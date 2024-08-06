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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/oteki-ukraynadan-uluslararasi-kuruluslara-cagri-zelenskiyin-kiskirttigi-savasi-durdurun-1086549571.html
Öteki Ukrayna’dan uluslararası kuruluşlara çağrı: 'Zelenskiy'in kışkırttığı savaşı durdurun’
Öteki Ukrayna’dan uluslararası kuruluşlara çağrı: 'Zelenskiy'in kışkırttığı savaşı durdurun’
Sputnik Türkiye
Ukraynalı muhalif siyasetçi ve hukukçu Viktor Medvedçuk’un başkanlığını yaptığı ‘Öteki Ukrayna’ hareketi, Zelenskiy'nin suç rejiminin 3. Dünya Savaşı’na... 06.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-06T16:43+0300
2024-08-06T16:43+0300
ukrayna krizi
ukrayna
kiev
vladimir zelenskiy
3. dünya savaşı
dünya savaşı
rusya
viktor medvedçuk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/0b/1068130584_24:0:3665:2048_1920x0_80_0_0_b06de7f62e53842a4dbe89d1ebd5af0f.jpg
Medvedçuk’un liderliğindeki ‘Öteki Ukrayna’ hareketinin resmi internet sitesinde yayımlanan bildiride, görev süresi mayıs ayında sona eren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Ukraynası’nın demokratik ilkeleri ve vatandaşlarının temel haklarını tamamen hiçe sayarak uzun zaman önce bir diktatörlüğe dönüştüğüne dikkat çekilirken, uluslararası örgütlere çağrıda bulunuldu.Açıklamasında, “Zelenskiy'in kriminal rejimine direnmek için, hem Ukrayna'da hem de yurtdışında, devlette anayasal düzenin ve hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edilmesini, Zelenskiy'nin diktatörlüğünün sona ermesini, insan hak ve özgürlüklerinin savunulmasını ve korunmasını ve ülkede barışın tesis edilmesini savunan milyonlarca Ukraynalının çıkarlarını birleştiren ‘Öteki Ukrayna’ halk hareketi kurulmuştur” ifadelerini kullanan hareket, mesajının devamında şu ifadelere yer verildi:Öteki Ukrayna’ hareketi, bu amaçla tüm uluslararası kuruluşlara çağrı yapıldığına vurgu yaparken, bu çağrıların Avrupa Konseyi Ukrayna Ofisi Başkanı Maciej Janczak'a, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Daimi Konsey Başkanı Jan Borg'a ve Ukrayna'da akredite olan tüm devletlerin büyükelçilerine gönderildiğini aktardı.Avrupa Konseyi Ukrayna Ofisi Başkanı Maciej Janczak'a yapılan çağrıda, Konseyin her bir üyesinin hukukun üstünlüğü ilkelerini ve insan hakları ile temel özgürlüklerin kendi yetki alanındaki herkes tarafından kullanılmasını tanıması ve konseyin amacına ulaşması için samimi ve etkili bir şekilde işbirliği yapması gerektiğini öngören Avrupa Konseyi Şartı'nın 3. Maddesi kapsamındaki yükümlülüklerin Ukrayna tarafından ağır bir şekilde ihlal edildiğini gösteren olguların ortaya konduğu kaydedildi.Aynı zamanda, Avrupa Konseyi Ofisi'nin 2023-2026 Eylem Planı uyarınca Ukrayna'da insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne saygıyı teşvik etmek üzere bir dizi proje yürüttüğü göz önünde bulundurularak, Öteki Ukrayna hareketinin, Janczak’a, Ukrayna'nın insan hakları ve temel özgürlükler ile medyaya saygı göstermesini sağlamak üzere anayasal hukuk düzenini ve devletteki halk iktidarının demokratik temellerini yeniden tesis edecek tedbirleri alması çağrısında bulunduğu da ifade edildi.Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Daimi Konseyi Başkanı Jan Borg'a yapılan çağrıda ise, Ukrayna'da anayasal hukuk düzeninin ihlali, insan hak ve özgürlüklerinin ihlali, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin demokratik ilkelerine dikkat çekilirken, artık gayri meşru olan Zelenskiy tarafından iktidarın gasp edilmesi, Ukrayna vatandaşlarının dilsel, dini ve siyasi nedenlerle ayrımcılığa uğraması ve saldırgan milliyetçiliğin tezahür etmesine ilişkin çağrıda belirtilen olguları değerlendirmek üzere Daimi Konsey'in genişletilmiş bir toplantı düzenlemesi çağrısında bulunuldu.Mesajın, ‘Öteki Ukrayna’ hareketi tarafından Ukrayna'da insan hak ve özgürlüklerinin, hukukun üstünlüğünün ve demokratik ilkelerin ihlal edilmesini kınayan ve devlette anayasal hukuk ve düzenin yeniden tesis edilmesi, Ukrayna'da insan haklarına ve temel özgürlüklere ve medyaya saygının sağlanması, Avrupa'da ortak güvenliği etkileyen demokratik kurumların güçlendirilmesi ve korunması için tedbirler alınması yönünde bir açıklamasını da içerirken, Ukrayna'da akredite olan ülkelerin büyükelçilerine yapılan çağrıda, devlette anayasal hukuk ve düzenin yeniden tesis edilmesi, Ukrayna'da insan hakları ve temel özgürlükler ile medyaya, hukukun üstünlüğüne ve dünyadaki genel güvenliği etkileyen halk iktidarının demokratik ilkelerine saygının sağlanması amacıyla, devlet iktidarını gasp ederek Ukrayna halkını yok etmeye devam eden Zelenskiy'in eylemlerini kınamaları istendi.Hareket, açıklamasını, “Zelenskiy'in suç rejiminin Avrupa Konseyi ve Ukrayna'daki diplomatik misyonlar tarafından barışı tehdit ettiği ve tam ölçekli bir 3. Dünya Savaşını kışkırttığı yönünde objektif ve nitelikli bir değerlendirmeye tabi tutulması gerektiğinden eminiz” diye sonlandırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240722/medvedcuk-zelenskynin-ukraynasi-siyasi-ve-ekonomik-olarak-iflas-etti-1086095996.html
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ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, 3. dünya savaşı, dünya savaşı, rusya, viktor medvedçuk
ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy, 3. dünya savaşı, dünya savaşı, rusya, viktor medvedçuk

Öteki Ukrayna’dan uluslararası kuruluşlara çağrı: 'Zelenskiy'in kışkırttığı savaşı durdurun’

16:43 06.08.2024
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinViktor Medvedçuk
Viktor Medvedçuk - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2024
© Sputnik / Стрингер
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Ukraynalı muhalif siyasetçi ve hukukçu Viktor Medvedçuk’un başkanlığını yaptığı ‘Öteki Ukrayna’ hareketi, Zelenskiy'nin suç rejiminin 3. Dünya Savaşı’na dönüşebilecek olan Ukrayna ihtilafında barışın önündeki başlıca engel olduğunu belirtirken, Zelenskiy'in Rusya ile ebedi savaşı vaaz eden Nazi ideolojisini devletleştirdiğini vurguladı.
Medvedçuk’un liderliğindeki ‘Öteki Ukrayna’ hareketinin resmi internet sitesinde yayımlanan bildiride, görev süresi mayıs ayında sona eren Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Ukraynası’nın demokratik ilkeleri ve vatandaşlarının temel haklarını tamamen hiçe sayarak uzun zaman önce bir diktatörlüğe dönüştüğüne dikkat çekilirken, uluslararası örgütlere çağrıda bulunuldu.
Açıklamasında, “Zelenskiy'in kriminal rejimine direnmek için, hem Ukrayna'da hem de yurtdışında, devlette anayasal düzenin ve hukukun üstünlüğünün yeniden tesis edilmesini, Zelenskiy'nin diktatörlüğünün sona ermesini, insan hak ve özgürlüklerinin savunulmasını ve korunmasını ve ülkede barışın tesis edilmesini savunan milyonlarca Ukraynalının çıkarlarını birleştiren ‘Öteki Ukrayna’ halk hareketi kurulmuştur” ifadelerini kullanan hareket, mesajının devamında şu ifadelere yer verildi:
Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne göre, 13 Haziran 2024 tarihi itibariyle dünya genelinde Ukrayna'dan gelen mülteci sayısı 6 milyon 554 bin 800 kişiye ulaşmıştır. Bu rakamlara Rusya Federasyonu'na seyahat eden Ukraynalıların sayısı dâhil değildir. Rus makamlarının resmi verilerine göre ise Ukrayna'dan gelen mültecilerin sayısı 5 milyon 400 bin ve Herson bölgelerinde yaşayan ve referandumlarda BM Şartının 1. Maddesinin 2. paragrafı ile güvence altına alınan ‘kendi kaderini tayin hakkını’ kullanarak Rus vatandaşı sayılan nüfus dahil değildir. Ve bu insanların sesi mutlaka duyulmalıdır.
Öteki Ukrayna’ hareketi, bu amaçla tüm uluslararası kuruluşlara çağrı yapıldığına vurgu yaparken, bu çağrıların Avrupa Konseyi Ukrayna Ofisi Başkanı Maciej Janczak'a, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Daimi Konsey Başkanı Jan Borg'a ve Ukrayna'da akredite olan tüm devletlerin büyükelçilerine gönderildiğini aktardı.
Avrupa Konseyi Ukrayna Ofisi Başkanı Maciej Janczak'a yapılan çağrıda, Konseyin her bir üyesinin hukukun üstünlüğü ilkelerini ve insan hakları ile temel özgürlüklerin kendi yetki alanındaki herkes tarafından kullanılmasını tanıması ve konseyin amacına ulaşması için samimi ve etkili bir şekilde işbirliği yapması gerektiğini öngören Avrupa Konseyi Şartı'nın 3. Maddesi kapsamındaki yükümlülüklerin Ukrayna tarafından ağır bir şekilde ihlal edildiğini gösteren olguların ortaya konduğu kaydedildi.
Aynı zamanda, Avrupa Konseyi Ofisi'nin 2023-2026 Eylem Planı uyarınca Ukrayna'da insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğüne saygıyı teşvik etmek üzere bir dizi proje yürüttüğü göz önünde bulundurularak, Öteki Ukrayna hareketinin, Janczak’a, Ukrayna'nın insan hakları ve temel özgürlükler ile medyaya saygı göstermesini sağlamak üzere anayasal hukuk düzenini ve devletteki halk iktidarının demokratik temellerini yeniden tesis edecek tedbirleri alması çağrısında bulunduğu da ifade edildi.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Daimi Konseyi Başkanı Jan Borg'a yapılan çağrıda ise, Ukrayna'da anayasal hukuk düzeninin ihlali, insan hak ve özgürlüklerinin ihlali, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin demokratik ilkelerine dikkat çekilirken, artık gayri meşru olan Zelenskiy tarafından iktidarın gasp edilmesi, Ukrayna vatandaşlarının dilsel, dini ve siyasi nedenlerle ayrımcılığa uğraması ve saldırgan milliyetçiliğin tezahür etmesine ilişkin çağrıda belirtilen olguları değerlendirmek üzere Daimi Konsey'in genişletilmiş bir toplantı düzenlemesi çağrısında bulunuldu.
Mesajın, ‘Öteki Ukrayna’ hareketi tarafından Ukrayna'da insan hak ve özgürlüklerinin, hukukun üstünlüğünün ve demokratik ilkelerin ihlal edilmesini kınayan ve devlette anayasal hukuk ve düzenin yeniden tesis edilmesi, Ukrayna'da insan haklarına ve temel özgürlüklere ve medyaya saygının sağlanması, Avrupa'da ortak güvenliği etkileyen demokratik kurumların güçlendirilmesi ve korunması için tedbirler alınması yönünde bir açıklamasını da içerirken, Ukrayna'da akredite olan ülkelerin büyükelçilerine yapılan çağrıda, devlette anayasal hukuk ve düzenin yeniden tesis edilmesi, Ukrayna'da insan hakları ve temel özgürlükler ile medyaya, hukukun üstünlüğüne ve dünyadaki genel güvenliği etkileyen halk iktidarının demokratik ilkelerine saygının sağlanması amacıyla, devlet iktidarını gasp ederek Ukrayna halkını yok etmeye devam eden Zelenskiy'in eylemlerini kınamaları istendi.
Hareket, açıklamasını, “Zelenskiy'in suç rejiminin Avrupa Konseyi ve Ukrayna'daki diplomatik misyonlar tarafından barışı tehdit ettiği ve tam ölçekli bir 3. Dünya Savaşını kışkırttığı yönünde objektif ve nitelikli bir değerlendirmeye tabi tutulması gerektiğinden eminiz” diye sonlandırdı.
Viktor Medvedçuk - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2024
DÜNYA
Medvedçuk: Zelenskiy'in Ukrayna'sı siyasi ve ekonomik olarak iflas etti
22 Temmuz, 09:38
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