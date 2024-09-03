https://anlatilaninotesi.com.tr/20240903/musktan-harrisin-secimleri-kazanmasi-halinde-xin-kaldirilabilecegi-uyarisi-1087571716.html
Musk'tan, Harris'in seçimleri kazanması halinde X'in kaldırılabileceği uyarısı
Musk'tan, Harris'in seçimleri kazanması halinde X'in kaldırılabileceği uyarısı
Sputnik Türkiye
Seçimlerde kendisine oy vermelerini sağlamak için haydutlara göz yuman Demokrat Parti’yi suçluların partisi olarak nitelendiren Elon Musk, partiden başkan... 03.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-03T09:12+0300
2024-09-03T09:12+0300
2024-09-03T09:12+0300
dünya
abd
abd seçimleri
abd başkanlık seçimleri
abd’de başkanlık kaosu
kamala harris
joe biden
x
brezilya
elon musk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/03/1087571384_0:0:2531:1424_1920x0_80_0_0_f81a592cda8c9997dd50f7e040f27ba5.jpg
Harris’in, başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından Apple ve Google’dan sosyal medya platformu X’in çevrimiçi mağazalarından kaldırılmasını talep edeceğini belirten Musk, Brezilya’daki mahkeme kararına atıfta bulunduğu açıklamasında, “Sahte bir yargıç Apple ve Google'ı X'i mağazalarından kaldırmaya zorluyor.Kamala seçilirse burada da (ABD'de) aynı şey olacak” diye vurguladı.Brezilya Yüksek Mahkemesi, ülkede yasal temsilci ataması için 24 saat süre verdiği sosyal medya platformu X'e erişimi yasaklamıştı.Musk’ın hedef gösterdiği Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes'in, Elon Musk'ın sahibi olduğu X'e erişim yasağı getirme kararı aldığı bildirilen açıklamada, tanınan sürede şirketin Brezilya'da yasal temsilci atamadığı, temsilci atanana ve kesilen para cezaları ödenene kadar kararın geçerli olacağı belirtilmişti.Açıklamada, internet hizmeti sağlayıcılarına ve uygulama mağazalarına, X'e erişimi engellemeleri için 5 gün süre verildiği, VPN gibi yollarla X'e giriş yapmaya çalışan kişi veya kuruluşlara para cezası uygulanacağı ifade edildi.Elon Musk da X'ten yaptığı paylaşımda, "İfade özgürlüğü, demokrasinin temel taşıdır ve Brezilya'daki seçilmeyen sözde yargıç, bunu siyasi nedenlerden dolayı yok ediyor" diyerek karara tepki gösterdi.Brezilya'da Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında yürütülen ‘darbe girişimi’ soruşturması kapsamında X’ten bazı kişiler hakkında veri sağlanmasını ve bazı hesapların engellenmesini talep etmişti.Musk ise mahkemenin bu talebini yerine getirmemiş, X'in Brezilya'daki ofisini kapatmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/donald-trump-kamala-harrisin-gocmen-politikasi-bombardimana-tuttu-iste-yeni-komsularimiz-1087526906.html
abd
brezilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/03/1087571384_179:0:2428:1687_1920x0_80_0_0_aa5a801d958fda1d5e66029a0506c1cb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
elon musk, musk x, brezilya x, musk,
elon musk, musk x, brezilya x, musk,
Musk'tan, Harris'in seçimleri kazanması halinde X'in kaldırılabileceği uyarısı
Seçimlerde kendisine oy vermelerini sağlamak için haydutlara göz yuman Demokrat Parti’yi suçluların partisi olarak nitelendiren Elon Musk, partiden başkan adayı Kamala Harris’in seçimleri kazanması durumunda Apple ve Google'dan X uygulamasının çevrimiçi mağazalarından kaldırılabileceği konusunda uyardı.
Harris’in, başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından Apple ve Google’dan sosyal medya platformu X’in çevrimiçi mağazalarından kaldırılmasını talep edeceğini belirten Musk, Brezilya’daki mahkeme kararına atıfta bulunduğu açıklamasında, “Sahte bir yargıç Apple ve Google'ı X'i mağazalarından kaldırmaya zorluyor.Kamala seçilirse burada da (ABD'de) aynı şey olacak” diye vurguladı.
Brezilya Yüksek Mahkemesi, ülkede yasal temsilci ataması için 24 saat süre verdiği sosyal medya platformu X'e erişimi yasaklamıştı.
Musk’ın hedef gösterdiği Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes'in, Elon Musk'ın sahibi olduğu X'e erişim yasağı getirme kararı aldığı bildirilen açıklamada, tanınan sürede şirketin Brezilya'da yasal temsilci atamadığı, temsilci atanana ve kesilen para cezaları ödenene kadar kararın geçerli olacağı belirtilmişti.
Açıklamada, internet hizmeti sağlayıcılarına ve uygulama mağazalarına, X'e erişimi engellemeleri için 5 gün süre verildiği, VPN gibi yollarla X'e giriş yapmaya çalışan kişi veya kuruluşlara para cezası uygulanacağı ifade edildi.
Elon Musk da X'ten yaptığı paylaşımda, "İfade özgürlüğü, demokrasinin temel taşıdır ve Brezilya'daki seçilmeyen sözde yargıç, bunu siyasi nedenlerden dolayı yok ediyor" diyerek karara tepki gösterdi.
Brezilya'da Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında yürütülen ‘darbe girişimi’ soruşturması kapsamında X’ten bazı kişiler hakkında veri sağlanmasını ve bazı hesapların engellenmesini talep etmişti.
Musk ise mahkemenin bu talebini yerine getirmemiş, X'in Brezilya'daki ofisini kapatmıştı.