https://anlatilaninotesi.com.tr/20240904/ahu-tugbanin-cenazesi-hakkinda-yeni-aciklama-1087619397.html
Ahu Tuğba’nın cenazesi hakkında yeni açıklama
Ahu Tuğba’nın cenazesi hakkında yeni açıklama
Sputnik Türkiye
ABD'de yaşayan 69 yaşındaki Ahu Tuğba'nın cenazesi Türkiye'ye getirilecek ancak cenaze tarihinin henüz belli olmadığı açıklandı. 04.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-04T09:53+0300
2024-09-04T09:53+0300
2024-09-04T09:53+0300
yaşam
ahu tuğba
oyuncu
koah
miami
abd
ölüm
türk sineması
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ABD'de yaşayan 69 yaşındaki Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçısı Ahu Tuğba, Miami'deki evinde hayata gözlerini yumdu. Ahu Tuğba'nın hastalığı neydi?Ahu Tuğba, bir süredir ileri seviye astımla mücadele ediyordu.Oyuncu, geçtiğimiz nisan ayında da trafik kazası geçirmiş, 8 saatlik operasyonun ardından 3 hafta yoğun bakımda tedavi görmüştü.Ahu Tuğba'nın cenazesi ne zaman defnedilecek?Sanatçının cenazesi Türkiye’de toprağa verilecek.Konuyla ilgili İstanbul Sinema Geliştirme ve Tanıtma Derneği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Vasiyetini açıklamamıştıAhu Tuğba, 2013'te yakalandığı akciğer rahatsızlığının tedavisi sürecinde vasiyetini hazırlattığını ve organlarını bağışladığını söylemişti. Vasiyetinin içeriğini açıklamayan Tuğba, şu ifadeleri kullanmıştı:
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ahu tuğba kaç yaşında son hali?, ahu tuğba neden öldü?, ahu tuğba şimdi nerede?, ahu tuğbay neden öldü?, ahu tuğba cenazesi, ahu tuğbanın cenazesi ne zaman
Ahu Tuğba’nın cenazesi hakkında yeni açıklama
ABD'de yaşayan 69 yaşındaki Ahu Tuğba'nın cenazesi Türkiye'ye getirilecek ancak cenaze tarihinin henüz belli olmadığı açıklandı.
ABD'de
yaşayan 69 yaşındaki Yeşilçam'ın
unutulmaz sanatçısı Ahu Tuğba
, Miami'deki evinde hayata gözlerini yumdu.
Ahu Tuğba'nın hastalığı neydi?
Ahu Tuğba, bir süredir ileri seviye astımla mücadele ediyordu.
Oyuncu, geçtiğimiz nisan ayında da trafik kazası geçirmiş, 8 saatlik operasyonun ardından 3 hafta yoğun bakımda tedavi görmüştü.
Ahu Tuğba'nın cenazesi ne zaman defnedilecek?
Sanatçının cenazesi Türkiye’de toprağa verilecek.
Konuyla ilgili İstanbul Sinema Geliştirme ve Tanıtma Derneği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Türk Sineması, Yeşilçam'ın değerli yıldızlarından Ahu Tuğba'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktadır. Sanat dünyamıza kattığı eşsiz değerler ve sinemamızda bıraktığı silinmez izlerle, Ahu Tuğba daima hatırlanacaktır. Bu büyük kayıp karşısında derin bir keder içerisindeyiz. Amerika’daki uçuş prosedürlerinden kaynaklı, cenaze töreni tarihi henüz belirlenmemiş olup, bu konuda duyuru daha sonra yapılacaktır. Bilgimiz dışında yapılan yanlış tarih bilgilendirme ve duyurulara itibar edilmemesi rica olunur. Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyor, bu zor günlerinde yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz. SİNEGED olarak, Türk sinemasına adını altın harflerle yazdıran Ahu Tuğba'nın hatırasını daima yaşatacağımızı vurgulamak isteriz."
Ahu Tuğba, 2013'te yakalandığı akciğer rahatsızlığının tedavisi sürecinde vasiyetini hazırlattığını ve organlarını bağışladığını söylemişti. Vasiyetinin içeriğini açıklamayan Tuğba, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Akciğerim alınacaktı. Ameliyata girecektim. Kızıma ameliyat olacağımı söylemedim, 'Bodrum’da evde uyuyorum' dedim. Anestezi yasak olduğu için vasiyetnamemi yazdım. Ameliyata gideceğim gün direkt noteri çağırdım yanıma. Vasiyetimi yazdırdım çünkü anestezi yasak dediler bana. Organlarımı da bağışladım. Ameliyattan sonra yaşayacağım mı, öleceğim mi bilmiyordum. En büyük korkum kızımı bir daha görememekti. Ölümden korktuğum yoktu benim. Ben sevk edilirken kızım Bodrum’a geldi. Beni Bodrum’da zannediyordu. 'Bir oteldeyim' dedim. Ben İzmir’den İstanbul’a giderken yolumu İzmir’den Bodrum’a çevirdim. Hayatımda ilk kez kızıma yalan söyledim. Onun bunları hissedip gelmesi bir mucizeydi yani. Yaşıyor olmam ameliyat olmamı engelleyen kızımdı. Doktorum tarafından ameliyata gerek olmadığı söylendi."