https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/ugandali-kadin-atlet-erkek-arkadasi-tarafindan-uzerine-benzin-dokulerek-yakildi-1087597631.html

Ugandalı kadın atlet, erkek arkadaşı tarafından üzerine benzin dökülerek yakıldı

Ugandalı kadın atlet, erkek arkadaşı tarafından üzerine benzin dökülerek yakıldı

Sputnik Türkiye

Paris 2024 Olimpiyatları’na katılan Ugandalı atlet Rebecca Cheptegei, eski erkek arkadaşı tarafından üzerine benzin dökülüp yakıldı. Hastanede tedavi gören... 03.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-03T16:52+0300

2024-09-03T16:52+0300

2024-09-03T16:52+0300

dünya

rebecca cheptegei

uganda atletizm federasyonu

ateşe vermek

yakma

2024 paris olimpiyatları

maraton

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/03/1087597191_0:0:951:534_1920x0_80_0_0_624a1ca22b66fa2f48d8fdd55e9d3b2c.jpg

Olay sonrasında Rebecca Cheptegei’nin vücudunun yüzde 75'inden fazlasında yanıklar oluştuğunu açıklayan polis, 33 yaşındaki maratoncunun antrenman yaptığı Kenya’daki evinde saldırıya uğradığını kaydetti. 1 Eylül’de Kenya’nın Endebess kentinde meydana gelen olayda, görgü tanıkları, ikilinin evin dışında kavga ettiğini ve daha sonra erkek arkadaşının kadının üzerine bir sıvı dökerek ateşe verdiğini ifade etti. Kenya polisi olay hakkında soruşturma açtı.Cheptegei, 2024 Paris Olimpiyatları'nda maratonda 44. olmuş ve 2022'de Tayland'ın Chiang Mai kentinde düzenlenen Dünya Dağ ve Parkur Koşusu Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/abd-askerinin-basina-cuval-geciren-10-tgbliye-tutuklama-talebi-1087595424.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rebecca cheptegei, uganda atletizm federasyonu, ateşe vermek, yakma, 2024 paris olimpiyatları, maraton