçimde önemli gösteren partilerin başarısının kalıcı olup olmayacağına dair yeterli araştırma bulunmuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240813/yrp-genel-baskani-erbakandan-santaj-aciklamasi-partimizin-yukselisi-asla-durdurulamayacak-1086800649.html
şanlıurfa
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/07/03/1058262464_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_ebe5d6753d7407b920dd1500fcd2a96e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yeniden refah partisi istifa, yeniden refah istifa, ak parti'den yeniden refah partisine geçen isimler
yeniden refah partisi istifa, yeniden refah istifa, ak parti'den yeniden refah partisine geçen isimler

AK Parti-Yeniden Refah Partisi gerilimi nasıl başladı?

18:12 04.09.2024 (güncellendi: 18:14 04.09.2024)
© AA AK Parti, miting
 AK Parti, miting - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2024
© AA
Abone ol
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı. Bu durum AK Parti-YRP Gerilimi nasıl başladı sorusunu akıllara getirdi. İki parti arası ilişkiler nasıl gerildi? YRP, AK Parti seçmenine erişebilir mi?
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiğini açıklamasıyla birlikte AK Parti-YRP arasında gerilim baş gösterdi. Son gelişme akıllara hem 31 Mart yerel seçimlerinde YRP'nin AK Parti'den aldığı belediyeler hem de "siyasi şantaj" ve "zübük" tartışmaları geldi. Peki, gerilim nasıl bu kadar tırmandı? İşte, iki parti arasındaki krizin kilometre taşları.

Genel seçimlerden yerele kırılan yakınlık

Aslında 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Yeniden Refah Partisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek verdiğini açıklamıştı ancak milletvekili seçimlerine kendi listeleriyle girmişti. YRP böylece yüzde 3’e yakın oy alarak 5 milletvekili çıkarmıştı. Ancak süreç, 31 Mart 2024 seçimlerine giderek farklı bir yöne evrildi. Seçimler öncesi, iki partinin yaptığı görüşmelerde, YRP Sakarya, Kocaeli, Malatya şehirlerinin yanı sıra, İstanbul’un Sultanbeyli, Sultangazi, Arnavutköy ilçeleri ve Ankara Pursaklar ve Mamak'ı AK Parti'den istediğini resmen açıklamıştı. Fakat uzlaşı sağlanmayınca, YRP tüm seçim bölgelerinde kendi adaylarını çıkarmaya karar verdi. Fatih Erbakan başkanlığındaki parti, bu süreçte AK Parti kökenli belli sayıda ismi de safına çekti.
Söz konusu tabloya Erdoğan'ın tepkisi "zübük" lafıyla akıllara kazınmıştı:

Partimizin eski belediye başkanlarını, eski milletvekillerini, eski teşkilat mensuplarını aday göstererek kendileri kazanmak değil, bize kaybettirmek için çalışan partiler ortaya çıktı. Ancak hem bize kaybettirmek için çalışıp hem çeşitli beyan ve imalarla bizim gölgemizde yürümeye kalkanlara da müsaade etmeyiz. Bunun adı siyasi şantajcılıktır. Türkiye, bugüne kadar ne çektiyse emek ve heyecanla hazırlanmış vizyonu, programı, projesi olmayan zübük siyasetçi tiplerinden çekmiştir.

Siyasette 'transfer' tartışması

Aslında transfer tartışmalarının son odağı Gülpınar olsa da; 31 Mart seçimlerine az bir süre kala, dönemin YRP İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, partisinden istifa etmiş, AK Parti'nin "Yeniden Büyük İstanbul" isimli mitinginde AK Parti’ye katılmıştı.Pamukçu’nun AK Parti’ye geçmesinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ konuya ilişkin şöyle konuşmuştu:

"AK Parti’ye hem milletvekili hem de belediye başkanı düzeyinde katılımlar olacak. Yarın katılımlar olacak, sonraki süreçte de bazı görüşmeler mutlaka olacaktır. Bu partimiz açısından ilk değil son da olmayacaktır. Belediye başkanlığında 15 veya daha fazla. İlçe ve belde belediye başkanları noktasında katılımlar var. Milletvekili olarak da iki katılım var."

Fatih Erbakan ise bu açıklamalara şu şekilde cevap vermişti;

"Yeniden Refah Partili belediye başkanlarımızın faaliyetlerini engelleyerek onları hizmet edemez hale getirmek, siyasi şantajla başkanlarımızı AK Parti’ye transfer etmeye çalışarak milletimizin 31 Mart’ta ortaya koyduğu iradeyi hiçe saymak, ne siyasi ne de ahlaki bakımdan uygun bir davranış değildir."

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erbakan'ın açıklamaları üzerine sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

"Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde birçok yerde müstakil bir siyaset izlememiş, AK Parti’ye kaybettirip CHP’ye kazandırmak amacıyla hareket etmiştir. Sadece bu amaçla, geçmişte AK Parti’de siyaset yapmış isimlere teklif götürme yoluna gitmesi siyasi ilkeler açısından yüzleşmeleri gereken bir durumdur.Siyasi ahlak ve şantajdan bahsedenlerin en başta kendilerinin bu kavramları dikkate almaları gerekir."

AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne geçenler kimlerdi?

Yeniden Refah'tan AKP'ye geçen belediye başkanları şöyle:
Adana Feke Belediye Başkanı Cömert Özen
Elazığ Arıcak Bükardı Beldesi Belediye Başkanı Ali Açmaz
Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar
Erzurum Köprüköy Belediye Başkanı Nevzat Karasu
Konya Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu
Muş Bulanık Yoncalı Belde Belediye Başkanı Fehim Kaya
Muş Yeşilova Belde Belediye Başkanı Ömer Faruk Yenilmez
Ordu Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit
Samsun Ayvacık Belediye Başkanı Refahattin Şencan

Yeniden Refah Partisi’nde 5 ayda yaşanan istifalardan öne çıkan isimler hangileri?

Yeniden Refah Partisi’nde 5 ayda yaşanan istifalardan öne çıkan isimler şöyle:
İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar
Erzurum Aziziye ilçesi Belediye Başkanı Emrullah Akpunar
Erzurum Köprüköy Belediye Başkanı Nevzat Karasu
Elazığ Arıcak Bükardı Beldesi Belediye Başkanı Ali Açmaz
Konya Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu
Muş Bulanık Yoncalı Belde Belediye Başkanı Fehim Kaya
Muş Yeşilova Belde Belediye Başkanı Ömer Faruk Yenilmez
Ordu Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit
Samsun Ayvacık Belediye Başkanı Refahattin Şencan
Konya Yalıhöyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz

Yerel seçimlerinden başarıyla çıkan YRP

O dönem, Yeniden Refah Partisi seçim kampanyalarında özellikle “ahlaklı belediyecilik” ve “Milli Görüş” vurguları yapıyordu. Böylece Parti, elde ettiği yüzde 6.19’luk oy oranı ve kazandığı 65 belediyeyle önemli bir başarı yakalamış oldu.

YRP'nin yükselişi kalıcı olur mu?

Mayıs ayında Metropoll Araştırma'nın yaptığı bir anket, yerel seçimlerde yüzde 6'yı bulan oy oranına sahip YRP'nin seçimlerden iki ay sonra da bu oyu koruduğuna işaret ediyordu. Ancak yerel seçimleri yalnızca 5 ay geride bırakan Türkiye'de, henüz Yeniden Refah Partisi gibi ilk kez bir seçimde önemli gösteren partilerin başarısının kalıcı olup olmayacağına dair yeterli araştırma bulunmuyor.
Fatih Erbakan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.08.2024
POLİTİKA
YRP Genel Başkanı Erbakan'dan 'şantaj' açıklaması: 'Partimizin yükselişi asla durdurulamayacak'
13 Ağustos, 18:10
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала