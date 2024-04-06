https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/unlu-oyuncu-nuri-alco-hastaneye-kaldirildi-1082536521.html

Ünlü oyuncu Nuri Alço hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu Nuri Alço hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Sinema oyuncusu Nuri Alço'nun, Eskişehir'de rahatsızlanarak hastanede tedaviye alındığı bildirildi. 06.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-06T22:02+0300

2024-04-06T22:02+0300

2024-04-06T22:02+0300

türkiye

nuri alço

eskişehir

hastane

tedavi

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Sinema oyuncusu Nuri Alço'nun, Eskişehir'de rahatsızlanarak hastanede tedaviye alındığı açıklandı.Hastanede tedavisine devam edilen 73 yaşındaki oyuncu Alço'nun sağlık durumuyla ilgili hastanenin Başhekimi Dr. Volkan Ertuğrul açıklama yaptı.Alço'nun öğleden sonra hastanede muayene edildiğini belirten Ertuğrul, "Sanatçı Nuri Alço, hastanemize bulantı ve halsizlik şikayetleriyle başvurmuş olup gerekli muayeneleri ve ön tetkikleri yapılmıştır. Hastamız antikoagülan (kan sulandırıcı) aldığından ileri tetkik ve tedavi amaçlı yoğun bakım servisine yatırılmıştır. Kendisinin genel durumu iyi, bilinci açıktır" ifadelerini kullandı.

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nuri alço, eskişehir, hastane, tedavi