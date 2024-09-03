https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/tuik-agustos-ayi-enflasyon-verilerini-bugun-aciklayacak-1087566351.html
TÜİK Ağustos ayı enflasyon verilerini bugün açıklayacak
TÜİK Ağustos ayı enflasyon verilerini bugün açıklayacak
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarını bugün açıklayacak. 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T02:50+0300
2024-09-03T02:50+0300
2024-09-03T02:50+0300
türkiye
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
enflasyon
ağustos
tüketici fiyat endeksi (tüfe)
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yılın sekizinci verisi olan ağustos ayı enflasyon verileri bugün açıklanacak. TRT'nin haberine göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2.64 olurken, en düşük yüzde 2,21, en yüksek yüzde 3,10 aralığında bulunuyor.Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,23, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,78 artış göstermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-orta-vadeli-programin-aciklanma-tarihini-duyurdu-1087561886.html
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TÜİK Ağustos ayı enflasyon verilerini bugün açıklayacak
Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarını bugün açıklayacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yılın sekizinci verisi olan ağustos ayı enflasyon verileri bugün açıklanacak.
TRT'nin haberine göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2.64 olurken, en düşük yüzde 2,21, en yüksek yüzde 3,10 aralığında bulunuyor.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,23, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,78 artış göstermişti.