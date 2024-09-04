https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/sanliurfa-belediye-baskani-kasim-gulpinar-yeniden-refah-partisinden-neden-istifa-ettigini-acikladi-1087643253.html

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partisi'nden neden istifa ettiğini açıkladı

Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar Yeniden Refah Partisi'nden neden istifa ettiğini açıkladı

Sputnik Türkiye

Şanlıurfa Belediye Başkanı istifa sebebini "AK Parti'den ayrılma sebeplerim burada da cereyan etti" dedi. Seçim öncesindeki süreci değerlendiren Gülpınar... 04.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-04T16:23+0300

2024-09-04T16:23+0300

2024-09-04T16:35+0300

politika

şanlıurfa

yeniden refah partisi

ak parti

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Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etmişti.Habertürk yayınına katılan Gülpınar şu açıklamaları yaptı: Gülpınar YRP'den neden istifa etti?Kasım Gülpınar kimdir?Mehmet Kasım Gülpınar, 1969'da Şanlıurfa/Siverek’te doğdu.Lise eğitimini Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde, lisans eğitimini ise Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamladı. Üniversiteyi bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) Öğretmenlik yaptı. Öğretmenlik deneyiminin ardından Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Merkezin’de mütercim olarak görev yaptı.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Devlet Bakanlığında Siyasi Danışmanlık ve Özel Kalem Müdürlüğü görevlerinde bulundu.24, 25, 26 ve 27. dönemlerde AK Parti'de Şanlıurfa Milletvekili olarak görev yaptı.Milletvekilliği sürecinde Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Üyeliği, Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Türk Grubu Üyeliği, Türkiye-Fransa Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanlığı, AB Uyum Komisyonu Üyeliği, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) üyeliği, Dışişleri Komisyonu Üyeliği ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) üyeliği görevlerinde bulundu.26. ve 27. dönem milletvekilliği süresince AB Uyum Komisyonu Başkanı olarak görev yapan Mehmet Kasım Gülpınar’a Fransa ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yaptığı katkılardan dolayı Fransa Hükümeti'nin en üst düzey devlet nişanı olan “Legion D’Honneur” taltif edilmiştir.31 Mart 2024'te gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçiminde Yeniden Refah Partisi'nden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.İleri düzeyde Fransızca, İngilizce, Arapça, Farsça bilen Gülpınar, ayrıca Almanca da konuşabilmektedir.Evli ve 3 çocuk babasıdır.

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