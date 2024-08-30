Rusya Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna ordusu, Kursk Bölgesi’nde sivil evleri yağmalayıp yakıyor

Yakılan ve yağmalanan müstakil evler ve kasıtlı olarak tahrip edilen ambarlar hakkında çok miktarda bilgi var. Saldırılardan sadece birkaç saat sonra bu tür evleri ziyaret ettim. İnsanlar orayı boşaltmış ama (Ukraynalı askerler) belli ki bir öfke veya hayvani acımasızlık nedeniyle bu evleri vurup yakmışlar.