https://anlatilaninotesi.com.tr/20240406/unlu-oyuncu-nuri-alco-hastaneye-kaldirildi-1082536521.html
Ünlü oyuncu Nuri Alço hastaneye kaldırıldı
Ünlü oyuncu Nuri Alço hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Sinema oyuncusu Nuri Alço'nun, Eskişehir'de rahatsızlanarak hastanede tedaviye alındığı bildirildi. 06.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-06T22:02+0300
2024-04-06T22:02+0300
2024-04-06T22:02+0300
türkiye
nuri alço
eskişehir
hastane
tedavi
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Sinema oyuncusu Nuri Alço'nun, Eskişehir'de rahatsızlanarak hastanede tedaviye alındığı açıklandı.Hastanede tedavisine devam edilen 73 yaşındaki oyuncu Alço'nun sağlık durumuyla ilgili hastanenin Başhekimi Dr. Volkan Ertuğrul açıklama yaptı.Alço'nun öğleden sonra hastanede muayene edildiğini belirten Ertuğrul, "Sanatçı Nuri Alço, hastanemize bulantı ve halsizlik şikayetleriyle başvurmuş olup gerekli muayeneleri ve ön tetkikleri yapılmıştır. Hastamız antikoagülan (kan sulandırıcı) aldığından ileri tetkik ve tedavi amaçlı yoğun bakım servisine yatırılmıştır. Kendisinin genel durumu iyi, bilinci açıktır" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230620/nuri-alco-halicte-intihar-girisiminde-bulunan-genci-engelledi-1072654961.html
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nuri alço, eskişehir, hastane, tedavi
nuri alço, eskişehir, hastane, tedavi
Ünlü oyuncu Nuri Alço hastaneye kaldırıldı
Sinema oyuncusu Nuri Alço'nun, Eskişehir'de rahatsızlanarak hastanede tedaviye alındığı bildirildi.
Sinema oyuncusu Nuri Alço'nun, Eskişehir'de rahatsızlanarak hastanede tedaviye alındığı açıklandı.
Hastanede tedavisine devam edilen 73 yaşındaki oyuncu Alço'nun sağlık durumuyla ilgili hastanenin Başhekimi Dr. Volkan Ertuğrul açıklama yaptı.
Alço'nun öğleden sonra hastanede muayene edildiğini belirten Ertuğrul, "Sanatçı Nuri Alço, hastanemize bulantı ve halsizlik şikayetleriyle başvurmuş olup gerekli muayeneleri ve ön tetkikleri yapılmıştır. Hastamız antikoagülan (kan sulandırıcı) aldığından ileri tetkik ve tedavi amaçlı yoğun bakım servisine yatırılmıştır. Kendisinin genel durumu iyi, bilinci açıktır" ifadelerini kullandı.