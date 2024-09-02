https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/cumhurbaskani-yardimcisi-yilmaz-orta-vadeli-programin-aciklanma-tarihini-duyurdu-1087561886.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Orta Vadeli Programı 5 Eylül'de açıklayacağız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Orta Vadeli Programı 5 Eylül'de açıklayacağız
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program'ın 5 Eylül Perşembe açıklanacağını duyurdu. 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T21:22+0300
2024-09-02T21:22+0300
2024-09-02T21:44+0300
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Orta Vadeli Program ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz programın 5 Eylül Perşembe günü açıklanacağını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/turkiyenin-2-ceyrek-buyume-rakamlari-aciklandi-1087526544.html
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Orta Vadeli Programı 5 Eylül'de açıklayacağız
21:22 02.09.2024 (güncellendi: 21:44 02.09.2024)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program'ın 5 Eylül Perşembe açıklanacağını duyurdu.
Orta Vadeli Program ile ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz programın 5 Eylül Perşembe günü açıklanacağını bildirdi.