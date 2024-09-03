https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/abd-askerinin-basina-cuval-geciren-10-tgbliye-tutuklama-talebi-1087595424.html
ABD askerinin başına çuval geçiren 10 TGB'liye tutuklama talebi
ABD askerinin başına çuval geçiren 10 TGB'liye tutuklama talebi
Sputnik Türkiye
İzmir Limanı'na demirleyen ABD savaş gemisinde görevli Amerikan askerinin başına Türkiye Gençlik Birliği (TGB) tarafından çavul geçiren 15 kişiden 10'u... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T16:07+0300
2024-09-03T16:07+0300
2024-09-03T16:24+0300
türkiye
türkiye gençlik birliği (tgb)
abd
izmir
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İzmir Limanı'na demirleyen ve ABD’nin en büyük taarruz gemisi görevini gören USS Wasp’ta görevli Amerikan askerine çuval geçiren 15 TGB'liden 10'u, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Türkiye Gençlik Birliği, sosyal medya hesabından durumu şöyle duyurdu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/tgb-abd-askerlerinin-kafasina-cuval-gecirdigi-goruntuleri-paylasti-1087548037.html
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türkiye gençlik birliği (tgb), abd, izmir
türkiye gençlik birliği (tgb), abd, izmir
ABD askerinin başına çuval geçiren 10 TGB'liye tutuklama talebi
16:07 03.09.2024 (güncellendi: 16:24 03.09.2024)
İzmir Limanı'na demirleyen ABD savaş gemisinde görevli Amerikan askerinin başına Türkiye Gençlik Birliği (TGB) tarafından çavul geçiren 15 kişiden 10'u tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
İzmir Limanı'na demirleyen ve ABD’nin en büyük taarruz gemisi görevini gören USS Wasp’ta görevli Amerikan askerine çuval geçiren 15 TGB'liden 10'u, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Türkiye Gençlik Birliği, sosyal medya hesabından durumu şöyle duyurdu:
Vatanımıza namlularını doğrultmuş ABD'nin, en büyük taarruz gemisi USS WASP'ta görevli ABD askerine çuval geçirdiğimiz eylem sonrasında gözaltına alınan arkadaşlarımızdan 10’u, tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.