https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/sanliurfa-belediye-baskani-kasim-gulpinar-yeniden-refah-partisinden-neden-istifa-ettigini-acikladi-1087643253.html
Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partisi'nden neden istifa ettiğini açıkladı
Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partisi'nden neden istifa ettiğini açıkladı
Sputnik Türkiye
Şanlıurfa Belediye Başkanı istifa sebebini "AK Parti'den ayrılma sebeplerim burada da cereyan etti" dedi. Seçim öncesindeki süreci değerlendiren Gülpınar... 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T16:23+0300
2024-09-04T16:23+0300
2024-09-04T16:35+0300
politika
şanlıurfa
yeniden refah partisi
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Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etmişti.Habertürk yayınına katılan Gülpınar şu açıklamaları yaptı: Gülpınar YRP'den neden istifa etti?Kasım Gülpınar kimdir?Mehmet Kasım Gülpınar, 1969'da Şanlıurfa/Siverek’te doğdu.Lise eğitimini Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde, lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamladı. Üniversiteyi bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) Öğretmenlik yaptı. Öğretmenlik deneyiminin ardından Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Merkezin’de mütercim olarak görev yaptı.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Devlet Bakanlığında Siyasi Danışmanlık ve Özel Kalem Müdürlüğü görevlerinde bulundu.24, 25, 26 ve 27. dönemlerde AK Parti'de Şanlıurfa Milletvekili olarak görev yaptı.Milletvekilliği sürecinde Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Üyeliği, Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Türk Grubu Üyeliği, Türkiye-Fransa Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı, AB Uyum Komisyonu Üyeliği, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) üyeliği, Dışişleri Komisyonu Üyeliği ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) üyeliği görevlerinde bulundu.26. ve 27. dönem milletvekilliği süresince AB Uyum Komisyonu Başkanı olarak görev yapan Mehmet Kasım Gülpınar’a Fransa ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yaptığı katkılardan dolayı Fransa Hükümeti'nin en üst düzey devlet nişanı olan “Legion D’Honneur” taltif edilmiştir.31 Mart 2024'te gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçiminde Yeniden Refah Partisi'nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.İleri düzeyde Fransızca, İngilizce, Arapça, Farsça bilen Gülpınar, ayrıca Almanca da konuşabilmektedir.Evli ve 3 çocuk babasıdır.
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Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partisi'nden neden istifa ettiğini açıkladı
16:23 04.09.2024 (güncellendi: 16:35 04.09.2024)
Ayrıntılar geliyor
Şanlıurfa Belediye Başkanı istifa sebebini "AK Parti'den ayrılma sebeplerim burada da cereyan etti" dedi. Seçim öncesindeki süreci değerlendiren Gülpınar, "Seçim dönemi bütün partiler bana teklifte bulundu adayımız ol diye, CHP'den de geldi." dedi.
Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etmişti.
Habertürk yayınına katılan Gülpınar şu açıklamaları yaptı:
Benim fikrim alınmadan, habercilik açısından içinden çıkılmaz halde. Yeni bir süreç değil bu. AK Parti'den belirli sebepler yüzünden istifa ettim. 12 yıllık milletvekilliğimiz süreci sonunda istifa etmek zorunda kaldım.
Halkın nabzını iyi tutuyorum. yıllardır bu işi yapıyorum. Görevini yapması gerekenler görevini yapmadığı için oradan ayrılmak zorunda kaldım.
Erdoğan'ı her zaman ayrı tutuyorum.
Halk ne derse o olur, makam benim için önemli değil. Belediye başkanlığı dertsiz başa dert almak gibi. Seçim dönemi bütün partiler bana teklifte bulundu adayımız ol diye, CHP'den de geldi.
Gülpınar YRP'den neden istifa etti?
AK Parti'den ayrılma sebeplerim burada da cereyan etti
'Kerameti kendinde aramasın' diyorlar. Ortada bir şey var, tamam keramet sizde de olsun, peki niye Şanlıurfa'da ortaya çıktı Yeni Refah'ın?
Bardağı taşıran son damlayı açıklıyorum. Kongre kararı aldıklarını bana bildiriyorlar. Ben büyükşehir belediye başkanı olarak kongreye gidiyoruz diye öğreniyorum.
Mehmet Kasım Gülpınar, 1969'da Şanlıurfa/Siverek’te doğdu.
Lise eğitimini Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde, lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamladı. Üniversiteyi bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) Öğretmenlik yaptı. Öğretmenlik deneyiminin ardından Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Merkezin’de mütercim olarak görev yaptı.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Devlet Bakanlığında Siyasi Danışmanlık ve Özel Kalem Müdürlüğü görevlerinde bulundu.
24, 25, 26 ve 27. dönemlerde AK Parti'de Şanlıurfa Milletvekili olarak görev yaptı.
Milletvekilliği sürecinde Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Üyeliği, Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Türk Grubu Üyeliği, Türkiye-Fransa Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı, AB Uyum Komisyonu Üyeliği, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) üyeliği, Dışişleri Komisyonu Üyeliği ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) üyeliği görevlerinde bulundu.
26. ve 27. dönem milletvekilliği süresince AB Uyum Komisyonu Başkanı olarak görev yapan Mehmet Kasım Gülpınar’a Fransa ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yaptığı katkılardan dolayı Fransa Hükümeti'nin en üst düzey devlet nişanı olan “Legion D’Honneur” taltif edilmiştir.
31 Mart 2024'te gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçiminde Yeniden Refah Partisi'nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.
İleri düzeyde Fransızca, İngilizce, Arapça, Farsça bilen Gülpınar, ayrıca Almanca da konuşabilmektedir.
Evli ve 3 çocuk babasıdır.