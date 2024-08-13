YRP Genel Başkanı Erbakan'dan 'şantaj' açıklaması: 'Partimizin yükselişi asla durdurulamayacak'

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde Milletimizin hür iradesiyle Yeniden Refah Partimiz'den seçilen Belediye Başkanları ve Belediye Meclis Üyeleri, Ak Parti iktidarının siyasi şantaj yöntemleriyle karşı karşıya kalmaktadırlar.

İktidar gücünü elinde bulunduranlar Yeniden Refah Partimiz'den seçilen Belediye başkanlarımıza, kamu gücünü kullanarak hizmet yaptırmayacaklarını göstererek; hizmetlerin yapılması için gerekli imkanları, belediye başkanlarımızın partimizden istifa ederek, kendi saflarına geçmesi karşılığında vereceklerini ima ve ifade etmektedirler.

Yeniden Refah Partili belediye başkanlarımızın faaliyetlerini engelleyerek onları hizmet edemez hale getirmek, siyasi şantajla başkanlarımızı Ak Parti'ye transfer etmeye çalışarak milletimizin 31 Mart'ta ortaya koyduğu iradeyi hiçe saymak, ne siyasi ne de ahlaki bakımdan uygun bir davranış değildir.

Bu noktada milletin tercihini, iradesini yok sayarak, şahsi ikbal, menfaat ve konforları uğruna saf değiştirenleri de milletimiz elbette ki affetmeyecektir.