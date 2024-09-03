https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/tuik-agustos-ayi-enflasyon-verilerini-bugun-aciklayacak-1087566351.html

TÜİK Ağustos ayı enflasyon verilerini bugün açıklayacak

TÜİK Ağustos ayı enflasyon verilerini bugün açıklayacak

Sputnik Türkiye

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarını bugün açıklayacak. 03.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-03T02:50+0300

2024-09-03T02:50+0300

2024-09-03T02:50+0300

türkiye

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

enflasyon

ağustos

tüketici fiyat endeksi (tüfe)

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yılın sekizinci verisi olan ağustos ayı enflasyon verileri bugün açıklanacak. TRT'nin haberine göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2.64 olurken, en düşük yüzde 2,21, en yüksek yüzde 3,10 aralığında bulunuyor.Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,23, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,78 artış göstermişti.

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