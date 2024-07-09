https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/bakan-yerlikaya-cesme-karaadada-7-duzensiz-gocmenin-cesedine-ulasildi-19u-kurtarildi-1085697092.html
Bakan Yerlikaya: Çeşme Karaada'da 7 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı, 19'u kurtarıldı
Bakan Yerlikaya: Çeşme Karaada'da 7 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı, 19'u kurtarıldı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Yerlikaya İzmir'in Çeşme ilçesinde Karaada'da 7 göçmenin cesedine ulaşıldığını, 19'unun kurtarıldığını açıkladı. 09.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-09T15:19+0300
2024-07-09T15:19+0300
2024-07-09T15:35+0300
göçmen
kaçak göçmen
göçmen krizi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, umut tacirliği yaparak bebeklerin, çocukların, masum insanların ölümüne neden olan göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelenin aralıksız süreceğini ifade etti. Bakan Yerlikaya, Ege Denizi'ndeki Karaada üzerinde bir grup kaçak göçmenin yakalandığını belirterek, şunları kaydetti: Bakan Yerlikaya, 1 kaçak göçmenin bulunması için de arama ve kurtarma çalışmalarının da titizlikle sürdürüldüğünü aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240709/hazine-ve-maliye-bakanligindan-chp-milletvekili-basaririn-iddialarina-iliskin-aciklama-1085696878.html
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göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, çeşme
göçmen, kaçak göçmen, göçmen krizi, çeşme
Bakan Yerlikaya: Çeşme Karaada'da 7 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı, 19'u kurtarıldı
15:19 09.07.2024 (güncellendi: 15:35 09.07.2024)
İçişleri Bakanı Yerlikaya İzmir'in Çeşme ilçesinde Karaada'da 7 göçmenin cesedine ulaşıldığını, 19'unun kurtarıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, umut tacirliği yaparak bebeklerin, çocukların, masum insanların ölümüne neden olan göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelenin aralıksız süreceğini ifade etti.
Bakan Yerlikaya, Ege Denizi'ndeki Karaada üzerinde bir grup kaçak göçmenin yakalandığını belirterek, şunları kaydetti:
"Bugün İzmir Çeşme ilçesinde saat 10.47'de Çeşme Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu, bölgede bulunan balıkçı teknesi tarafından 1 düzensiz göçmenin denizden alındığı ve denizde düzensiz göçmenlerin olabileceği ihbarının alınması üzerine bölgeye; 4 Sahil Güvenlik Botu, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik Dalış Timi sevk edilmiştir. Sahil Güvenlik unsurları tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde ada üzerinden 18 ve bölgedeki balıkçı teknesinden 1 düzensiz göçmen olmak üzere toplam 19 düzensiz göçmen sağlık durumları iyi olarak kurtarılmış, maalesef 7 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır."
Bakan Yerlikaya, 1 kaçak göçmenin bulunması için de arama ve kurtarma çalışmalarının da titizlikle sürdürüldüğünü aktardı.