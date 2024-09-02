https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/donald-trump-kamala-harrisin-gocmen-politikasi-bombardimana-tuttu-iste-yeni-komsularimiz-1087526906.html
Donald Trump, Kamala Harris’in kazanırsa neler olacağını söyledi: ‘İşte yeni komşularımız’
Donald Trump, Kamala Harris’in kazanırsa neler olacağını söyledi: ‘İşte yeni komşularımız’
Sputnik Türkiye
ABD Başkan Adayı Donald Trump, göçmen politikalarıyla sürekli olarak övünen Kamala Harris'e X üzerinden görsellerle cevap verdi. Görseller sosyal medyada on... 02.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-02T10:31+0300
2024-09-02T10:31+0300
2024-09-02T10:57+0300
dünya
abd
abd seçimleri
donald trump
kamala harris
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/17/1086129188_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4c84a409a9fbb5bdd35d5fc4dd851821.jpg
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak olan Başkanlık seçiminde kozlar oynanmaya devam ederken, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump ile Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris'in tartışmaları sürüyor. Son yıllarda ABD'ye kontrolsüz bir şekilde rekor seviyede göçmen gelirken başta Donald Trump olmak üzere birçok sağ eğilimli tanınır kişi ve politikacı, sınırların kapatılmasını istiyor. Annesi Hint, babası ise Afro-Amerikan kökenli olan Kamala Harris ise aksine göçme'n dostu politikaları destekliyor. Göçmenlerin vatandaş olmadan oy kullanabilmesi, sınırdan rahatça geçebilmesi ve sosyal yardımlara ulaşabilmesi gibi birçok politikayı destekleyen Harris, Trump tarafından komünist olmakla da suçlanıyor. Sosyal medyada da Trump, göçmen politikaları ile ilgili yeni görseller paylaştı. Görselin bir tanesinde ABD bayrağını yakan Taliban taraftarının fotoğrafıyla birlikte, 'Eğer Kamala Harris kazanırsa, yeni komşunuzla tanışın' yazıyor. Başka bir paylaşımda ise Trump, 'Kamala Harris'in açık kapı politikası kazanırsa kimse güvende olmayacak' yazılı bir poster daha paylaştı. Donald Trump, yakın zamanda Elon Musk ile yakınlaşmasından sonra X'e geri dönmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/polonya-almanyadan-ikinci-dunya-savasinda-yaptiklari-icin-tekrar-tazminat-talep-etti-affettik-ama-1087525969.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/17/1086129188_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_78a82fff5520adc2846f64c4df1cec57.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, abd seçimleri, donald trump, kamala harris, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi
abd, abd seçimleri, donald trump, kamala harris, göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi
Donald Trump, Kamala Harris’in kazanırsa neler olacağını söyledi: ‘İşte yeni komşularımız’
10:31 02.09.2024 (güncellendi: 10:57 02.09.2024)
ABD Başkan Adayı Donald Trump, göçmen politikalarıyla sürekli olarak övünen Kamala Harris'e X üzerinden görsellerle cevap verdi. Görseller sosyal medyada on binlerce beğeni aldı.
ABD'de 5 Kasım'da yapılacak olan Başkanlık seçiminde kozlar oynanmaya devam ederken, Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump ile Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris'in tartışmaları sürüyor.
Son yıllarda ABD'ye kontrolsüz bir şekilde rekor seviyede göçmen gelirken başta Donald Trump olmak üzere birçok sağ eğilimli tanınır kişi ve politikacı, sınırların kapatılmasını istiyor.
Annesi Hint, babası ise Afro-Amerikan kökenli olan Kamala Harris ise aksine göçme'n dostu politikaları destekliyor. Göçmenlerin vatandaş olmadan oy kullanabilmesi, sınırdan rahatça geçebilmesi ve sosyal yardımlara ulaşabilmesi gibi birçok politikayı destekleyen Harris, Trump tarafından komünist olmakla da suçlanıyor.
Sosyal medyada da Trump, göçmen politikaları ile ilgili yeni görseller paylaştı. Görselin bir tanesinde ABD bayrağını yakan Taliban taraftarının fotoğrafıyla birlikte, 'Eğer Kamala Harris kazanırsa, yeni komşunuzla tanışın' yazıyor.
Başka bir paylaşımda ise Trump, 'Kamala Harris'in açık kapı politikası kazanırsa kimse güvende olmayacak' yazılı bir poster daha paylaştı.
Donald Trump, yakın zamanda Elon Musk ile yakınlaşmasından sonra X'e geri dönmüştü.