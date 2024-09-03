https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/ukrayna-esir-takasi-muzakerelerine-katilmayi-reddediyor-1087570625.html

Ukrayna esir takası müzakerelerine katılmayı reddediyor

Ukrayna esir takası müzakerelerine katılmayı reddediyor

Sputnik Türkiye

Harkov Bölgesi Rus Yönetimi Başkanı Vitaliy Gançev, Ukrayna'nın tutuklu Rus yanlısı aktivistler de dahil olmak üzere esir aldığı sivilleri takas etmeyi... 03.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-03T08:46+0300

2024-09-03T08:46+0300

2024-09-03T08:46+0300

ukrayna krizi

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rusya

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esir takası

askeri operasyon

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kursk

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Sputnik’e konuşan Gançev, Kiev yetkililerinin Ukrayna medyasında bu değişimlere hazır olduklarını söylediklerine dikkat çekerken, “Ancak gerçekte bu süreçlerin tamamen engellendiğini görüyoruz. Yani kimse herhangi bir temas kurmuyor. Kiev rejimi tarafından hapsedilen siviller, neredeyse hiçbir şekilde esir takası talebinde bulunamıyor” ifadelerini kullandı.Ukrayna tarafının esir takasıyla ilgili tüm müzakerelerde yalnızca kendi şartlarını dikte etmeye çalıştığına vurgu yapan Gançev, Harkov bölgesinin tümüyle kurtarılması için umutlu olduğunu söylerken, “Ve işte o zaman onlarla (Kiev tarafıyla) bizim şartlarımızla konuşmak mümkün olacak” diye ekledi.Daha önce, Ukraynalı muhalif siyasetçi ve hukukçu Viktor Medvedçuk’un başkanlığını yaptığı ‘Öteki Ukrayna’ hareketi üyesi ve eski Verkhovna Rada (Ukrayna Meclisi) milletvekili Vladimir Oliynik, Ukrayna güvenlik güçlerinin Kursk Bölgesi'ndeki sivilleri askeri personelle takas etmek ve işgücü olarak kullanmak amacıyla kaçırdığını söylemişti.Sputnik’e bilgi veren Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Rodion Miroşnik ise, Rusya'nın elinde Ukrayna ordusunun Kursk Bölgesi'nden sivilleri kaçırdığına dair veriler olduğunu belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/rusya-disisleri-bakanligi-ukrayna-ordusu-kursk-bolgesinde-sivil-evleri-yagmalayip-yakiyor-1087457376.html

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