https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/ugandali-kadin-atlet-erkek-arkadasi-tarafindan-uzerine-benzin-dokulerek-yakildi-1087597631.html
Ugandalı kadın atlet, erkek arkadaşı tarafından üzerine benzin dökülerek yakıldı
Ugandalı kadın atlet, erkek arkadaşı tarafından üzerine benzin dökülerek yakıldı
Sputnik Türkiye
Paris 2024 Olimpiyatları’na katılan Ugandalı atlet Rebecca Cheptegei, eski erkek arkadaşı tarafından üzerine benzin dökülüp yakıldı. Hastanede tedavi gören... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T16:52+0300
2024-09-03T16:52+0300
2024-09-03T16:52+0300
dünya
rebecca cheptegei
uganda atletizm federasyonu
ateşe vermek
yakma
2024 paris olimpiyatları
maraton
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Olay sonrasında Rebecca Cheptegei’nin vücudunun yüzde 75'inden fazlasında yanıklar oluştuğunu açıklayan polis, 33 yaşındaki maratoncunun antrenman yaptığı Kenya’daki evinde saldırıya uğradığını kaydetti. 1 Eylül’de Kenya’nın Endebess kentinde meydana gelen olayda, görgü tanıkları, ikilinin evin dışında kavga ettiğini ve daha sonra erkek arkadaşının kadının üzerine bir sıvı dökerek ateşe verdiğini ifade etti. Kenya polisi olay hakkında soruşturma açtı.Cheptegei, 2024 Paris Olimpiyatları'nda maratonda 44. olmuş ve 2022'de Tayland'ın Chiang Mai kentinde düzenlenen Dünya Dağ ve Parkur Koşusu Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/abd-askerinin-basina-cuval-geciren-10-tgbliye-tutuklama-talebi-1087595424.html
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rebecca cheptegei, uganda atletizm federasyonu, ateşe vermek, yakma, 2024 paris olimpiyatları, maraton
rebecca cheptegei, uganda atletizm federasyonu, ateşe vermek, yakma, 2024 paris olimpiyatları, maraton
Ugandalı kadın atlet, erkek arkadaşı tarafından üzerine benzin dökülerek yakıldı
Paris 2024 Olimpiyatları’na katılan Ugandalı atlet Rebecca Cheptegei, eski erkek arkadaşı tarafından üzerine benzin dökülüp yakıldı. Hastanede tedavi gören genç kadının durumu kritik.
Olay sonrasında Rebecca Cheptegei’nin vücudunun yüzde 75'inden fazlasında yanıklar oluştuğunu açıklayan polis, 33 yaşındaki maratoncunun antrenman yaptığı Kenya’daki evinde saldırıya uğradığını kaydetti. 1 Eylül’de Kenya’nın Endebess kentinde meydana gelen olayda, görgü tanıkları, ikilinin evin dışında kavga ettiğini ve daha sonra erkek arkadaşının kadının üzerine bir sıvı dökerek ateşe verdiğini ifade etti. Kenya polisi olay hakkında soruşturma açtı.
Cheptegei, 2024 Paris Olimpiyatları'nda maratonda 44. olmuş ve 2022'de Tayland'ın Chiang Mai kentinde düzenlenen Dünya Dağ ve Parkur Koşusu Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.