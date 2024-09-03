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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/ukrayna-esir-takasi-muzakerelerine-katilmayi-reddediyor-1087570625.html
Ukrayna esir takası müzakerelerine katılmayı reddediyor
Ukrayna esir takası müzakerelerine katılmayı reddediyor
Sputnik Türkiye
Harkov Bölgesi Rus Yönetimi Başkanı Vitaliy Gançev, Ukrayna'nın tutuklu Rus yanlısı aktivistler de dahil olmak üzere esir aldığı sivilleri takas etmeyi... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T08:46+0300
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ukrayna krizi
ukrayna
rusya
harkov
esir takası
askeri operasyon
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kursk
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Sputnik’e konuşan Gançev, Kiev yetkililerinin Ukrayna medyasında bu değişimlere hazır olduklarını söylediklerine dikkat çekerken, “Ancak gerçekte bu süreçlerin tamamen engellendiğini görüyoruz. Yani kimse herhangi bir temas kurmuyor. Kiev rejimi tarafından hapsedilen siviller, neredeyse hiçbir şekilde esir takası talebinde bulunamıyor” ifadelerini kullandı.Ukrayna tarafının esir takasıyla ilgili tüm müzakerelerde yalnızca kendi şartlarını dikte etmeye çalıştığına vurgu yapan Gançev, Harkov bölgesinin tümüyle kurtarılması için umutlu olduğunu söylerken, “Ve işte o zaman onlarla (Kiev tarafıyla) bizim şartlarımızla konuşmak mümkün olacak” diye ekledi.Daha önce, Ukraynalı muhalif siyasetçi ve hukukçu Viktor Medvedçuk’un başkanlığını yaptığı ‘Öteki Ukrayna’ hareketi üyesi ve eski Verkhovna Rada (Ukrayna Meclisi) milletvekili Vladimir Oliynik, Ukrayna güvenlik güçlerinin Kursk Bölgesi'ndeki sivilleri askeri personelle takas etmek ve işgücü olarak kullanmak amacıyla kaçırdığını söylemişti.Sputnik’e bilgi veren Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Rodion Miroşnik ise, Rusya'nın elinde Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'nden sivilleri kaçırdığına dair veriler olduğunu belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/rusya-disisleri-bakanligi-ukrayna-ordusu-kursk-bolgesinde-sivil-evleri-yagmalayip-yakiyor-1087457376.html
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rusya ukrayna, esir takası, rus esir, esir asker
rusya ukrayna, esir takası, rus esir, esir asker

Ukrayna esir takası müzakerelerine katılmayı reddediyor

08:46 03.09.2024
© Sputnik / Mihail VeskresenskiyUkraynalı esirler
Ukraynalı esirler - Sputnik Türkiye, 1920, 03.09.2024
© Sputnik / Mihail Veskresenskiy
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Harkov Bölgesi Rus Yönetimi Başkanı Vitaliy Gançev, Ukrayna'nın tutuklu Rus yanlısı aktivistler de dahil olmak üzere esir aldığı sivilleri takas etmeyi reddettiğini söyledi.
Sputnik’e konuşan Gançev, Kiev yetkililerinin Ukrayna medyasında bu değişimlere hazır olduklarını söylediklerine dikkat çekerken, “Ancak gerçekte bu süreçlerin tamamen engellendiğini görüyoruz. Yani kimse herhangi bir temas kurmuyor. Kiev rejimi tarafından hapsedilen siviller, neredeyse hiçbir şekilde esir takası talebinde bulunamıyor” ifadelerini kullandı.
Ukrayna tarafının esir takasıyla ilgili tüm müzakerelerde yalnızca kendi şartlarını dikte etmeye çalıştığına vurgu yapan Gançev, Harkov bölgesinin tümüyle kurtarılması için umutlu olduğunu söylerken, “Ve işte o zaman onlarla (Kiev tarafıyla) bizim şartlarımızla konuşmak mümkün olacak” diye ekledi.
Daha önce, Ukraynalı muhalif siyasetçi ve hukukçu Viktor Medvedçuk’un başkanlığını yaptığı ‘Öteki Ukrayna’ hareketi üyesi ve eski Verkhovna Rada (Ukrayna Meclisi) milletvekili Vladimir Oliynik, Ukrayna güvenlik güçlerinin Kursk Bölgesi'ndeki sivilleri askeri personelle takas etmek ve işgücü olarak kullanmak amacıyla kaçırdığını söylemişti.
Sputnik’e bilgi veren Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Rodion Miroşnik ise, Rusya'nın elinde Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'nden sivilleri kaçırdığına dair veriler olduğunu belirtmişti.
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