https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/musktan-harrisin-secimleri-kazanmasi-halinde-xin-kaldirilabilecegi-uyarisi-1087571716.html

Musk'tan, Harris'in seçimleri kazanması halinde X'in kaldırılabileceği uyarısı

Musk'tan, Harris'in seçimleri kazanması halinde X'in kaldırılabileceği uyarısı

Sputnik Türkiye

Seçimlerde kendisine oy vermelerini sağlamak için haydutlara göz yuman Demokrat Parti’yi suçluların partisi olarak nitelendiren Elon Musk, partiden başkan... 03.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-03T09:12+0300

2024-09-03T09:12+0300

2024-09-03T09:12+0300

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Harris’in, başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından Apple ve Google’dan sosyal medya platformu X’in çevrimiçi mağazalarından kaldırılmasını talep edeceğini belirten Musk, Brezilya’daki mahkeme kararına atıfta bulunduğu açıklamasında, “Sahte bir yargıç Apple ve Google'ı X'i mağazalarından kaldırmaya zorluyor.Kamala seçilirse burada da (ABD'de) aynı şey olacak” diye vurguladı.Brezilya Yüksek Mahkemesi, ülkede yasal temsilci ataması için 24 saat süre verdiği sosyal medya platformu X'e erişimi yasaklamıştı.Musk’ın hedef gösterdiği Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes'in, Elon Musk'ın sahibi olduğu X'e erişim yasağı getirme kararı aldığı bildirilen açıklamada, tanınan sürede şirketin Brezilya'da yasal temsilci atamadığı, temsilci atanana ve kesilen para cezaları ödenene kadar kararın geçerli olacağı belirtilmişti.Açıklamada, internet hizmeti sağlayıcılarına ve uygulama mağazalarına, X'e erişimi engellemeleri için 5 gün süre verildiği, VPN gibi yollarla X'e giriş yapmaya çalışan kişi veya kuruluşlara para cezası uygulanacağı ifade edildi.Elon Musk da X'ten yaptığı paylaşımda, "İfade özgürlüğü, demokrasinin temel taşıdır ve Brezilya'daki seçilmeyen sözde yargıç, bunu siyasi nedenlerden dolayı yok ediyor" diyerek karara tepki gösterdi.Brezilya'da Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında yürütülen ‘darbe girişimi’ soruşturması kapsamında X’ten bazı kişiler hakkında veri sağlanmasını ve bazı hesapların engellenmesini talep etmişti.Musk ise mahkemenin bu talebini yerine getirmemiş, X'in Brezilya'daki ofisini kapatmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/donald-trump-kamala-harrisin-gocmen-politikasi-bombardimana-tuttu-iste-yeni-komsularimiz-1087526906.html

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