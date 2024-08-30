https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/rusya-disisleri-bakanligi-ukrayna-ordusu-kursk-bolgesinde-sivil-evleri-yagmalayip-yakiyor-1087457376.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna ordusu, Kursk Bölgesi’nde sivil evleri yağmalayıp yakıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna ordusu, Kursk Bölgesi’nde sivil evleri yağmalayıp yakıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Büyükelçi Rodion Miroşnik, Ukraynalı militanların Kursk Bölgesi’nde işgal ettikleri yerlerde... 30.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-30T14:51+0300
2024-08-30T14:51+0300
2024-08-30T14:55+0300
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Miroşnik, Sputnik’e açıklamasında, geçen hafta Kursk Bölgesi’ne gittiğini ve burada görüştüğü onlarca vatandaşın ona Ukraynalı askerlerin işlediği suçları anlattığını belirterek şunu dedi:Ukrayna ordusunun sıkça bu tür evlere bomba yüklü insansız hava araçları (İHA) ile saldırdığını kaydeden Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü:Miroşnik, Ukrayna ordusunun Rusya’nın Kursk Bölgesi’nde işlediği suçlara ilişkin tüm bilgileri uluslararası kuruluşlara sunacaklarını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240830/rusya-abd-gerilim-derecesini-yukselterek-ukraynadaki-catismanin-bir-tarafi-haline-geldi-1087441439.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, kursk, kursk bölgesi, ukrayna, ukrayna ordusu, sivil, sivil kayıp, suç, insanlığa karşı suç
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna ordusu, Kursk Bölgesi’nde sivil evleri yağmalayıp yakıyor
14:51 30.08.2024 (güncellendi: 14:55 30.08.2024)
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Büyükelçi Rodion Miroşnik, Ukraynalı militanların Kursk Bölgesi’nde işgal ettikleri yerlerde, tahliye olmayı başaran sivillerin evlerini bombaladığını, yağmaladığını ve yaktığını belirtti.
Miroşnik, Sputnik’e açıklamasında, geçen hafta Kursk Bölgesi’ne gittiğini ve burada görüştüğü onlarca vatandaşın ona Ukraynalı askerlerin işlediği suçları anlattığını belirterek şunu dedi:
Yakılan ve yağmalanan müstakil evler ve kasıtlı olarak tahrip edilen ambarlar hakkında çok miktarda bilgi var. Saldırılardan sadece birkaç saat sonra bu tür evleri ziyaret ettim. İnsanlar orayı boşaltmış ama (Ukraynalı askerler) belli ki bir öfke veya hayvani acımasızlık nedeniyle bu evleri vurup yakmışlar.
Ukrayna ordusunun sıkça bu tür evlere bomba yüklü insansız hava araçları (İHA) ile saldırdığını kaydeden Rus diplomat, sözlerini şöyle sürdürdü:
Konuştuğum yerel sakinler, bazı köylerde evlere zırhlı savaş araçlarından yakın mesafeden ateş açıldığını ve Ukraynalı askerlerin alevler içindeki evler önünde eğlendiğini anlattı. Böyle bir eğlence için, insanların terk ettiği yerleri seçiyorlar, orada iyi haldeki evleri bulup kasıtlı olarak onlara saldırıyorlar, sivillerin hayatı boyunca biriktirdiği mülklerini yakıyorlar. Vatandaş yuvasını kurmuş, onlarda gelip bu yuvayı yaktı.
Miroşnik, Ukrayna ordusunun Rusya’nın Kursk Bölgesi’nde işlediği suçlara ilişkin tüm bilgileri uluslararası kuruluşlara sunacaklarını bildirdi.